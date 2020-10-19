Парикмахер с 15-летним стажем раскрыла секреты, о которых вам никогда не расскажут в салоне красоты
Женщины тратят много времени и денег на уход за волосами, но далеко не всегда шевелюра выглядит так же роскошно, как в рекламе шампуня. Может, нам чего-то недоговаривают?
Один из авторов AdMe.ru пообщался с парикмахером с 15-летним стажем и выведал для вас секреты, о которых не рассказывают производители косметики и сотрудники салонов красоты. В конце статьи вас ждет реальная история, от которой хочется плакать и смеяться одновременно.
Какие средства действительно оживляют волосы
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Да никакие. Почему-то для многих становится неожиданностью, что волосы (точнее, видимая их часть) — это уже мертвый кератин. Вы не воскресите его втиранием чудо-средств и не склеите горячими ножницами. Речь ведь идет о белковой структуре, а не о полиэтиленовом пакете. Всякий раз, когда вам хочется потратить деньги на очередную суперсыворотку, повторяйте мантру: «Это все — как мертвому припарки».
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Разумеется, волосы нужно увлажнять и защищать, но с этим отлично справляется кожный жир. В идеале он должен пропитать каждый волосок от корня и до самого кончика. Проблемы начинаются, когда мы нарушаем естественный процесс слишком частым мытьем головы. Или пытаемся отрастить косу до пояса.
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Грубо говоря, чем длиннее волосы, тем больший путь приходится проделать жиру. Из-за этого концы остаются сухими и секутся. Подстригайте их раз в 10–12 недель, и будет вам счастье.
Правда ли, что с возрастом волосы становятся сухими и им требуется дополнительный уход?
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Технически, они становятся менее жирными. Дело в том, что работу кожных желез регулируют половые гормоны. С возрастом уровень гормонов понижается, и железы вырабатывают меньше жира. Это нормально, переживать или радикально менять уход не нужно.
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С любыми средствами лучше недоборщить, чем переборщить. Если использовать их слишком часто или слишком много, волосы становятся липкими и собираются в некрасивые «сосульки». А любимые многими женщинами натуральные масла дают неприятную побочку в виде забитых пор.
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Если вы заметили тревожные симптомы — клочки волос на подушке, толстые волоски другого цвета, болезненные шелушения или прыщи — идите к врачу. Я, например, увижу на голове человека признаки алопеции, но подобрать лечение должен трихолог.
Почему не стоит пользоваться часто сухим шампунем
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2 основных компонента сухих шампуней — спирт и крахмал — создают специфическую смесь, которая вытягивает из волос не только жир, но и влагу. Кроме того, они ничего не очищают, а лишь вбирают в себя загрязнения, поэтому после применения таких средств всегда нужно расчесывать волосы. В противном случае вы рискуете получить раздражение, зуд и высыпания.
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Некоторые женщины «лечат» перхоть сухим шампунем. На первый взгляд, в этом есть смысл: вы просто вычешете противные белые хлопья вместе с грязью и жиром. Но через некоторое время средство забьет поры, и проблема усугубится.
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Зато сухой шампунь можно использовать для создания прикорневого объема и укладки. Нанесите немного средства на корни и хорошенько взбейте волосы руками, придавая прическе нужную форму. Лучше всего, если перед этим вы вымоете голову обычным шампунем, а затем уже нанесете волшебный порошочек или спрей и высушите все феном. 1–2 процедуры в неделю не причинят вреда, а волосы отдохнут от тяжелых стайлинговых средств.
Делать филировку или нет
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У многих этот термин ассоциируется с чем-то загадочным и красивым, хотя на деле речь идет о прореживании волос. Мастер берет специальные ножницы с зубчиками и делает срезы на разных уровнях, чтобы придать прическе нужную форму.
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Этот способ используется при работе с толстыми, густыми и здоровыми волосами: если их не проредить, локоны просто не лягут как надо. А вот на тонких волосах лучше не экспериментировать, потому как визуально их может стать еще меньше, а кончики начнут торчать в разные стороны.
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Моя первая преподавательница говорила, что при помощи филировочных ножниц ленивые или неопытные мастера скрывают собственные косяки, а настоящий профи сделает правильную форму и обычным инструментом. Я придерживаюсь того же мнения.
Так ли ужасна хна и как после нее перейти на краску
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Считается, что натуральная хна очень полезна и даже укрепляет волосы. Мне кажется, что в наших магазинах найти ее сложно и женщины красятся каким-то диким суррогатом. Многие еще и любят «усилить» эффект, от души добавив в смесь лимонный сок, уксус и другие подручные средства, которые попросту портят волосы.
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Хна намертво связывается с кератином, благодаря чему долго сохраняет цвет и практически не вымывается. Чтобы перейти на краску, нужно раскрывать волосяные кутикулы и буквально вытаскивать хну. Без агрессивной химической смывки этого не сделаешь.
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Наносить краску, когда в волосах осталась хна, я не рекомендую никому. Вещества вступают в химическую реакцию, последствия которой нереально предугадать. Речь даже не о внезапно появившемся зеленом оттенке — он-то легко убирается цветными пигментами. Некоторые производители добавляют в хну соли металлов, которые при контакте с аммиаком могут загореться.
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Я знаю только один способ, как выйти из ситуации, не делая смывку и не теряя длину: нужно окрашивать отрастающие волосы в цвет хны. Здесь важно подобрать правильный оттенок, а в идеале еще и вытянуть цвет, чтобы добиться плавного перехода.
Почему, когда просишь подровнять концы, срезают половину длины
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Преподаватели в техникуме всегда говорили, что мы должны делать людей более красивыми и ухоженными. А сухие поврежденные концы как-то не ассоциируются с красотой. Вот мастера старой школы и срезают все, что выглядит плохо, а многие новички считают, что, раз так принято, значит, так и надо.
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Если хотите, чтобы вам просто подровняли кончики, возьмите с собой в салон сантиметровую ленту и говорите, чтобы укорачивали до нужной отметки. Так вы сможете потом предъявить, что вам не оказали оговоренную услугу, а ни один салон этого не захочет. Если стрижка выполняется на мокрых волосах, проследите, чтобы парикмахер оставил запас длины, потому что после сушки феном она станет меньше.
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Порой достаточно сказать: «Отрежьте Х сантиметров, сечку и сухие волосы не снимайте». В противном случае мастер может сделать срез так, как посчитает нужным, то есть до уровня, на котором заканчиваются видимые повреждения.
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Иногда можно просто попасть на вредного человека. Моя бывшая коллега как-то срезала клиентке 10 см длины, потому что та назвала ее парикмахершей. Ну вот не любят многие, когда к ним так обращаются.
Почему один и тот же мастер хорошо делает одни стрижки и портит другие
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У всех нас разные специализации. Есть парикмахеры широкого профиля, которые оказывают базовый перечень услуг. Есть стилисты, работающие со сложными модельными стрижками. А есть ребята, которые прошли 2-месячное обучение, после которого им выдали сертификат и сказали, что теперь они суперспециалисты.
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Одна девушка училась на модных курсах и проходила практику в нашей парикмахерской. Когда нужно было выполнить каре, она схватила ножницы и просто сделала срез от уха до уха. Для меня, 3 года учившейся в техникуме и изучавшей предметы вроде «Геометрии стрижки», это было шоком. А владелица курсов, стоявшая рядом, похвалила ученицу и сказала: «Я же говорила, что каре — это просто». На самом деле это очень сложно: нужно рассчитать, как лягут волосы, и правильно подобрать углы срезов.
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Еще одна «простая» вещь — челка. Чтобы красиво ее выстричь, тоже нужно знать геометрию. Если парикмахер небрежно набрасывает вам на лоб волосы и готовится резать, бегите, пока не случилось непоправимое.
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Поделюсь лайфхаком. Чтобы получить густую и пышную челку, попросите мастера сделать ее двухслойной. Нижний слой нужно выстричь филировочными ножницами: так он будет приподнимать и красиво подворачивать волосы, которые лягут сверху.
Неожиданные ошибки женщин в парикмахерской
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Говорить незнакомому мастеру: «Сделайте, как будет лучше смотреться». Если попадете к специалисту широкого профиля, он сделает так, как его учили или как он считает нужным. Экспериментировать можно только со стилистом.
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Делать ставку на красный цвет. Будьте готовы к тому, что шевелюра быстро станет грязно-розовой. У красного пигмента самые большие молекулы, поэтому он не может глубоко войти в волос и быстро вымывается.
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Забывать о корнях при окрашивании в блонд. Темненьким девушкам придется либо постоянно осветлять корни, либо ходить неопрятной зеброй. Есть специальные техники растяжки цвета, которые обеспечивают плавный переход и позволяют месяцами обходиться без докрашиваний. Порой достаточно просто затемнить прикорневую зону.
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Самостоятельно краситься между посещениями салона. Мастеру придется делать смывку и исправлять косяки домашнего окрашивания, а это влетает в копеечку. Если вам не нравится вид отросших корней, маскируйте их тонирующим спреем, пока не запишетесь к специалисту. Не буду рекламировать конкретные средства: их легко можно найти в интернете или магазине косметики.
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Не любить свой родной цвет. Совсем необязательно портить волосы и резко превращаться из брюнетки в блондинку или наоборот. Окрашивание в оттенок, близкий к натуральному, нередко выглядит намного лучше. Можно даже обойтись без краски и делать профессиональное тонирование. Эффекта хватает примерно на месяц, зато волосы точно не будут выглядеть как жеваная солома.
Бонус: история из практики, в которую даже сложно поверить
Плюхнувшись в кресло, клиентка объявила: «Мне завтра 30, наконец-то можно делать каскад!» Увидев мое недоумение, она пояснила: «Так ведь после 30 лет волосы больше не растут, можно как угодно стричься: ничего же отрастать не будет!» Занавес.
А вы любите экспериментировать с волосами? Может, красились «Тоникой» в дикие цвета, делали ультракороткие стрижки или заплетали афрокосички?