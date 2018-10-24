«Осенью можно позволить себе разлюбить». Согревающий пост об этом неоднозначном времени года
Можно бесконечно долго расстраиваться из-за того, что лето прошло, и бешено достигать оставшихся целей до нового года. А можно заварить чашку любимого чая и подвести итоги прошедшего времени: какие моменты дарили радость, какие ситуации сделали мудрее и сильнее.
Пока осень еще не превратилась в зиму, AdMe.ru делится с читателями атмосферным текстом журналиста и блогера Ольги Примаченко.
"Осень все расставляет по местам. Наводит порядок в мыслях и избавляет от ненужных ожиданий.
Предвкушать уже нечего. Лето прошло, как зевака мимо уличной драки, и поздно махать кулаками: поскандалили, покричали и разошлись.
Холодные дни остужают горячий лоб.
Включается раньше свет, зажигаются чаще свечи.
Осень — это время яблочных пирогов, густого коричного запаха, тяжелых штор.
Я завариваю крепкий и пряный чай. Аромат черного перца и чабреца наполняет комнату печалью о так и не случившихся разговорах. Впрочем, осень всегда дает возможность последнего хода, последнего слова: наконец-то до-ехать, до-говорить и до-молчать.
Осень — такое хорошее время верить в то, чего не было никогда, придумать себе себя, выбрать новый цвет, который станцуешь в одиночестве.
Зарядивший с ночи дождь стреляет навылет, как старый солдат. Открываешь глаза, а ты уже дважды убита.
Еще один цикл сделал старше тебя на жизнь, и непонятно, мудрее ты стала, взрослее или счастливее.
Осенью можно позволить себе разлюбить. Поздней осенью сделать это гораздо легче, чем ранним летом.
Из нелюбви выходишь, как из темного, душного кабака: с удивлением и наслаждением, прокуренным сердцем, немного щурясь. Хлопаешь себя по карманам, ощупываешь бока, понимаешь: эх, мать, жива!
А там, за углом, варят отменный кофе.
Осенью не спешишь делать глупости, лезть на рожон, брать себя на слабо: зимой с перебитой душой не выжить, не факт, что срастется. А еще эта слякоть, грязь, потерянный где-то зонт, так подло ушедший из-под самого носа август...
— Впрочем, что ты знаешь о тех, кто станет частью тебя этой осенью?
— Ничего.
— По-прежнему хочешь прожить эту осень в любви?
— Очень...
Развешивай обереги из перьев оживших птиц, пей зелье из трав, носи браслеты из камня и ветра. Найдя седой волос, говори: это к счастью и очень большим деньгам.
Спроси, если хочешь спросить.
И жди ответа".