«Осенью можно позволить себе разлюбить». Согревающий пост об этом неоднозначном времени года

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Можно бесконечно долго расстраиваться из-за того, что лето прошло, и бешено достигать оставшихся целей до нового года. А можно заварить чашку любимого чая и подвести итоги прошедшего времени: какие моменты дарили радость, какие ситуации сделали мудрее и сильнее.

Пока осень еще не превратилась в зиму, AdMe.ru делится с читателями атмосферным текстом журналиста и блогера Ольги Примаченко.

"Осень все расставляет по местам. Наводит порядок в мыслях и избавляет от ненужных ожиданий.

Предвкушать уже нечего. Лето прошло, как зевака мимо уличной драки, и поздно махать кулаками: поскандалили, покричали и разошлись.

Осень — это время яблочных пирогов, густого коричного запаха, тяжелых штор.

Я завариваю крепкий и пряный чай. Аромат черного перца и чабреца наполняет комнату печалью о так и не случившихся разговорах. Впрочем, осень всегда дает возможность последнего хода, последнего слова: наконец-то до-ехать, до-говорить и до-молчать.

Осень — такое хорошее время верить в то, чего не было никогда, придумать себе себя, выбрать новый цвет, который станцуешь в одиночестве.

Зарядивший с ночи дождь стреляет навылет, как старый солдат. Открываешь глаза, а ты уже дважды убита.

Еще один цикл сделал старше тебя на жизнь, и непонятно, мудрее ты стала, взрослее или счастливее.