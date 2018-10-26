Как вырастить вруна. Педагог написал инструкцию для родителей, которую нужно читать между строк
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был честным. Но иногда воспитательные методы работают совсем не так, как предполагалось. Педагог Дима Зицер описал парадоксальные, но реальные ситуации, которые, к сожалению, случаются с семьями очень часто.
AdMe.ru делится с читателями мыслями и «вредными советами» педагога.
Как вырастить вруна
Думаю, теория нам в данном случае не помощник. Обратимся же к экспертному мнению практиков.
Одна мама ужасно волновалась за успеваемость сына. В частности, выражалось это в том, что она регулярно и без спроса совала нос в его портфель и проверяла, как у него с этой самой успеваемостью обстоят дела. Через некоторое время выяснилось, что мальчик и сам не прочь порыскать в чужих сумках и позаимствовать оттуда разные занятные вещицы. Естественно, он ни в коем случае не подтверждал этого, пока не был пойман с поличным. Но и тогда сообщил, что просто искал свою ручку, которая, похоже, случайно упала в сумку другого мальчика. Мама, однако, так и не смогла обнаружить связь между собственным поведением и поведением сына. И ее можно и нужно понять: она-то была полна благородных побуждений, следовательно, ее поступки, в отличие от поступков сына, не могут быть объявлены бесчестными.
Другая знакомая тоже очень интересовалась уровнем образования своего ребенка. Интерес ее может быть проиллюстрирован рассказанной ею самой историей. Однажды ее 8-летний сын что-то писал и между делом задал ей вопрос: "Мама, как правильно пишется буква „ж“?" По словам этой достойной женщины, у нее от ужаса потемнело в глазах, и она, с трудом справившись с собой, прорычала: "Ты что, в возрасте 8 лет не знаешь, как писать букву „жжжжж“?!" Заметим, что на вопрос сына она так и не ответила. Зато скандал получился что надо. Думаю, эта история была не единственной, поскольку через некоторое время мама обнаружила (по коему поводу ко мне и обратилась), что мальчик совершенно перестал делать домашние задания по русскому языку, а ей между тем начал рассказывать, каких головокружительных успехов достиг на поприще языкознания и лингвистики. Неисправимый лжец!
Третья раскрыла передо мной собственную педагогическую теорию, состоящую в том, что необходимо проверять каждый шаг ребенка, поскольку он от природы склонен к обману (ср. гоголевское «оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать»), что она и делала, применяя время от времени изощренные пытки в виде лишения сладкого и укладывания спать на 3 часа раньше установленного срока. Таким образом мама реагировала на мелкие противоречия, которые ей удавалось заметить в рассказе дочери о событиях прошедшего дня. Несчастная искренне удивлялась, что день ото дня ее любимая девочка становилась все более лживой и хитрой (авторская лексика сохранена).
Четвертый родитель, обнаружив в ящике чужую игрушку (которая, впрочем, после короткого расследования оказалась игрушкой сына), устроил страшный скандал, а когда все прояснилось, не нашел ничего лучше, чем сказать: "Это тебе будет наукой!" Какой наукой и что именно является ее предметом - осталось тайной... Но мальчик, судя по всему, оказался-таки восприимчив к "науке", ибо начал приносить домой горы чужих вещей, которые ему, по его словам, подарили. "Он становится не только вруном, но и вором... Наверное, это что-то врожденное, ведь я никогда не брал чужого", - сетовал бедный отец...
Пятая мама поделилась тем, как ежевечерне учиняет дочери допрос о том, что и как она ела в школе, и, сопоставляя показания с данными разведки, с удивлением раз за разом обнаруживает, что дочь постоянно ее обманывает: то, когда сыта, говорит, что ничего не ела, то наоборот - ничего не ела, а говорит, что сыта. В ответ на вопрос, зачем вообще она это делает, ведь, если человек голоден, он непременно попросит еды, а для личного успокоения достаточно и тех самых "данных разведки", мама глубоко задумалась...
Шестая поведала мне, как она рассказала 3-летнему ребенку о том, что, если он будет плохо себя вести, в любую секунду в его жизни может появиться некий "бабайка". (Должен признаться, судьба хранила меня от бабайки довольно долго. Только недавно я узнал, что этот персонаж довольно прочно встроен в воспитательные процессы, касающиеся многих российских детей.) Несмотря на юный возраст, ребенок быстро сообразил, что к чему, и принялся самозабвенно врать про все подряд: про свои интересы, занятия, друзей и игрушки. Оно и понятно, раз уж мама находится в сговоре с таким неприятным существом, и, вместо того чтобы разбираться, существует этот опасный бабайка на самом деле или является плодом маминого воображения, лучше просто "запутать врага" - авось пронесет!
Седьмая раскрыла мне собственную стройную теорию: у того, кто не учится (в соответствии с ее пониманием учения), в жизни бывает все плохо. Сама она прекрасно училась, во всяком случае по ее словам, но не смогла преодолеть порога прожиточного минимума, проживая при этом с мамой и сыном в 1-комнатной квартире. Не замечая некоторого противоречия между ее фантазиями и действительностью, она продолжала нести эту околесицу, пока и сама не перестала отличать ложь сына от правды. Успех превзошел любые ожидания: уже став взрослым, сын рассказывал маме, что посещает университет, в то время как сам тем временем работал официантом в ресторане.
Восьмая возмущалась по поводу рассказов дочери о том, что она, дескать, лучшая ученица, что с ней все хотят дружить, что учителя ее все время хвалят и т. п. "Все это наглая ложь!" - кричала она, вернувшись с родительского собрания. "Почему она мне врет?! Я ведь ей всегда говорила: мне нужна только правда, вранье - единственное, чего я не могу простить!" Всю предшествующую жизнь она, однако, день за днем и месяц за месяцем в ответ на любой рассказ дочери спрашивала только: "А ты сделала лучше других? А что сказала учительница? А кто закончил задание первым?" Девочка оказалась понятливой: почему же не сделать маме приятное и не подарить ей именно те рассказы, которые она так хочет слышать? Любовь, знаете ли, не картошка...
Девятая, как будто продолжая практику восьмой, тоже требовала правды, а когда слышала ее, делала жизнь ребенка воистину невыносимой, наказывая его за те поступки и школьные отметки, рассказа о которых сама так упорно добивалась. Пропажа классного журнала, который оказался похоронен в ближайшей помойке, стала наименее драматичным из событий, которые могли произойти.
Число примеров с легкостью могло бы быть доведено до 100, 200, 300. Количество приемов выращивания вруна одновременно неисчерпаемо и бесконечно однообразно, поэтому тут мы можем остановиться и позволить пытливому читателю продолжить данное исследование самостоятельно. Несмотря на то, что общие принципы воспитания в рамках поставленной задачи несомненно ясны, несколько простых и обобщающих рекомендаций в финале, вероятно, не повредят.
Итак, не верьте ребенку, ставьте под сомнение все сказанное им. При первой же возможности уличайте его во лжи. Пусть даже речь идет о простых неточностях - из малого вырастает большое!
Не позволяйте ему фантазировать: разница между фантазией и ложью настолько мала, что лучше даже и не начинать рефлексировать на эту тему.
Помните: наше поведение и поведение, которого мы требуем от ребенка, - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Этот принцип должен стать идеалом, возведенным в абсолют: в быту, в обучении, в отдыхе.
Контролируйте каждый шаг ребенка. Пусть у него возникнет стойкое ощущение, что, если он хочет хоть какой-то личной жизни, ему необходимо украсть ее у собственных родителей.
Пугайте неминуемым возмездием. Станьте в его воображении кем-то вроде Саурона, обладающего Всевидящим Оком.
Вот, собственно, и все. Дело сделано.