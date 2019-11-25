Психолог откровенно рассказала о том, что выход из зоны комфорта порой нехило переоценивают

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Интернет переполнен требованиями «покинуть зону комфорта» всем и каждому. Но психолог и блогер Анастасия Рубцова считает, что у этого «места» плохая репутация. Более того, постоянные попытки бежать за новыми победами могут привести к нежелательным последствиям.

Мы в AdMe.ru работаем не покладая рук, но знаем цену отдыху. Поэтому отвлекитесь на секунду от своих достижений и прочтите отличный текст Анастасии, с которым мы согласны на все 100 %.

Бледные, хронически недосыпающие люди приговаривают: «Надо просто выйти из зоны комфорта и погнать себя в спортзал». Люди с паническими атаками говорят: «Надо выйти из зоны комфорта и перестать уже себя жалеть». Люди, проживающие мучительную, очень несладкую жизнь, твердят: «Выйти бы уже из зоны комфорта и перестать жрать сладкое». Это еще не худший расклад. Некоторые просто велят себе перестать жрать. Видят в этом кардинальное решение проблемы. У меня от таких слов начинает тревожно дергаться глаз. Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в ней оказаться.

Что такое зона комфорта? Это такое место, где тепло, уютно, свободно, вкусно, радостно и безопасно. Где тебя любят и уважают. Где о тебе заботятся (и ты тоже заботишься, не без этого, но не в одностороннем порядке). У многих из нас такой зоны просто нет. Ну вот нет зоны, где о нас заботятся. В лучшем случае есть зона, чтобы отлежаться или проораться. Это лучше, чем ничего, но не совсем то. Это как алкоголь от мороза: в принципе помогает, но недолго и хуже, чем пуховик.

Очутившись в зоне комфорта (мне не нравится слово «зона», у него лагерный привкус, но пусть), надо там немного побыть. Отдохнуть душой. И только потом выходить. Это ощущение ни с чем не спутаешь: когда сил на все хватает и ты готов, пожалуй, еще чему-нибудь поучиться... проснуться утром пораньше и сбегать на йогу... подумать о рабочем проекте, который полгода висит в планах...

И тут очень важно, что импульс что-то сделать идет изнутри и обгоняет мысль. Сначала начинаешь делать, потом уже думаешь. Не всегда с песней, иногда это мучительная радость преодоления, и на кой черт, думаешь, я полез за баранку этого пылесоса — но точно не из последних сил. Полез, потому что было интересно.

Люди, которые говорят про выход из зоны комфорта, обычно не имеют в виду никакого интереса. Если перевести эту конструкцию на простой человеческий язык, они подразумевают примерно следующее: «Мне уже сейчас фигово, но если я помучаю себя посильнее, может, мне станет лучше?» Ну не знаю. Если человека, больного гриппом, еще выпороть на конюшне, может, он и выздоровеет потом. Но вряд ли от порки.