Я была продавцом-кассиром в супермаркете 3 года. И хочу рассказать об изнаночной стороне этой работы

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Меня зовут Таисия. Проработав 3 года в одном из супермаркетов на совмещенной должности кассира-продавца, я хочу рассказать, из-за чего персонал часто бывает недружелюбно настроен к покупателям, а в магазинах лежат товары отвратительного качества.

Специально для AdMe.ru я решила поделиться своими воспоминаниями об этой работе. Надеюсь, мои советы помогут вам избежать разочарования из-за покупок в преддверии новогодних празднеств.

От человека до робота один шаг — работа на кассе

Работа на кассе была бессмысленной и однообразной. Тысячу раз в день приходилось повторять: «Здравствуйте. Вам пакет нужен? Спасибо за покупку, приходите еще». Не сказать эту магическую фразу было нельзя. Можно было нарваться на тайного покупателя — человека, специально нанятого компанией, который следил за выполнением стандартов обслуживания. И получить солидный штраф. Кроме того, в нашем супермаркете был тотальный дефицит мелочи. С утра до вечера мы клянчили ее у покупателей и испытывали прямо детскую радость, когда кто-то приходил с мешочком монет. Некоторые клиенты приходили в бешенство от фразы: «А у вас мелочи не найдется?». В первый же день работы меня отправили за кассу на 13 часов подряд (с двумя перерывами по полчаса). Так работали все. От длительного сидения спина раскалывалась, а от сканера (у нас был стационарный, к которому нужно было подносить продукты) глаза болели и слезились. Я выходила из супермаркета в 11 часов ночи и, игнорируя все правила безопасности, 20 минут шла пешком домой. И дело не в том, что я хотела сэкономить или не ходил транспорт, просто спина так ныла, что хотелось хоть немного пройтись. Дни, когда я выкладывала товар в магазине, переносились намного легче.

Унизительные проверки

Каждый день, когда мы сдавали кассу, нас осматривала женщина из охраны. Все кошельки кассиров перед началом работы складывались в сейф, поэтому у нас не должны были найти денег. У меня не было конфликтов с охранницей, и эти проверки были чисто символическими: она просто слегка проскальзывала по плечам и бедрам. Однако, как оказалось, так было не у всех. Однажды ко мне после осмотра подошла девочка, которая недавно устроилась на работу. И, отведя меня в сторону, спросила: «А тебя как осматривают, нормально?» Я внутренне напряглась, подозревая, что мои права где-то ущемлены, но все же ответила: «Нормально». «А мне охранница прямо руки под бюстгальтер засовывала и проверяла, не спрятала ли я что-то». При том, что унести что-то лишнее не удалось бы: кассу пересчитывали перед нашим уходом, а недостачу пришлось бы погасить из собственного кармана.

Пишем 4, в уме держим 8, а работать будете 15 часов

Новенькие девочки устраивались в супермаркет и вскоре уходили, поскольку зарплата мало соответствовала напряженным условиям работы. Поэтому сотрудников постоянно не хватало, работало по 2-3 кассы, люди стояли в километровых очередях, а у нас почти не было выходных. Однажды я проработала подряд 13 дней. Некоторые из них были 15-часовые. Хотя устраивались все на 5-дневный 8-часовой график с двумя выходными, а официально были оформлены всего на 4 часа в день. И однажды, проснувшись в 6 утра с затекшими глазами, измученными инфракрасными лучами от сканера, и с ненавистью ко всему вокруг, я позвонила и сказала, что не выйду на работу. В середине дня меня вызвали к управляющей, которая начала уговаривать остаться и даже пообещала сделать 8-часовой рабочий график. После этого я проработала еще пару месяцев, но, заметив, что 8 часов опять превращаются в 15, написала заявление по собственному желанию.

Товар «из будущего» и прочие секреты супермаркетов

Как я скоро убедилась, в супермаркете были свои представления о том, как долго продукты остаются свежими. Иногда приходил товар «из будущего», например кефир или молоко могли еще на заводе пробить датой на несколько дней позже. К тому времени, когда такой продукт привозили в магазин, он был идеально «свежий». Товары, на которых стояла завтрашняя или послезавтрашняя дата, хранились на складе супермаркета, и лишь мороженое (мало кто смотрит его срок годности) сразу выкладывалось в холодильник. Были случаи, когда ошибались числом — и на продукте красовалась дата следующего года .

. Если вам дорого здоровье, лучше никогда не берите товар на развес. Его могут просыпать, ронять, топтать. Если с санитарией плохо, то по такой продукции лазают тараканы, мыши и даже птицы. Понятно, что упавшее печенье положат в ту же кучу. Ну, и никто не будет остатки конфет или печенья выкладывать наверх, его просто досыплют в тот же бокс и перемешают. Так что среди свежего печенья может находиться уже давно просроченное.

Покупая чашки, лучше обдать их кипятком. Некоторые недобросовестные работники могут пить из них, пока не принесут свою, а потом ставить обратно на полку. Возможно, это редкий случай, но я лично стала свидетелем такой ситуации. Сотрудница неоднократно брала чашку на обед (каждый раз разную!), пока старший продавец не пригрозила ей: «Еще раз возьмешь чашку — купишь ее».

Если вы заметили, что кассир недодала вам сдачу, вы можете потребовать пересчитать кассу. Если в ней найдут лишнюю сумму, вам отдадут деньги. Правда, это возможно только до конца смены кассира, потом касса будет уже сдана — и вернуть недостачу не удастся.

Первым в ряду продавцы часто ставят неликвидный товар, который надо поскорее сбыть: бутылку с приоткрытой крышкой, надорванную или помятую пачку печенья. Если упаковка пельменей разорвалась, ее могут аккуратно заклеить скотчем и положить в холодильник с замороженной продукцией сверху. Хотя после разгерметизации их срок хранения составляет не более месяца. И наверняка многие знают, что в супермаркетах постоянно делают ротацию: переставляют свежий товар назад, а старый — вперед.

Мы платим за воздух. У производителей есть маркетинговая уловка, которая позволяет им продавать больше товара: они наполняют упаковки воздухом, чтобы они казались объемнее. Прямого обмана тут нет, ведь мы можем прочитать вес товара, но выберем-то мы всегда упаковку, которая кажется больше.

Не берите товар со смазанной датой: возможно, ее уже перебивали. Хотя просроченные продукты и отправляют обратно на склад для утилизации, иногда часть возвращают — и уже со свежей датой.

Нарезанный и запакованный в супермаркете сыр лучше не покупать вовсе. Мало того что куски нарезают ножами, которые не моют, на досках, которые за весь срок службы не видели моющих средств, так еще и перематывают по 5–6 раз, чтобы проставить свежую дату. А срок годности разрезанного сыра — всего 7–10 дней. Если вы хотите купить действительно свежий продукт, сложитесь с парой-тройкой друзей и приобретите на всех одну целую головку или купите расфасованный на производстве.

Стоя в очереди, не только дети, но и взрослые иногда прихватывают шоколадку или печенье. Маркетологи прекрасно знают эту нашу человеческую особенность, поэтому на стойку возле кассы часто выкладывают залежалый товар . Схватив его с прилавка в последний момент, вы и не подумаете проверить срок годности.

. Схватив его с прилавка в последний момент, вы и не подумаете проверить срок годности. Любую нарезку, а тем более салаты собственного производства, брать следует с осторожностью. Будем откровенны: отметки о прохождении санитарной комиссии в медицинской книжке многие сотрудники просто покупают. Так быстрее, часто дешевле и проще. А после туалета руки моют только единицы. Зайдите в любую общественную уборную и сами в этом убедитесь.

Работа в супермаркете — это неблагодарный, рутинный и низкооплачиваемый труд. Стажировка и ночная инвентаризация товара никак не оплачивались, зато из зарплаты ежемесячно вычиталась приличная сумма за недостачу товара. Но, как ни странно, мне эта работа была и относительно полезна: я впервые научилась отвечать на хамство и стоять за себя. Так что, если вы страдаете от излишней неуверенности в себе и молчите, когда вам дерзят, добро пожаловать в сферу торговли. Всего за несколько месяцев от вашей робости не останется и следа.