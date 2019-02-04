«Мы поедем на море». Ностальгический текст от пользователя Pikabu, в котором каждый узнает себя
Пользователь сайта Pikabu под ником arturponaehali написал замечательный рассказ- воспоминание о поездке на море всей семьей. Многие из нас бережно хранят в памяти истории из детства о семейных путешествиях. Надеемся, после прочтения этого текста у вас еще долго будет тепло на душе.
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Мы поедем на море
На заднем сиденье старой «девятки» место было без преувеличения царским. Там у меня были и подушка, и одеяло, и кассетный плейер на батарейках.
Две недели назад мама сказала мне: «Мы поедем на море».
Мама думала, что так сказала.
Я услышал: «Мы едем на море! Можно кидаться медузами в батю, можно в аквапарке съезжать с горы водной, можно кататься в шторм на волнах и клянчить на пляже горячую кукурузу и трубочки со сгущенкой!»
На море мы всегда ездили на машине. Точнее, на машинах. В этом была такая прелесть, что я пишу этот текст, а сам улыбаюсь. Родители собирали друзей, родственников — и все мы, на «девятках», «Волгах» и старых немецких иномарках большим курортным кортежем мчались по трассе М-4 «Дон».
Мне казалось, что вот этот кортеж из кучи машин — какая-то мощнейшая компанейская сила.
Выезд — всегда ранним утром. Мамка разбудит в 4 утра (а ты и не спал, хи-хи). В коридоре уже суета, батя сумки в багажник таскает. Умоешься — «Артур, давай чай быстренько с бутербродами».
В дорогу обязательно брали вареную картошку, помидоры, огурцы, копченую колбасу и хлеб. И термос с чаем, конечно. Уже через 4 часа это все достанут из багажника, выложат на капот где-то на обочине. Первая остановка на перекус.
И никаких тебе навигаторов — а только большой старый «Атлас автомобильных дорог». Взрослые обсуждают что-то, рисуют на карте, и тебе тоже обязательно что-то хочется обсудить. «Олег, ты круг взял? Мне мама положила, хотя я еще с того лета плаваю: у бабы в деревне научился и даже пруд переплывал».
Оттого что навигатора не было, наш кортеж все время распадался. На то был заранее уговор: «Потеряемся — вот тут место встречи». И встречались, и бегали с Олегом и сестрой моей двоюродной Ксюшей вокруг заправки, и клянчили чипсы — и слышали в ответ: «Если голодные, я картошку с колбасой достану».
По дороге к тебе Олег пересядет, вдвоем-то повеселее. Ближе к морю вдоль дороги станут появляться придорожные торговцы с арбузами и дынями. Но самые любимые — это с плавательными кругами. Ты, конечно, и взрослый уже, и плавать у бабы в деревне научился, и пруд переплывал, а только как устоять перед ярко-зеленым надувным кругом с лягушкой, когда тебе восемь?
Ночь — на стоянку. Родители распихают вас по машинам, а только совсем не спится: весь день от нечего делать дремал. Даже через закрытые окна старой «девятки» слышен шум трассы — почему-то страшно приятный. Шум, который обязательно значил, что скоро-скоро запахнет морем.
Родители сами не ложатся: хохочут на улице, обсуждают, куда ехать, какой дорогой. Ты прислушаешься — интересно: «Ну что, в Лермонтово, как в том году?», «Слушайте, а почем мы в том году за дом-то платили?». «Так, ну километров триста осталось, завтра к полудню будем».
Завтра наутро умоешься, пока мама тебе на руки поливает. Позавтракаете оставшейся колбасой — и снова в путь. По дороге обязательно кто-то сломается, кто-то поедет до ближайшего магазина за свечами. Ты так и не выклянчишь круг с лягушкой, потому что «уже плавать умеешь». Зачем тогда старый круг брали? Его уже два раза дед заклеивал, все спускает.
Запетляет горный серпантин, запахнет морем. Куда-то денутся нижние ветви у деревьев: заметишь, что ветки теперь с середины ствола начинаются. Уточнишь у родителей — батя скажет: «Субтропики!» Что за субтропики — непонятно, а слово запомнишь. И, когда Олег потом расстроится из-за двухдневного ливня, скажешь: «Субтропики!» Яблоко от яблони.
И еще 10 дней — маленький дом в частном секторе, полностью вами занятый. Большая кастрюля макарон с тушенкой на всех, три арбуза, которые еле доволокли. Мама ругает батю за дегустацию вина на рынке, вы с Олегом играете на веранде в дурака. Круг новый тебе все-таки купят — втридорога на пляже. Еще 10 дней можно кидаться медузами в батю, можно в аквапарке съезжать с горы водной, можно кататься в шторм на волнах и клянчить на пляже горячую кукурузу и трубочки со сгущенкой!
Пусть от моих воспоминаний в этот холодный день тебе тоже станет чуточку теплее, мой читатель.
Мне — стало.