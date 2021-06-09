Можно ли выгонять детей из дома, если им уже исполнилось 18 лет

Прочитала тут, как одни добрые и умные люди выставили из дома дочь с вещами. Отвезли ее на съемную квартиру, да там и оставили, в лучших традициях жестоких немецких сказок. Мол, на 3 месяца аренда оплачена, а ты уже взрослая, тебе вот 18 лет исполнилось уже. Крутись теперь, доченька, как умеешь. — Как же это я буду крутиться? — недоумевает доченька. — В «Макдоналдс», что ли? А родители ей оптимистично заявляют: «Ничего, выкрутишься!» И потирают ручки, воображая, как их педагогическая метода сработает и доченька из неоперившегося несмышленыша превращается в красивую, сильную и полностью сепарированную от родителей личность, которая всего добилась сама. И вот смотрю я на этот ужастик с закрученным сюжетом, и возникает у меня 3 мысли.

Мысль первая — о наивности веры родителей в светлую мечту, где социальные низы с легкостью преодолевают путь от посудомойки до управляющей бизнесом. Все-таки давайте смотреть на вещи реально, «Макдоналдс» как часть тернистой дороги по направлению к цели — это одно. А без всяких дополнительных перспектив роста — это безнадега. Да, некоторым приходится подрабатывать таким образом во время учебы в институте или колледже. Так случается. Но становятся успешными они не благодаря, а вопреки. Черт возьми, если есть возможность спокойно учиться и по возможности подрабатывать на одежду, еду и косметику, при этом приобретая первые навыки, хотя бы чуть-чуть совпадающие с выбранной профессией, это намного, намного лучше нелепого трудового подвига в царстве бургеров и двойной картошки. Профессионалы высокого класса вынуждены вкладываться в себя, иногда всю жизнь. Мне кажется, даже с точки зрения банальной выгоды родителям легче вложиться хотя бы в первые 2–3 курса института, потому что вероятность вырастить таким образом успешного специалиста намного выше. Хотя бывают и исключения. Я знаю нескольких ребят, которые вылетели из гнезда как раз примерно в 18 и не только работают себе, но и даже путешествуют. Но то, что я видела, делалось за счет брошенной учебы.

Вторая мысль, не дающая мне покоя, — а не имели ли в виду родители банальное замужество и не видят ли потенциальным содержателем дочери первого попавшегося мужика, согласного взять их чадо и посадить себе на шею? У нас такие мысли часто посещают головы родителей, особенно в местах, где, кроме как замуж, бывает и выйти-то некуда. У нас в семьях не слишком высокого достатка часто начинается такая игра в девицу на выданье, типа «горячей картошки». Ее все норовят куда-нибудь спихнуть, и это куда-нибудь чаще всего заканчивается абьюзом, различными зависимостями, хлебанием горя ложками и прочими неприятностями. Потому что к «леди в беде» устремляются чаще всего никакие не рыцари. А самые обыкновенные падальщики. Если же девица на манипуляции не ведется, на нее смотрят с осуждением: ну когда ты, наконец, уже?

Третья мысль вообще не про материальное. А про наше общее, человеческое стремление прийти, если что-то пошло не так, в отчий дом (ну или в материнский, какая разница). И найти там поддержку и место силы. Не просто так люди собираются семьей в радости и в горе. Не просто так поют вместе песни за столом, готовят вместе и вместе пробуют пищу с одного блюда, держатся за руки. Можно быть очень небогатым человеком с очень узким диапазоном возможностей. Но разве нельзя дать детям вот этот минимум? Дом, где тебя примут, поддержку и тепло? Если нет, то для чего нужны эти дети? Чтобы не делать аборт? Чтобы подавать на алименты в старости? Зачем нужны дети, которым ты не смог дать даже ощущения безопасности мира, не говоря уже о большем? Все-таки отвратительное это дело — крайности. Что гиперопека над взрослыми 40-летними детьми, что ранний пинок из родного гнезда тогда, когда человек только начал отращивать крылья. Как считаете?