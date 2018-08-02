Как я училась экономить свое время и поняла, что в сутках не 24 часа. А намного меньше

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Хватает ли вам времени в каждом дне на все, что вы запланировали? Мне нет. Я стала реже читать, забросила изучение английского, никак не могу начать регулярно тренироваться. А все из-за того, что в моем расписании по необъяснимым причинам не стало места для этих дел.

Мириться с таким положением вещей я не хотела, поэтому решила перестать тратить время на ерунду и оставлять его для более важных задач. Для читателей AdMe.ru расскажу, как это было.

Перед тем как начать управлять своим временем, я попыталась выяснить, куда оно уходит, и столкнулась с амнезией

Нет, я не щелкала кнопкой таймера каждый раз, заходя в ванную или дожидаясь лифта, но постаралась определить, сколько отнимают времени самые важные дела, из которых и состоит день: работа, уборка, приготовление еды, завтраки-обеды-ужины, занятия с ребенком и т. п.

Например, на написание черновика одной статьи в тот день у меня ушло 3 часа. На приготовление ужина из нескольких блюд — чуть меньше полутора часов. А вот на что ушло 4 часа?

Я сложила количество времени, которое уходит на все эти вещи, добавила к ним час на ежедневные мелочи и вычла их из своего дня, который, как правило, длится около 16 часов. Для наглядности составила график, который должен показывать, куда уходит время.

Поскольку работа у меня удаленная, могу одной рукой мешать борщ, другой сражаться с сыном на мечах, а ногой отвечать на рабочие сообщения. Понимаю, что работа в офисе отнимает намного больше времени, но тем, кто будет делать такой же анализ, советую не закрашивать зеленым все 9 рабочих часов, а делить их на отдельные задачи.

И вот тут-то меня и настигла внезапная потеря памяти. Оказалось, что в каждый из дней от 3,5 до 5 часов у меня уходило непонятно на что. В первый день я действительно не могла вспомнить, что делала большую часть этого времени. На следующий я стала внимательнее относиться ко всем своим действиям. Оказалось, что какой-то отрезок этого времени был затрачен на важные и приятные мелочи: поболтать с семьей;

побренчать на укулеле;

пересмотреть фотографии из отпуска;

или просто закрыть глаза и отдохнуть. Но все это явно не занимало 5 часов, остальное время тратилось на менее полезные вещи: я без конца убирала вещи на свои места;

тренировала большой палец при пролистывании лент в соцсетях;

переписывалась ни о чем;

бестолково ходила по гипермаркету и стояла в длинной очереди и т. п.

Чтобы меньше зависать в соцсетях, я сменила телефон. Прощайте, удобные мессенджеры, да здравствуют звонки и СМС

Свой смартфон я убрала в шкаф на самую верхнюю полку, а на смену ему пришел кнопочный аппарат, рассчитанный на 2 сим-карты. Помимо базовых приложений в нем были предустановлены фейсбук, твиттер и какой-то Bluetooth-чат. Как рука курильщика то и дело тянется к сигарете, так моя рука машинально кликала в меню на первые два приложения, пытаясь в них зайти. Однако телефон каждый раз выдавал мне «ошибку подключения», не пуская в те приложения, где мое время будет украдено длинными тредами, бесполезными постами о политике, сотнями тысяч мемов и комментариев к ним.

Тем не менее, чтобы не терять связь с друзьями и родными, я отвела время для ответа на сообщения

Большинство переписок с друзьями и родственниками начинаются с взаимных приветствий, вопросов типа «Как дела?» или «Какие планы?» Мы привыкли разбивать информацию на несколько сообщений, хотя в некоторых случаях вполне хватило бы одного, притом небольшого.

Оказалось, что отвечать на сообщения достаточно трижды в день и при помощи компьютерных версий мессенджеров. Кстати, такой подход дисциплинировал не только меня, но и моих собеседников: в сообщениях появилось больше конкретики. Ладно, сначала это бесило моих собеседников и только потом их дисциплинировало. Но результат того стоил.

Кроме того, я составила списки дел и вела их в приложении для заметок на компьютере

Например, так начинается мой сегодняшний список задач, не относящихся к работе. Для работы — отдельная заметка.

Со списками дел, уверена, знаком каждый. Это действительно старый, но очень эффективный способ планировать свои будни и не тратить время на размышления вроде «Что же я еще должна была сделать?» А ставить галочку рядом с выполненной задачей, особенно непростой или той, которую долго приходилось откладывать, — отдельный кайф.

Теперь настало время бороться с постоянной уборкой

Не могу сказать, что дома у меня беспорядок, но есть определенные зоны, которые быстро захламляются. Например, кровать, на которую я, приходя домой, бросаю сумку и одежду. Корзина для белья, крышка которой не всегда открывается и вещи складируются сверху, рабочий стол, на который ставится и кладется все, что угодно, и потом ужасно мешает. В общем, вывод напросился сам: нужно начинать следить за собой и сразу складывать вещи туда, где им самое место. Приучить себя к этому было несложно. Приучить к этому ребенка и мужа было намного труднее, и процесс еще не завершен. А пока настало время разобраться с длительными походами по магазинам.

Меня очень раздражает организация супермаркетов, в которых самые популярные товары находятся в дальнем углу, поэтому я перестала ходить в такие магазины

Теперь, составляя список покупок, я записываю и магазины, в которых продаются нужные мне продукты. В данном случае они выделены зеленым.

Я понимаю, что продукты располагают в супермаркетах таким образом, чтобы покупатель увидел как можно больше товаров на пути к стеллажу с хлебом или молоком и, возможно, купил то, что ему изначально не было нужно. А я в этом смысле была очень ведома: часто попадалась на удочку маркетологов и несла на кассу множество товаров, которых не было в списке покупок. Теперь же, имея огромное желание экономить время и острое нежелание тратить лишние деньги, я стала ходить в небольшие магазинчики, расположенные у моего дома. В итоге время на покупки сократилось вдвое. Да, звучит парадоксально: магазинов больше, а времени меньше. Но это так. Попробуйте.

Итог моих стараний был не таким, как я ожидала