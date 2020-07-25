Как бренд UGG сделал свою «уродливую» обувь самой популярной и востребованной в мире

Вокруг них и сегодня не утихают бесконечные споры. Одни обожают эту обувь за удобство и комфорт, другие терпеть не могут из-за странного внешнего вида. Но вне зависимости от вашего к ним отношения трудно поспорить с тем, что ugly boots прочно завоевали сердца миллионов покупателей по всему миру. И $ 1,5 млрд прибыли компании в год тому подтверждение.

Мы в AdMe.ru досконально изучили все секреты и маркетинговые уловки этого популярного бренда. А в конце статьи вас ждет бонус — фотография, которая покажет, как выглядит продукция UGG после 15 лет активной носки.

Изначально угги предназначались для серферов. Они согревали их ноги после длительного пребывания в холодной воде

За счет своих уникальных свойств овчина дарит прохладу в жару и согревает в холод. Известного австралийского серфера Шейна Стедмана осенила идея использовать этот материал для изготовления обуви, которая согревала бы ноги спортсменов после долгого нахождения в холодных водах океана. Правда, качество пошива в начале 70-х оставляло желать лучшего: местами проглядывали сухожилия, подошва была очень тонкой, а при намокании появлялся неприятный запах. После 10 лет активных продаж Стедман решает передать права на свое детище американской обувной компании Deckers Outdoor Corporation. Цена вопроса — единовременная выплата в размере 10 000 фунтов стерлингов и пожизненное бесплатное предоставление 3 пар UGG ежегодно. Этой привилегией он продолжает пользоваться до сих пор.

Сейчас годовой оборот компании составляет $ 1,5 млрд. А начиналось все с кредита на сумму $ 500

Из Австралии в США овчинные сапожки попали благодаря серферу Брайану Смиту. Его осенило, что обувь, которая есть у каждого второго австралийца, абсолютно незнакома американцам. Он оформил в банке кредит на сумму $ 500, закупил 6 пар ботинок в качестве образцов и привез в США. Обувь сразу же оценили его американские друзья — горнолыжники, хоккеисты и виндсерферы. Брайан смекнул, что можно отлично на этом заработать, и открыл компанию под названием Ugg Imports. Спустя 17 лет, когда продажи достигли $ 15 млн, его бизнес был выкуплен американской обувной компанией Deckers Outdoor Corporation. С тех пор годовой оборот бренда UGG уже превысил отметку $ 1,5 млрд.

Грамотный пиар — вот что помогло UGG приобрести небывалую популярность

Кажется, что успех бренда UGG — удачное стечение обстоятельств, однако за миллиардными прибылями стоит четкая маркетинговая стратегия. Первой, кто прославил угги на весь мир, стала Памела Андерсон. Она часто носила их в перерывах между съемками сериала «Спасатели Малибу» в Австралии. В 90-х фотография актрисы в знаменитом красном купальнике и сапожках из овчины облетела все континенты, а продажи UGG выросли в несколько раз. Еще большую популярность они обрели в 2003 году, после очередного выпуска шоу Опры Уинфри. Телеведущая пришла на съемки в уггах песочного цвета, расхвалила их и подарила зрителям в зале. В период с 2003 по 2010 год Опра включала угги в свой список любимых вещей не менее 4 раз. Помимо этого, опытные маркетологи компании приняли гениальное решение подарить угги таким звездам мировой величины, как Пэрис Хилтон, Сара Джессика Паркер, Леонардо Ди Каприо и др. Сапоги пришлись селебрити по вкусу, в них все чаще стали появляться на улицах и красных ковровых дорожках.

Уникальность обуви UGG в том, что ее можно носить круглый год и при любых обстоятельствах

Угги вошли в моду и полюбились обычным пользователям не благодаря рекламе, а исключительно за счет знаменитостей, которые носили их и в пир, и в мир, фотографий папарацци и социальных сетей. В настоящих уггах зимой не холодно, а летом не жарко благодаря уникальным свойствам овчины. Их даже рекомендуется носить без носков, на босу ногу. На Западе все повально ходят в них круглый год, причем как на улице, так и в помещении. Угги отлично сочетаются как с джинсами, так и с юбками. Их можно комбинировать практически с любой деталью гардероба. Есть целые гайды с наиболее удачными решениями и комбинациями.

Сотрудничество со знаменитыми дизайнерами всегда играет на руку владельцам бренда

В 2010 году компания UGG создала капсульную коллекцию совместно с дизайнерской обувной маркой Jimmy Choo.

В 2016-м сотрудничали со Swarovski и представили коллекцию ботинок со множеством кристаллов.

В 2015 году UGG объявила о сотрудничестве с Pixar. Компания выпустила угги, посвященные мультфильму «Головоломка».

Также брендом UGG совместно с Disney была запущена коллекция обуви с изображением Микки-Мауса, Минни-Маус и Тинкер Белл.

Некоторые коллаборации были весьма провокационными и экстравагантными, к примеру работа с брендом Y / Project в 2018 году.

Маркетологи компании не перестают шокировать. Они сделали лицом бренда не человека, а компьютерную модель

Лил Микела не человек, а созданная компьютером веснушчатая красавица. На ее страницу в Instagram подписано 2,5 млн человек, и она олицетворяет собой современное поколение, влюбленное в музыку, творчество, стиль и свободу. Именно ее в UGG выбрали в качестве лица рекламной кампании, посвященной 40-летию бренда.

UGG не ограничивается только сапогами, а постоянно вводит новые модели обуви

В настоящее время бренд UGG серьезно расширил свой ассортимент. Создается много новых коллекций: линии вьетнамок и сабо, кроссовок, ботинок, детской обуви и других востребованных моделей. Мало кто знает, что компания также выпускает аксессуары и текстиль для дома, домашние тапочки, сумки и одежду.

UGG практически не размещает рекламу на телевидении и в печатных СМИ

Большинство брендов продвигают свои товары посредством рекламы. Но только не UGG. Они не выпускают много рекламных кампаний и не используют одну из самых популярных форм раскрутки — телевизионную. Они сотрудничают с журналами, но тщательно отбирают издания со схожей целевой аудиторией среднего или высшего класса (Vogue, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar и др.). Основным источником продвижения продукции UGG являются социальные сети, блогеры, знаменитости, а также необычные PR-акции.

Компания делает акцент на доступной роскоши, чем и привлекает обычных пользователей со всего мира

Маркетологи UGG поняли, что людям необходим товар, который будет наглядно демонстрировать близкие и понятные им ценности. Поэтому фотографии папарацци с запечатленными на них звездами в овчинных сапогах оказали компании большую услугу. В повседневных и забавных сапожках селебрити уже не выглядели недосягаемо и сакрально, их образ был простым, обыденным и близким по духу. Этот гениальный маркетинговый ход и стал причиной небывалой популярности бренда: знаменитости в уггах стали похожи на наших хороших знакомых, соседей или коллег, а не представителей высшего класса. Пользователи по всему миру захотели быть причастны к доступной роскоши и быть похожими на своих кумиров.

UGG активно сотрудничает с магазинами-партнерами. И это порой обескураживает покупателей

Одним из таких партнеров является знаменитая марка женского белья Victoria’s Secret. На официальном сайте компании можно приобрести оригинальную продукцию UGG. Некоторые покупатели удивлены этим фактом, другие активно приобретают овчинную обувь и советуют своим друзьям.

Как определить подделку

Из-за большого количества подделок бренд вынужден постоянно придумывать новые фишки, подтверждающие подлинность товара. На официальном сайте компании подробно описано, на что нужно обратить внимание. Вот основные моменты: Обращайте внимание на страну-производителя. Вы удивитесь, но UGG производятся вовсе не в Австралии, а в Китае и Вьетнаме. Это всегда указано на этикетках. Угги, которые рекламируются как произведенные в Австралии, — подделка (исключение только одно — сапожки серии Ultra, они производятся в Новой Зеландии).

В каждом левом ботинке имеется вшитый ярлычок, и при переворачивании его вверх ногами меняется цвет логотипа. Новинки последних лет отличаются ярлычками с последней разработкой — 3D-эффектом.

Подошва матовая и гибкая. Ее толщина равна 13 мм. Поддельные угги, как правило, имеют меньшую толщину подошвы — около 7 мм.

К оригинальным сапогам UGG никогда не крепятся бирки и не прилагаются текстильные сумки. Обувь кладут в коробку с QR-кодом и съемной крышкой, к ней прилагается бумажный пакет из биоразлагаемого материала. Если в магазине вы видите угги в комплекте с тканевой коричневой или бежевой сумкой, не сомневайтесь: перед вами подделка.

Бонус: «Наконец-то заменил мои 15-летние угги»