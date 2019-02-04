«Мы поедем на море». Ностальгический текст от пользователя Pikabu, в котором каждый узнает себя

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Пользователь сайта Pikabu под ником arturponaehali написал замечательный рассказ - воспоминание о поездке на море всей семьей. Многие из нас бережно хранят в памяти истории из детства о семейных путешествиях. Надеемся, после прочтения этого текста у вас еще долго будет тепло на душе.

Мы поедем на море

На заднем сиденье старой «девятки» место было без преувеличения царским. Там у меня были и подушка, и одеяло, и кассетный плейер на батарейках.



Две недели назад мама сказала мне: «Мы поедем на море».

Мама думала, что так сказала.



Я услышал: «Мы едем на море! Можно кидаться медузами в батю, можно в аквапарке съезжать с горы водной, можно кататься в шторм на волнах и клянчить на пляже горячую кукурузу и трубочки со сгущенкой!»



На море мы всегда ездили на машине. Точнее, на машинах. В этом была такая прелесть, что я пишу этот текст, а сам улыбаюсь. Родители собирали друзей, родственников — и все мы, на «девятках», «Волгах» и старых немецких иномарках большим курортным кортежем мчались по трассе М-4 «Дон».

Мне казалось, что вот этот кортеж из кучи машин — какая-то мощнейшая компанейская сила.



Выезд — всегда ранним утром. Мамка разбудит в 4 утра (а ты и не спал, хи-хи). В коридоре уже суета, батя сумки в багажник таскает. Умоешься — «Артур, давай чай быстренько с бутербродами».

В дорогу обязательно брали вареную картошку, помидоры, огурцы, копченую колбасу и хлеб. И термос с чаем, конечно. Уже через 4 часа это все достанут из багажника, выложат на капот где-то на обочине. Первая остановка на перекус.



И никаких тебе навигаторов — а только большой старый «Атлас автомобильных дорог». Взрослые обсуждают что-то, рисуют на карте, и тебе тоже обязательно что-то хочется обсудить. «Олег, ты круг взял? Мне мама положила, хотя я еще с того лета плаваю: у бабы в деревне научился и даже пруд переплывал».



Оттого что навигатора не было, наш кортеж все время распадался. На то был заранее уговор: «Потеряемся — вот тут место встречи». И встречались, и бегали с Олегом и сестрой моей двоюродной Ксюшей вокруг заправки, и клянчили чипсы — и слышали в ответ: «Если голодные, я картошку с колбасой достану».



По дороге к тебе Олег пересядет, вдвоем-то повеселее. Ближе к морю вдоль дороги станут появляться придорожные торговцы с арбузами и дынями. Но самые любимые — это с плавательными кругами. Ты, конечно, и взрослый уже, и плавать у бабы в деревне научился, и пруд переплывал, а только как устоять перед ярко-зеленым надувным кругом с лягушкой, когда тебе восемь?