Как вырастить вруна. Педагог написал инструкцию для родителей, которую нужно читать между строк

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был честным. Но иногда воспитательные методы работают совсем не так, как предполагалось. Педагог Дима Зицер описал парадоксальные, но реальные ситуации, которые, к сожалению, случаются с семьями очень часто.

AdMe.ru делится с читателями мыслями и «вредными советами» педагога.

Как вырастить вруна

Думаю, теория нам в данном случае не помощник. Обратимся же к экспертному мнению практиков. Одна мама ужасно волновалась за успеваемость сына. В частности, выражалось это в том, что она регулярно и без спроса совала нос в его портфель и проверяла, как у него с этой самой успеваемостью обстоят дела. Через некоторое время выяснилось, что мальчик и сам не прочь порыскать в чужих сумках и позаимствовать оттуда разные занятные вещицы. Естественно, он ни в коем случае не подтверждал этого, пока не был пойман с поличным. Но и тогда сообщил, что просто искал свою ручку, которая, похоже, случайно упала в сумку другого мальчика. Мама, однако, так и не смогла обнаружить связь между собственным поведением и поведением сына. И ее можно и нужно понять: она-то была полна благородных побуждений, следовательно, ее поступки, в отличие от поступков сына, не могут быть объявлены бесчестными. Другая знакомая тоже очень интересовалась уровнем образования своего ребенка. Интерес ее может быть проиллюстрирован рассказанной ею самой историей. Однажды ее 8-летний сын что-то писал и между делом задал ей вопрос: "Мама, как правильно пишется буква „ж“?" По словам этой достойной женщины, у нее от ужаса потемнело в глазах, и она, с трудом справившись с собой, прорычала: "Ты что, в возрасте 8 лет не знаешь, как писать букву „жжжжж“?!" Заметим, что на вопрос сына она так и не ответила. Зато скандал получился что надо. Думаю, эта история была не единственной, поскольку через некоторое время мама обнаружила (по коему поводу ко мне и обратилась), что мальчик совершенно перестал делать домашние задания по русскому языку, а ей между тем начал рассказывать, каких головокружительных успехов достиг на поприще языкознания и лингвистики. Неисправимый лжец!

Третья раскрыла передо мной собственную педагогическую теорию, состоящую в том, что необходимо проверять каждый шаг ребенка, поскольку он от природы склонен к обману (ср. гоголевское «оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать»), что она и делала, применяя время от времени изощренные пытки в виде лишения сладкого и укладывания спать на 3 часа раньше установленного срока. Таким образом мама реагировала на мелкие противоречия, которые ей удавалось заметить в рассказе дочери о событиях прошедшего дня. Несчастная искренне удивлялась, что день ото дня ее любимая девочка становилась все более лживой и хитрой (авторская лексика сохранена). Четвертый родитель, обнаружив в ящике чужую игрушку (которая, впрочем, после короткого расследования оказалась игрушкой сына), устроил страшный скандал, а когда все прояснилось, не нашел ничего лучше, чем сказать: "Это тебе будет наукой!" Какой наукой и что именно является ее предметом - осталось тайной... Но мальчик, судя по всему, оказался-таки восприимчив к "науке", ибо начал приносить домой горы чужих вещей, которые ему, по его словам, подарили. "Он становится не только вруном, но и вором... Наверное, это что-то врожденное, ведь я никогда не брал чужого", - сетовал бедный отец... Пятая мама поделилась тем, как ежевечерне учиняет дочери допрос о том, что и как она ела в школе, и, сопоставляя показания с данными разведки, с удивлением раз за разом обнаруживает, что дочь постоянно ее обманывает: то, когда сыта, говорит, что ничего не ела, то наоборот - ничего не ела, а говорит, что сыта. В ответ на вопрос, зачем вообще она это делает, ведь, если человек голоден, он непременно попросит еды, а для личного успокоения достаточно и тех самых "данных разведки", мама глубоко задумалась... Шестая поведала мне, как она рассказала 3-летнему ребенку о том, что, если он будет плохо себя вести, в любую секунду в его жизни может появиться некий "бабайка". (Должен признаться, судьба хранила меня от бабайки довольно долго. Только недавно я узнал, что этот персонаж довольно прочно встроен в воспитательные процессы, касающиеся многих российских детей.) Несмотря на юный возраст, ребенок быстро сообразил, что к чему, и принялся самозабвенно врать про все подряд: про свои интересы, занятия, друзей и игрушки. Оно и понятно, раз уж мама находится в сговоре с таким неприятным существом, и, вместо того чтобы разбираться, существует этот опасный бабайка на самом деле или является плодом маминого воображения, лучше просто "запутать врага" - авось пронесет!

Седьмая раскрыла мне собственную стройную теорию: у того, кто не учится (в соответствии с ее пониманием учения), в жизни бывает все плохо. Сама она прекрасно училась, во всяком случае по ее словам, но не смогла преодолеть порога прожиточного минимума, проживая при этом с мамой и сыном в 1-комнатной квартире. Не замечая некоторого противоречия между ее фантазиями и действительностью, она продолжала нести эту околесицу, пока и сама не перестала отличать ложь сына от правды. Успех превзошел любые ожидания: уже став взрослым, сын рассказывал маме, что посещает университет, в то время как сам тем временем работал официантом в ресторане. Восьмая возмущалась по поводу рассказов дочери о том, что она, дескать, лучшая ученица, что с ней все хотят дружить, что учителя ее все время хвалят и т. п. "Все это наглая ложь!" - кричала она, вернувшись с родительского собрания. "Почему она мне врет?! Я ведь ей всегда говорила: мне нужна только правда, вранье - единственное, чего я не могу простить!" Всю предшествующую жизнь она, однако, день за днем и месяц за месяцем в ответ на любой рассказ дочери спрашивала только: "А ты сделала лучше других? А что сказала учительница? А кто закончил задание первым?" Девочка оказалась понятливой: почему же не сделать маме приятное и не подарить ей именно те рассказы, которые она так хочет слышать? Любовь, знаете ли, не картошка... Девятая, как будто продолжая практику восьмой, тоже требовала правды, а когда слышала ее, делала жизнь ребенка воистину невыносимой, наказывая его за те поступки и школьные отметки, рассказа о которых сама так упорно добивалась. Пропажа классного журнала, который оказался похоронен в ближайшей помойке, стала наименее драматичным из событий, которые могли произойти.