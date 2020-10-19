Парикмахер с 15-летним стажем раскрыла секреты, о которых вам никогда не расскажут в салоне красоты

Женщины тратят много времени и денег на уход за волосами, но далеко не всегда шевелюра выглядит так же роскошно, как в рекламе шампуня. Может, нам чего-то недоговаривают?

Один из авторов AdMe.ru пообщался с парикмахером с 15-летним стажем и выведал для вас секреты, о которых не рассказывают производители косметики и сотрудники салонов красоты. В конце статьи вас ждет реальная история, от которой хочется плакать и смеяться одновременно.

Какие средства действительно оживляют волосы

Да никакие. Почему-то для многих становится неожиданностью, что волосы (точнее, видимая их часть) — это уже мертвый кератин. Вы не воскресите его втиранием чудо-средств и не склеите горячими ножницами. Речь ведь идет о белковой структуре, а не о полиэтиленовом пакете. Всякий раз, когда вам хочется потратить деньги на очередную суперсыворотку, повторяйте мантру: «Это все — как мертвому припарки».

Разумеется, волосы нужно увлажнять и защищать, но с этим отлично справляется кожный жир. В идеале он должен пропитать каждый волосок от корня и до самого кончика. Проблемы начинаются, когда мы нарушаем естественный процесс слишком частым мытьем головы. Или пытаемся отрастить косу до пояса.

Грубо говоря, чем длиннее волосы, тем больший путь приходится проделать жиру. Из-за этого концы остаются сухими и секутся. Подстригайте их раз в 10–12 недель, и будет вам счастье.

Правда ли, что с возрастом волосы становятся сухими и им требуется дополнительный уход?

Технически, они становятся менее жирными. Дело в том, что работу кожных желез регулируют половые гормоны. С возрастом уровень гормонов понижается, и железы вырабатывают меньше жира. Это нормально, переживать или радикально менять уход не нужно.

С любыми средствами лучше недоборщить, чем переборщить. Если использовать их слишком часто или слишком много, волосы становятся липкими и собираются в некрасивые «сосульки». А любимые многими женщинами натуральные масла дают неприятную побочку в виде забитых пор.

Если вы заметили тревожные симптомы — клочки волос на подушке, толстые волоски другого цвета, болезненные шелушения или прыщи — идите к врачу. Я, например, увижу на голове человека признаки алопеции, но подобрать лечение должен трихолог.

Почему не стоит пользоваться часто сухим шампунем

2 основных компонента сухих шампуней — спирт и крахмал — создают специфическую смесь, которая вытягивает из волос не только жир, но и влагу. Кроме того, они ничего не очищают, а лишь вбирают в себя загрязнения, поэтому после применения таких средств всегда нужно расчесывать волосы. В противном случае вы рискуете получить раздражение, зуд и высыпания.

Некоторые женщины «лечат» перхоть сухим шампунем. На первый взгляд, в этом есть смысл: вы просто вычешете противные белые хлопья вместе с грязью и жиром. Но через некоторое время средство забьет поры, и проблема усугубится.

Зато сухой шампунь можно использовать для создания прикорневого объема и укладки. Нанесите немного средства на корни и хорошенько взбейте волосы руками, придавая прическе нужную форму. Лучше всего, если перед этим вы вымоете голову обычным шампунем, а затем уже нанесете волшебный порошочек или спрей и высушите все феном. 1–2 процедуры в неделю не причинят вреда, а волосы отдохнут от тяжелых стайлинговых средств.

Делать филировку или нет

У многих этот термин ассоциируется с чем-то загадочным и красивым, хотя на деле речь идет о прореживании волос. Мастер берет специальные ножницы с зубчиками и делает срезы на разных уровнях, чтобы придать прическе нужную форму.

Этот способ используется при работе с толстыми, густыми и здоровыми волосами: если их не проредить, локоны просто не лягут как надо. А вот на тонких волосах лучше не экспериментировать, потому как визуально их может стать еще меньше, а кончики начнут торчать в разные стороны.

Моя первая преподавательница говорила, что при помощи филировочных ножниц ленивые или неопытные мастера скрывают собственные косяки, а настоящий профи сделает правильную форму и обычным инструментом. Я придерживаюсь того же мнения.

Так ли ужасна хна и как после нее перейти на краску

Считается, что натуральная хна очень полезна и даже укрепляет волосы. Мне кажется, что в наших магазинах найти ее сложно и женщины красятся каким-то диким суррогатом. Многие еще и любят «усилить» эффект, от души добавив в смесь лимонный сок, уксус и другие подручные средства, которые попросту портят волосы.

Хна намертво связывается с кератином, благодаря чему долго сохраняет цвет и практически не вымывается. Чтобы перейти на краску, нужно раскрывать волосяные кутикулы и буквально вытаскивать хну. Без агрессивной химической смывки этого не сделаешь.

Наносить краску, когда в волосах осталась хна, я не рекомендую никому. Вещества вступают в химическую реакцию, последствия которой нереально предугадать. Речь даже не о внезапно появившемся зеленом оттенке — он-то легко убирается цветными пигментами. Некоторые производители добавляют в хну соли металлов, которые при контакте с аммиаком могут загореться.

Я знаю только один способ, как выйти из ситуации, не делая смывку и не теряя длину: нужно окрашивать отрастающие волосы в цвет хны. Здесь важно подобрать правильный оттенок, а в идеале еще и вытянуть цвет, чтобы добиться плавного перехода.

Почему, когда просишь подровнять концы, срезают половину длины

Преподаватели в техникуме всегда говорили, что мы должны делать людей более красивыми и ухоженными. А сухие поврежденные концы как-то не ассоциируются с красотой. Вот мастера старой школы и срезают все, что выглядит плохо, а многие новички считают, что, раз так принято, значит, так и надо.

Если хотите, чтобы вам просто подровняли кончики, возьмите с собой в салон сантиметровую ленту и говорите, чтобы укорачивали до нужной отметки. Так вы сможете потом предъявить, что вам не оказали оговоренную услугу, а ни один салон этого не захочет. Если стрижка выполняется на мокрых волосах, проследите, чтобы парикмахер оставил запас длины, потому что после сушки феном она станет меньше.

Порой достаточно сказать: «Отрежьте Х сантиметров, сечку и сухие волосы не снимайте». В противном случае мастер может сделать срез так, как посчитает нужным, то есть до уровня, на котором заканчиваются видимые повреждения.

Иногда можно просто попасть на вредного человека. Моя бывшая коллега как-то срезала клиентке 10 см длины, потому что та назвала ее парикмахершей. Ну вот не любят многие, когда к ним так обращаются.

Почему один и тот же мастер хорошо делает одни стрижки и портит другие

У всех нас разные специализации. Есть парикмахеры широкого профиля, которые оказывают базовый перечень услуг. Есть стилисты, работающие со сложными модельными стрижками. А есть ребята, которые прошли 2-месячное обучение, после которого им выдали сертификат и сказали, что теперь они суперспециалисты.

Одна девушка училась на модных курсах и проходила практику в нашей парикмахерской. Когда нужно было выполнить каре, она схватила ножницы и просто сделала срез от уха до уха. Для меня, 3 года учившейся в техникуме и изучавшей предметы вроде «Геометрии стрижки», это было шоком. А владелица курсов, стоявшая рядом, похвалила ученицу и сказала: «Я же говорила, что каре — это просто». На самом деле это очень сложно: нужно рассчитать, как лягут волосы, и правильно подобрать углы срезов.

Еще одна «простая» вещь — челка. Чтобы красиво ее выстричь, тоже нужно знать геометрию. Если парикмахер небрежно набрасывает вам на лоб волосы и готовится резать, бегите, пока не случилось непоправимое.

Поделюсь лайфхаком. Чтобы получить густую и пышную челку, попросите мастера сделать ее двухслойной. Нижний слой нужно выстричь филировочными ножницами: так он будет приподнимать и красиво подворачивать волосы, которые лягут сверху.

Неожиданные ошибки женщин в парикмахерской

Говорить незнакомому мастеру: «Сделайте, как будет лучше смотреться». Если попадете к специалисту широкого профиля, он сделает так, как его учили или как он считает нужным. Экспериментировать можно только со стилистом.

Делать ставку на красный цвет. Будьте готовы к тому, что шевелюра быстро станет грязно-розовой. У красного пигмента самые большие молекулы, поэтому он не может глубоко войти в волос и быстро вымывается.

Забывать о корнях при окрашивании в блонд. Темненьким девушкам придется либо постоянно осветлять корни, либо ходить неопрятной зеброй. Есть специальные техники растяжки цвета, которые обеспечивают плавный переход и позволяют месяцами обходиться без докрашиваний. Порой достаточно просто затемнить прикорневую зону.

Самостоятельно краситься между посещениями салона. Мастеру придется делать смывку и исправлять косяки домашнего окрашивания, а это влетает в копеечку. Если вам не нравится вид отросших корней, маскируйте их тонирующим спреем, пока не запишетесь к специалисту. Не буду рекламировать конкретные средства: их легко можно найти в интернете или магазине косметики.

Не любить свой родной цвет. Совсем необязательно портить волосы и резко превращаться из брюнетки в блондинку или наоборот. Окрашивание в оттенок, близкий к натуральному, нередко выглядит намного лучше. Можно даже обойтись без краски и делать профессиональное тонирование. Эффекта хватает примерно на месяц, зато волосы точно не будут выглядеть как жеваная солома.

Бонус: история из практики, в которую даже сложно поверить

Плюхнувшись в кресло, клиентка объявила: «Мне завтра 30, наконец-то можно делать каскад!» Увидев мое недоумение, она пояснила: «Так ведь после 30 лет волосы больше не растут, можно как угодно стричься: ничего же отрастать не будет!» Занавес.

А вы любите экспериментировать с волосами? Может, красились «Тоникой» в дикие цвета, делали ультракороткие стрижки или заплетали афрокосички?