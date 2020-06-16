8 неочевидных причин, по которым люди во всем мире помешались на культуре 90-х

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В последнее время все чаще можно заметить, что нас стали окружать тренды, которые были актуальны почти 30 лет назад. В моду вернулись джинсы с высокой талией, магазины торгуют наборами «Назад в 90-е», состоящими из тетриса, тамагочи, жвачки Love is... и напитком «просто добавь воды», а культовая группа того времени, Spice girls, объявила о своем воссоединении.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему же сегодня многим молодым людям близка эстетика 90-х и надолго ли к нам вернулась эта мода.

1. Возраст ностальгии

По закону смены поколений, возраст ностальгии составляет примерно 25–30 лет. За это время память стирает все плохое, что было в это время, а оставляет лишь приятные воспоминания. Недаром говорят, что мода циклична и примерно через четверть века многие начинают сходить с ума по вещам, которые были актуальны в их детстве или юности. Пройдет лет десять, и, вероятнее всего, в моду так же ворвутся тренды из нулевых. На сегодняшний день люди, которые застали 90-е в раннем детстве, с одной стороны, стали взрослыми и состоявшимися людьми, а с другой — затосковали по детству и стали романтизировать то время. Добавьте к этому тот факт, что нынешние миллениалы стали самым платежеспособным поколением на Земле, а значит, их мнение точно нельзя игнорировать.

2. Чувство свободы

Сегодня 90-е ассоциируются у многих с чувством свободы, которой была пронизана вся жизнь. Нам кажется, что во всем мире было меньше табу, каких-то условностей, ограничений, да и вообще все было как-то проще и доступнее. К тому же, в отсутствие интернета и соцсетей, наша жизнь была более приватной и менее похожа на соревнование. Тем не менее, возможно, это чувство свободы немного лукавое, поскольку 25 лет назад те же миллениалы были детьми, а значит, у них не было насущных проблем типа работы, ипотеки, вечных пробок и злых начальников.

3. Особая эстетика

Когда компьютер был лишь заветной мечтой, а айфон еще даже не был придуман, в мире царила совсем другая визуальная эстетика. Возможно, в какой-то момент мы пресытились обилием навороченной графики и ярких постоянно меняющихся кадров, нам вдруг захотелось более спокойной картинки. Помните кассеты VHS, которые выдавали зернистое изображение? Сегодня разработчики придумали специальное приложение для смартфонов, которое позволяет снять фото или видео в стиле 90-х. Также в последнее время к теме 90-х все чаще обращаются клипмейкеры. Так, недавний клип на известную песню Лизы Монеточки «90» был вдохновлен фильмом 1997 года «Брат». Певица предстала в образе знаменитого персонажа — Данилы Багрова.

Наконец, говоря об эстетике того времени, нельзя не упомянуть особую чувственность эпохи. Ведь именно в 90-е Мадонна появилась на публике в своем легендарном корсете от Жан-Поля Готье, а Шэрон Стоун снялась в «Основном инстинкте» и стала настоящим секс-символом. Однако, несмотря на всю провокационность и раскованность прежних знаменитых образов, кажется, что они были более эстетичны и художественны, в отличие от современных инстаграм-реалий, где женское тело выставляется в более примитивном виде.

4. Культовые фильмы и сериалы

Также 90-е подарили нам огромное количество знаковых фильмов и сериалов, которые сегодня хочется переосмыслить заново — с точки зрения сегодняшних реалий. Видимо, поэтому в 2018 году было снято продолжение «Хищника», а в 2019-м перезапущен «Терминатор», причем с оригинальным актерским составом. Кроме того, именно в 90-х берут свое начало многие современные сериальные тенденции. Например, благодаря сериалам «Секс в большом городе» и «Клан Сопрано» НВО стала сегодня крупнейшей телевизионной сетью, а, скажем, легендарный «Твин Пикс» Дэвида Линча ввел моду на независимые, авторские телепроекты.

5. Дерзкая мода

Когда модники пережили гламурный шик нулевых, они с удивлением обнаружили, что на первый план вышел стиль нормкор, который практически исключает индивидуальность, поскольку его девиз — «не стоит выделяться». Конечно, в такой ситуации многие решили вспомнить буйную и дерзкую моду 90-х, когда каждый хотел подчеркнуть свою индивидуальность. Так что уже несколько модных сезонов проходят под лозунгом «привет, 90-е!», и мы видим возвращение ярких неоновых оттенков, голубых теней, кроссовок на платформе и прочих безумств. Кроме того, сейчас подросли дети известных моделей и актрис того времени, и они совсем не против повторить образы своих звездных родителей.

Например, в 2019 году сын знаменитой модели Лиз Херли Дэмиан вышел в свет в черном костюме с золотыми булавками, тем самым подчеркнув связь со своей матерью, которая надела в 1994-м роскошное платье от Versace с аналогичными крупными аксессуарами.

6. Настоящие звезды vs. Блогеры и инстаграмщики

Раньше было понятно, кто и почему считается звездой. Условно, Мадонна и Бритни Спирс поют, поэтому они знаменитости, а Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон играют в кино, так что логично, что про них пишут все журналы. Сегодня, с развитием инстаграма и ютьюба, появилось огромное количество известных и популярных персон, которых называют инфлюэнсерами и медийными личностями, но никто не может толком ответить на вопрос: а чем они прославились? Не то чтобы это плохо, просто это создает непривычную ситуацию, когда стать звездой может практически каждый.

7. Вторичность современной культуры

Нынешняя поп-культура нередко является вторичной по отношению к эпохе 90-х, когда задавались многие тренды. Скажем, появление Майли Сайрус в клипе на песню «Wrecking ball», где она сидела на большом шаре, оказалось очень похожим на эпизод из шоу Мадонны 1993 года. А лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето не раз признавался, что на него оказало огромное влияние творчество Курта Кобейна и группы Nirvana. В память о кумире Лето даже перепел его песню и полностью скопировал образ.

8. Усталость от культа потребления

Было время, когда нам все было в новинку, но в какой-то момент мы просто насытились бесконечным потребительством, и в моду вошло так называемое осознанное потребление. Сегодня многие люди задумываются над тем, кто и из чего шьет их одежду, как они могут помочь окружающей среде и сократить свой углеродный след. Неудивительно, что в такой ситуации дети 90-х вспомнили, что в секонд-хендах и барахолках нет ничего зазорного, а ходить пешком или ездить на велосипедах бывает намного полезнее и приятнее, чем передвигаться на автомобиле.