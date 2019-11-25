Психолог откровенно рассказала о том, что выход из зоны комфорта порой нехило переоценивают
Интернет переполнен требованиями «покинуть зону комфорта» всем и каждому. Но психолог и блогер Анастасия Рубцова считает, что у этого «места» плохая репутация. Более того, постоянные попытки бежать за новыми победами могут привести к нежелательным последствиям.
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Бледные, хронически недосыпающие люди приговаривают: «Надо просто выйти из зоны комфорта и погнать себя в спортзал». Люди с паническими атаками говорят: «Надо выйти из зоны комфорта и перестать уже себя жалеть». Люди, проживающие мучительную, очень несладкую жизнь, твердят: «Выйти бы уже из зоны комфорта и перестать жрать сладкое». Это еще не худший расклад. Некоторые просто велят себе перестать жрать. Видят в этом кардинальное решение проблемы. У меня от таких слов начинает тревожно дергаться глаз. Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в ней оказаться.
Что такое зона комфорта? Это такое место, где тепло, уютно, свободно, вкусно, радостно и безопасно. Где тебя любят и уважают. Где о тебе заботятся (и ты тоже заботишься, не без этого, но не в одностороннем порядке). У многих из нас такой зоны просто нет. Ну вот нет зоны, где о нас заботятся. В лучшем случае есть зона, чтобы отлежаться или проораться. Это лучше, чем ничего, но не совсем то. Это как алкоголь от мороза: в принципе помогает, но недолго и хуже, чем пуховик.
Очутившись в зоне комфорта (мне не нравится слово «зона», у него лагерный привкус, но пусть), надо там немного побыть. Отдохнуть душой. И только потом выходить. Это ощущение ни с чем не спутаешь: когда сил на все хватает и ты готов, пожалуй, еще чему-нибудь поучиться... проснуться утром пораньше и сбегать на йогу... подумать о рабочем проекте, который полгода висит в планах...
И тут очень важно, что импульс что-то сделать идет изнутри и обгоняет мысль. Сначала начинаешь делать, потом уже думаешь. Не всегда с песней, иногда это мучительная радость преодоления, и на кой черт, думаешь, я полез за баранку этого пылесоса — но точно не из последних сил. Полез, потому что было интересно.
Люди, которые говорят про выход из зоны комфорта, обычно не имеют в виду никакого интереса. Если перевести эту конструкцию на простой человеческий язык, они подразумевают примерно следующее: «Мне уже сейчас фигово, но если я помучаю себя посильнее, может, мне станет лучше?» Ну не знаю. Если человека, больного гриппом, еще выпороть на конюшне, может, он и выздоровеет потом. Но вряд ли от порки.
Часто это звучит как самообвинение: «Да мне просто лень, я просто не хочу выйти из зоны комфорта». И у этой ходульной конструкции либо привкус мучительного стыда («я недостаточно хороший, я не дотягиваю до нормы, хоть тресни»), либо вины («я недостаточно стараюсь, я не молодец, не молодец, меня никто не будет любить, когда я не молодец»). А стыд и вина — такие штуки, как репейник, которые всегда найдут к чему прицепиться, каких бы реальных успехов вы ни добились. Даже если вы окончательно перестанете себя жалеть и вообще перестанете жрать (хотя это не успех).
Но в безжалостном вакууме и на пределе сил ни один нормальный человек долго не протянет. Дальше путей плюс-минус 3: отползти обратно в «зону комфорта», свалиться в клиническую депрессию (когда не дурное настроение, а диагноз) или в тяжелую психосоматику.
Вам какой вариант больше нравится? Мне первый. Тем более что на дворе тяжелые времена. Информационный прессинг. Финансовый кризис. Зима. Ноябрь. Солнца нет. И если вдруг вы знаете, как добраться до зоны комфорта, предлагаю оставаться в ней до весны.
А что представляет из себя ваша зона комфорта?