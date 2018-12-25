«Мне совершенно некогда». Сильный текст, который заставляет задуматься, на что мы тратим нашу жизнь

17

21

7.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как однажды метко подметила Фаина Раневская: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение». Однако в этой цитате отражена лишь часть правды. На самом деле наша жизнь настолько крохотная, что даже на вещи, которые мы любим, времени катастрофически не хватает. Эта статья лишний раз напомнит о том, что не стоит тратить самый ценный ресурс на следование чужим советам и мечтам. А всех возражающих давайте вместе отправим в далекие дали. Согласны?

Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо этого цепляющего текста о времени, написанного талантливым блогером Одонатой Ветер. Богатая пища для размышлений после прочтения вам гарантирована.

«Была у мамы, видела телевизор.



В телевизоре ярко накрашенная женщина поучала: «У настоящей женщины вся обувь должна быть в первую очередь красивой. Во вторую — эффектной. Лучше, чтобы она была дорогой. Если она еще и удобная при этом, вы выиграли в лотерею!»



Я обожаю эти моменты между депрессией и неврозами, когда на какое-то время в голове все успокаивается и вокруг повисает теплая уютная тишина. И внутри этой тишины отчетливо раздается одна простая мысль: «Мне совершенно некогда».



Нет никаких мало-мальски внятных аргументов в пользу того, что эта жизнь у меня не единственная. Статистические данные говорят о том, что мой максимум — 80 с небольшим лет. Из них больше трети уже пролетели. Если отмести всевозможные вариации неудачно летящего на голову кирпича, то при лучшем раскладе мне осталось чуть больше полувека.



И вы хотите, чтобы я потратила хоть сколько-то времени на неудобную обувь? Вы еще скажите, что я могу позволить себе невкусную еду и скучных собеседников!

В детстве я пережила 2 эпизода сильнейшего экзистенциального кризиса. Лет в 6 я осознала, что все смертны, и не могла заснуть всю ночь напролет, придавленная этим огромным открытием. Я аккуратно пару раз щупала бабушку, чтобы проверить, не умерла ли она, не дожидаясь завтрака, но бабушка оказалась вполне в силах пережить и ту страшную для меня ночь, и завтрак, и вообще все предшкольные каникулы. Умерла она аккурат через 10 лет после этого лета.



Второй раз с бездной я столкнулась, кажется в 12 лет, составляя списки литературы на ближайшие пару месяцев. Я знала, что один том «Мушкетеров» занимает где-то неделю, в цикле их 3 штуки, а у Дюма-отца всего около 6 сотен произведений. Я имела смутные представления о существовании других авторов и законов умножения, и как я ни прикидывала, все равно получалось, что до старости (ну лет до 30) ну никак не получается прочитать все книги, которые мне нравятся.



Оба раза я была настолько напугана, что моментально научилась хитрить и обманывать саму себя. «Нет, это все какая-то ерунда. Так быть не может. Я что-нибудь обязательно придумаю», — решила тогда я, и это обещание позволило мне нормально засыпать по ночам. Хоть в глубине души я и понимала, что это не так.



Поступление в институт, знакомство с литературой античного мира, средневековой Европы, постмодернистской Америки, а также похороны родственников и друзей со всей очевидностью доказывали: смерть есть, а времени на то, чтобы хотя бы прикоснуться ко всему прекрасному, — нет.

Было бы еще хоть как-то выносимо, если бы в мире были только книги. Но чем больше живешь, тем больше узнаешь, и вдруг появляются летние ночи, парковые дорожки, экзотические фрукты, французские комедии, шум прибоя, пробежки по весеннему городу, объятия, музыка, дальние города, разговоры до рассвета, любимая работа, мягкое мороженое, поцелуи, вечера у камина, велосипедные прогулки, маленькие кафешки, в которых подают крошечные пирожные...



Всего этого так много, что ни в какую жизнь целиком не помещается. Даже если выбрать что-то одно, то все равно времени не хватит, чтобы ощутить это во всей полноте. Ну то есть если, предположим, я решила, что больше всего на свете я люблю десерты, то мне и 10 жизней не хватит, чтобы перепробовать их все. Даже если я обзаведусь несгибаемой волей и железной дисциплиной и буду пробовать, скажем, по два десерта в день, то годам к 80 мне вряд ли покорится и половина того, что производит один Петербург, в котором сотни, если не тысячи, кондитерских.



А если, предположим, у меня, кроме вкусовых, есть еще какие-то рецепторы? Если кроме пирожных мне нравятся еще, предположим, цветы?

Вы представляете вообще, сколько в ботанике наименований?

Я не представляю, для меня это бездна, которая начинает вглядываться в тебя своими тычинками, как только ты пытаешься загуглить очередное непроизносимое название.



Я все это к чему.

Помните, была такая байка про профессора, который зачем-то ходит на лекции с банкой, камнями и песком и демонстрирует людям, пришедшим получать высшее образование, искусство баночного спейс-менеджмента?

Там идея в том, что вот это большое — самое важное, его надо положить в банку в первую очередь, а остальное, песок, вода и черт-те что еще, — менее важное, оно само там распределится, банка будет полной и в нее все-все поместится.