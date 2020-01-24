Некоторые современные роженицы нанимают «рабыню». Я расскажу, зачем нужна прислуга в родах

17 22 30 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Незаслуженно забытая в XX веке роль помощницы в родах издревле была бесценной. История роддомов насчитывает не более 100 лет, до этого роженица находилась в кругу женщин. Лиза Мока — профессиональная доула и мама 4 сыновей — в популярном блоге возвращает женщин к истокам, готовит к осознанным родам и просто красиво рассказывает о самом чудесном и в то же время естественном процессе — рождении ребенка.

На странице Лизы много полезной информации как для будущих мам, так и просто для людей, заботящихся о себе и здоровье своей семьи. Для редакции AdMe.ru самым трудным было отобрать несколько постов доулы, так как хочется, чтобы каждая женщина (а в идеале и мужчина) прочли все ее тексты-манифесты.

Кто такая доула

Я уже больше 8 лет работаю доулой, но люди все еще не знают, кто это, возлагая на меня надежды как на врача или обвиняя в шарлатанстве. Доула (греч. «рабыня», «служанка») служит женщине во время родов. Казалось бы, зачем? Неужели недостаточно медицинского персонала? Роды — это эмоциональное переживание. Более того, не секрет, что они бывают болезненными, длительными, утомительными и делают женщину очень уязвимой. Присутствие обычной «прислуги» может изменить впечатление о родах. Она не только ухаживает за роженицей (подает воду, помогает переодеться, сходить в душ), но, самое главное, дает ощущение уверенности. К примеру, человек сломал палец и идет к врачу. Специалист выполняет свою работу, вправляя, накладывая гипс. И вроде бы все хорошо, вылечили, но ведь обидно: сломал нечаянно. Вот доула в родах как раз жалеет. И это сопереживание дает уверенность и ценность: я нужен, я не виноват, мне больно и это понимают. Пока медицинский персонал оценивает роженицу, сообщает, на каком она этапе, делает выводы о ходе родов, помощница обнимает, помогает, слышит. Доула обучается, прежде чем начать работать, поэтому прекрасно знает процесс родов и может стать гарантом безопасности. И приходя в эту профессию, она хочет помочь в самый сложный период, который, кстати, только начинается с родов. В послеродовой период у женщины меняется гормональный фон, появляется ощущение брошенности, все внимание близкие уделяют ребенку, в то время как маме необходима помощь больше всего.



Доула — это хорошая, добрая мама для мамы. Вот такая странная, простая, но очень нужная профессия.

Ошибки при подготовке к родам

Я назову лишь несколько основных ошибок при подготовке к родам: Отсутствие доверия своему телу. Помните, ваше тело всегда умело продолжать род. Оно справится и сейчас. Если вы не верите ему, как поверит ему ребенок?

Синдром хорошей девочки. Она на все согласна и сама, если что, виновата. Только мама не может быть хорошей девочкой. Разные статусы, как вы понимаете.

Нежелание брать на себя ответственность. Несомненно, проще, когда есть умный взрослый, который знает, как лучше. Но ответственность за здоровье ребенка и свое — на вас. Берите знания в свои руки.

Стимуляция родов. Увы, все пункты выше приводят к ней, а она, в свою очередь, может оказать неблагоприятное влияние на ребенка. Просто более внимательно изучите эту тему.

Страх. Спросите себя, чего конкретно боитесь, и найдите информацию, как этого избежать. Если вам страшно, что вдруг что-то пойдет не так, то вам никто не поможет. Непонятно, что именно, почему вдруг и как «не так». Здесь нужна скорее психологическая поддержка и проработка страхов.

Массаж живота и подвязывание после родов

Итак, классический вариант восстановления после родов — это бандаж, однако пользы в нем никакой. Дело в том, что матка росла 9 месяцев, все внутри менялось, связки растягивались, и странно, если бы все возвращалось на место за пару дней. Не просто так у женщин еще какое-то время после родов есть животик. Бандаж тугой, он просто все «обнимает», создавая лишнее давление на органы брюшного отдела, что может даже привести к опущению матки. Ведь организм еще не освободился от релаксина и не готов к возвращению «к истокам». А вот подвязывание, наоборот, является профилактикой, помощью и даже лечением опущения стенок матки. Шарф-ребозо или просто широкую ткань наматывают в области поясницы так, что органы брюшной полости получают поддержку. Если правильно подвязать живот, вы почувствуете, будто кто-то вас сзади обнял и приподнял. При этом живот остается свободным, не мешая органам вставать на место. В сети есть обучающие подвязыванию видео, но я рекомендую пригласить специалиста, который покажет несколько техник. Это очень полезная и безопасная практика, даже если после родов прошел год, а вы чувствуете слабость интимных мышц, например.

Мамам девочек

Я стала работать с женщинами в индивидуальном формате. И теперь мне хочется обнять их мам. Дорогие родители, будьте со своими девочками любящими, а не беспокойными.

Разве так страшно забеременеть в 17, лишиться девственности, не выйти замуж, как это преподносят самые близкие женщины — мамы?



Думаю, нужно быть не подружкой для дочери, не строгим воспитателем, а просто любящей мамой. Успокоить и объяснить, что, если парень бросил, это не трагедия, в которой сама виновата, а что так бывает. Мамой, которая не обесценит чувства своей дочери словами «А я тебе говорила» или «До свадьбы заживет», а которая погорюет рядом, примет, будет любить, несмотря на то что дочь «пошла по наклонной».



Вы так боитесь за чистоту своих девочек, что категоричностью и строгостью отправляете их в жертвенные, болезненные отношения. Они делают это, чтобы соответствовать вашим ожиданиям и не огорчать вас. Девочки встречают плохих парней и совершают глупости, потому что мамы боятся за них, озвучивают свои опасения, предупреждают, угрожают, забывая, что таким поведением они и обрекают своих дочерей на подобные сценарии.



Дайте детям знание, что они защищены, а не напуганы. Если вы любите свою дочь, она в безопасности. Любимая девочка всеми будет любима. Запуганная всегда будет жертвой. Честное слово, родить в 17 лет не так страшно, как вообще не иметь детей, если их очень ждешь. Не выйти замуж совсем не так ужасно, как жить с агрессивным или пьющим мужчиной. Мамы, станьте берегиней для своей дочери. Берегиней души. Тело подтянется.

Принятие решений и ответственности как в родах, так и в жизни

Меня регулярно спрашивают, где можно рожать «вертикально» или в свободной позе. И я официально заявляю вам: везде. Вам как взрослой женщине, которая уже мама, не может никто выбрать позу. Каким бы образованным ни был человек, сколько бы ни было у него дипломов, если вы взрослая и рожаете, то вы делаете это как вам удобно, а сопровождающий роды просто подстраивается, и это абсолютная реальность.



Специалист не станет вас учить, к примеру, переваривать пищу, так как это естественный процесс. Мы эволюционно заточены под рождение детей. Иначе нас всех попросту не существовало бы. История роддомов не длинная. Очень важная для нас, но еще короткая.

Партнерские роды

Иногда поступают подобные предложения на будущие роды: «Я хочу рожать с мужем, но пусть он в „этот самый“ момент выйдет». Если у вас с мужем отношения со «стеснением», то лучше поработать над этим или совсем не брать его на роды.



На схватках не зажиматься, не стесняться еще более важно, чем на потугах. А на 3-й стадии родов (на потугах) не происходит ничего страшного. Сложнее для мужчины, на мой взгляд, получить за дверью ребенка с большой головой и фантазировать, как он через нее пролез и что там с его женой.



Рождение, пожалуй, самый красивый и невероятно заряженный момент в жизни каждого человека. Приходит новая жизнь. Ребенок аккуратно проходит свой первый и очень сложный путь, мама с папой с ним заодно. Все, кто рядом, искренне поддерживают его и ждут, когда он сделает свой первый вдох и начнет свой жизненный путь.



В этом только глупец увидит грязь или что-то неприятное. Не оставляйте мужа за дверью — пусть будет рядом и встречает своего ребенка. Его малыш знает, как ему «родиться», и ему важно быть нужным. Ощущение брезгливости и стыда, на мой взгляд, это неспособность понять, что рождение из утробы на свет красиво.

Женщина может все

Я часто привожу пример: с растущим раскрытием в родах увеличивается и боль. Часто скачками, и неожиданно вдруг становится значительно больнее. И можно услышать от женщины: «Нет, вот это я точно не смогу!» Но я знаю, пройдет 10 минут и она адаптируется к этим ощущениям, а через пару дней после родов и вовсе забудется боль. И так во всем. Мы оцениваем негативное событие с той точки, в которой находимся сейчас, а в перспективе оно может оказаться совершенно незначительным или даже благоприятным. Так мы оцениваем сегодняшнюю усталость во время беременности. Хотим родить быстро. Самый частый вопрос на курсе: как ускорить этот процесс? Я предлагаю посмотреть на это под другим углом. Позади 9 месяцев внутриутробной жизни, а впереди — целая жизнь. По сравнению с этим периодом даже несколько суток родов незначительны.



Если смотришь назад, понимаешь, через что ты прошла. Вот и сегодня, если кажется, что слишком сложно, помните: и с этим справитесь!

Домашние роды vs. Роды в роддоме

Есть метод родовспоможения в больницах. Люди, которым он не близок, находят для себя другой вариант. Но дело в том, что домашние роды — та же система, хоть и альтернативная.

И женщина, не желая подчиняться системе одной, переходит в подчинение другой.



К сожалению, не все понимают, что нет разницы между родами в больнице и дома. И здесь, и там роды женщины. И подчинение в этом процессе (неважно, кому — акушерке, доуле (не дай Бог, потому что она не принимает роды), врачу) — это почти всегда про безответственность. Нельзя подчиняться взрослым образованным людям, кем бы они ни были, если вы мама и несете ответственность за здоровье ребенка. Помните, нет одной схемы, которая могла бы дать вам гарантию 100 %, что все будет хорошо. Когда я сделала выбор в пользу материнства, я знала, что за все несу ответственность сама. Если «что-то не так», то жить с этим мне. Поэтому долой категоричность. У женщины должен быть выбор, где рожать, и должна быть квалифицированная помощь в родах. А место — это дело третье.

О послеродовых чувствах

На baby shower дарят подарки ребенку, после родов — тоже малышу. Все озабочены его весом, ростом, здоровьем. Женщина после родов нуждается в не меньшей поддержке, ведь тело будто не ее, голова не слушается, грудь переполнена молоком, эмоции от родов, переживания.

Вот несколько советов, как себя вести с новоиспеченной мамой и чем помочь: Не говорите с роженицей в поучительном тоне: «Ой, живот будто и не рожала», «Хватит держать на руках ребенка, приучишь», «Кончилась счастливая жизнь, теперь все надо успевать», «Давай я подержу его, а ты полы помой».

Распределите между родственниками обязанности по дому: мыть полы, готовить еду, стирать, гладить.

Бабушки не забирают младенца на часовые прогулки с соской. Ему нужна мама. Близкие могут сделать другие полезные дела.

Мама полноценно отдыхает, не боится оставлять сытого малыша папе, чтобы сходить в душ или поесть.

Если нет родственников, сделайте запасы, чтобы можно было быстро приготовить еду. Хорошо помогает заморозка овощей, мяса, блинов, фруктов.

Подаренные к рождению ребенка деньги можно потратить на регулярный клининг, если некому это сделать за женщину. Все это сильно улучшит настроение молодой мамы после родов. Ведь, как говорят в народе, течет молоко — текут слезы. Очень уж эмоционально уязвима роженица в раннем послеродовом периоде.

А вы слышали о доулах раньше? Как вы думаете, насколько велика значимость такой женщины в родах?