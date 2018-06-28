Как я решила месяц сортировать отходы и что из этого получилось

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Привет, меня зовут Лена, и я много путешествую. Каждый город, в котором я была, по-своему красив и уникален. Однако в каждом городе встречаются места, которые не принято показывать туристам. Я говорю о свалках, мертвых зонах со зловонным ореолом, которые портят и окружающую среду, и все настроение. Тогда я решила приложить руку к уборке своего города и начала сортировать пластик.

Специально для читателей AdMe.ru расскажу, что вышло из этой задумки.

В сентябре прошлого года «Большое тихоокеанское мусорное пятно» разрослось до размеров Франции. На самом деле пятно — это огромное скопление пластика, который не разлагается. National Geographic говорит: «Количество мелких частиц пластика больше триллиона, а на крупные приходится 93 % общей массы. Крупными считаются фрагменты размером более 5 см, и в этом числе рыболовные сети, детские игрушки и даже сиденья от унитазов. В общей сложности эта токсичная для океана масса составляет не менее 79 млн тонн».

Символы государства Мусорные острова.

Чтобы привлечь внимание к данной проблеме, англичане из агентства AMV BBDO Майкл Хьюз и Далатандо Алмейда совместно с изданием LADbible решили превратить мусорное пятно в государство — Мусорные острова. Активисты нарисовали местную валюту, почтовые марки, флаг, разработали дизайн паспорта.

Сортировать мусор оказалось на удивление просто

Количество пластиковых отходов растет в геометрической прогрессии.

Загрязненные баночки или бутылочки мы мыли. В первые дни казалось, что «пластиковая» проблема раздута и отходов не так уж и много. Но через неделю меня ждал сюрприз. Количество мусора увеличивалось в геометрической прогрессии. За месяц его стало слишком много, он стал мешать. Я ужаснулась масштабам, как только представила, что каждый мой сосед производит столько же пластиковых отходов. И сосед соседа. И тысячи других людей на нашем земном шаре. Зеленой планете. Мне стало грустно.

Все пластиковые отходы аккуратно спрессовали и разложили по мешкам.

Я стала искать в интернете пункты приема пластика. Казалось, что в большом городе не должно быть проблем с переработкой. Некоторые ресурсы предлагали ждать первую субботу месяца или ехать в центр города. Не лучшая идея, когда накопилось несколько огромных пакетов. На помощь пришел сайт Recyclemap. Здесь можно выбрать город, район, соответствующий геолокации, а также фильтровать пункты приема по типу отходов. Я приятно удивилась, когда обнаружила в ближайшей поликлинике пункт приема разбитых градусников, батареек и прочих ядовитых отходов.

Пункты приема пластиковых отходов в моем районе отмечены оранжевым цветом. Метка, окрашенная в несколько цветов, означает пункт приема всех разделенных отходов.

Я осмотрела карту города и ощутила радость: так много пунктов приема пластикового мусора я обнаружила.

Пункты приема раздельного мусора в моем городе.

Однако недолго длилось мое счастье. Около каждого пункта приема стояла пометка о приеме определенного вида пластика.

Особые условия к пластиковому мусору, который можно сдать на переработку.

Таким образом, оказалось, что из большого количества собранного мусора я могла сдать лишь малую часть. Мне было сложно поверить в это: в большом современном городе нет пунктов приема отходов всех видов. Я не собиралась сдаваться и связалась с несколькими компаниями по переработке.

С представителем организации раздельного сбора можно пообщаться в сети.

К сожалению, точки приема подтвердили информацию о переработке определенного вида пластиковых отходов, а компании по переработке, с которыми удалось пообщаться по телефону, интересовались отходами производственного масштаба.

Количество пластика за 1 месяц.

Из собранного мусора я оставила продукты с требуемой маркировкой и переложила их в цветной пакет, с отходами в белых пакетах пришлось попрощаться. Было грустно выбрасывать свои «труды» на помойку.

Пункт сбора пользуется популярностью среди жителей многоэтажки.

Я нашла ближайший пункт приема бутылок согласно карте. Емкость была наполнена. Пока я сминала бутылки, увидела нескольких жителей дома, во дворе которого стоит контейнер. Они выбрасывали пластик в специальную емкость.

Достаточно смять бутылку и поместить ее в специальное окошко.

Я рада, что поучаствовала в таком эксперименте. Этот опыт показал мне, что проблему окружающей среды можно решить лишь комплексно: желание каждого жителя планеты, помноженное на поддержку государства. Теперь я буду относить бутылки в отдельный контейнер, потому что мне приятно сделать маленькое дело для сохранения Земли.