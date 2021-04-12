Финансовый консультант рассказала, как человеку даже с небольшим доходом стать богаче
Анастасия Веселко — эксперт по личным финансам, блогер и автор книги «Девушка с деньгами». Уже 3 года она помогает людям разобраться с бюджетом и начать инвестировать. Советы Анастасии несложные и доступные, следовать им может каждый.
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Финансовым консультантом я стала почти 3 года назад после того, как сама совершила, кажется, все типичные финансовые ошибки: тратила все, что зарабатывала; влезла в долларовую ипотеку; начинала инвестировать, не разобравшись, что к чему, и теряла деньги; пыталась заработать на курсе доллара — и снова неудачно. Наконец мне надоело тыкаться вслепую и не понимать, что происходит. Тогда я решила разобраться. Прошла несколько онлайн-программ о финансах, изучила десятки роликов, статей и книг и выяснила любопытные вещи. Во-первых, я не одинока. Сотни людей совершают те же самые ошибки. Во-вторых, существуют законы рынка, которые можно использовать с выгодой. В-третьих, обнаружились простые и понятные правила обращения с деньгами.
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«В семье было не принято говорить о деньгах», «Родители не научили откладывать», «Мама сама живет от кредита до кредита» — это все, бесспорно, веские причины транжирить деньги и не думать о будущем. Хотя постойте... Родители много чему нас не научили. Если хотим танцевать сальсу — идем в танцевальную студию. Учить испанский — к репетитору. И книги Джейми Оливера покупаем. Финансы не сложнее перечисленного. Принципы самые простые: часть денег отложить на всякий случай; часть — инвестировать в будущее (через фонды — максимально просто) и еще подумать, как увеличить доход.
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С чего начать управление деньгами, если в бюджете хаос, если вы «далеки от финансов», «гуманитарий», у вас «плохо с цифрами»?
Начните учет расходов. Удобнее всего в приложении, занимает 2 минуты в день. Гарантирую интересные открытия и заряд мотивации.
Начните откладывать деньги. Неважно сколько. Даже неважно куда. Хоть рубли на отдельный счет, хоть доллары в тумбочку. Начните.
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Для сбережений лучше открыть отдельный счет. На консультации девушка поделилась историей успеха. Раньше все деньги она держала на одном счете: и зарплату, и бонусы, и, как она думала, сбережения. Год назад она завела отдельный счет и начала туда перекидывать понемногу. Без особой системы. То бонусы, то часть зарплаты, то по настроению. И так за год накопила миллион. Тут я сразу скажу: сумма не важна. Для кого-то миллион — это много, для кого-то — ерунда. Конкретно для нее — это несколько месяцев работы. Важно, что раньше она этих денег не замечала, они крутились на общем счете и, конечно же, тратились. Отдельный счет позволяет «пощупать» эти деньги и мотивирует пополнять.
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Если задач много, а денег на все не хватает. За что хвататься?
Логика такая: сначала закрыть кредиты. Если закрыть сложно, то хотя бы сократить платежи до комфортного уровня. То есть все свободные деньги имеет смысл направить на досрочное погашение.
Потом — сбережения. Хотя бы небольшую сумму надо отложить. По-хорошему, сбережения надо начать создавать сразу, даже пока кредиты выплачиваете. Пусть 1 % от доходов, пусть 100 рублей. Пусть будет хоть что-то. Они и от нового кредита уберегут, и в любой непонятной ситуации выручат.
Потом — цели. Приоритет — крупным, затем — цели поменьше. Сначала выделили сумму на квартиру, потом немного валюты на отпуск, а потом из оставшегося — на шопинг. Примерно так. Можно (и нужно) вспомнить о пенсии и на нее тоже начать понемногу откладывать. Пока до пенсии еще десятилетия, можно обойтись и скромными взносами.
И вот когда с кредитами и сбережениями все в порядке, можно начинать инвестировать. Инвестировать, чтобы отдать долги, не надо! Инвестиции — для устойчивых и благополучных бюджетов.
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Как начать инвестировать? Сначала я думала над текстом вроде «Все очень просто. Открыли брокерский счет, перевели деньги, купили бумаг». Но потом я вспомнила свои первые шаги. Это было совсем не просто. Как все устроено? Где мои деньги? Как работают ценные бумаги? Что делать, если цена падает? Растерянность — это нормально. Поэтому первый шаг: приготовьтесь, что будет непонятно, что будет страшно, что будут ошибки. Шаг за шагом станет проще. Берите подругу и начинайте.
Сначала про технику. Для торговли ценными бумагами нужен брокерский счет. Это такой отдельный «кошелек», что ли, или «конверт». На нем будут лежать и бумаги, и валюта, и рубли — все вместе.
Сначала вы счет пополняете, потом на эти деньги покупаете бумаги. Брокерский счет открывают у брокера — это компания, которая даст доступ на биржу. Звучит страшновато, но, по сути, у вас будет мобильное приложение, в нем список бумаг, как в интернет-магазине, и кнопки «купить» и «продать». Сам счет бесплатный, ни к чему вас не обязывает. Можно перевести пару тысяч рублей и на них попробовать торговать. Брокер работает за комиссию — берет себе небольшой процент с каждой покупки-продажи. Счет можно открыть онлайн.
Итак, первый этап: выбрать брокера, открыть счет и положить тестовые деньги.
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Многие считают, что для инвестиций нужно много денег. Я тоже раньше думала, что без миллиона идти к брокеру даже как-то неловко. На самом деле миллион — это, конечно, неплохо, но можно и без него. Небольшой и вполне рабочий портфель собирается и на 10 тыс. рублей. А если инвестировать такую сумму регулярно (раз в месяц, раз в квартал) — это уже настоящая инвестстратегия. Свой портфель «Лежебока» я начала собирать 2 года назад с 5 тыс. рублей. Сейчас там $ 5 637 — приятно!
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2 года я вела портфель «Лежебока» по нехитрой схеме: 1/3 — фонд акций США; 1/3 — фонд еврооблигаций; 1/3 — фонд золота. Название портфеля как бы намекает, что можно спокойно лежать на печи, пока твои деньги работают. Так и получается. С этого года мне хочется немного увеличить долю акций. Пусть портфель будет более агрессивный, более рискованный.
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Некоторые люди не начинают инвестировать, потому что боятся потерять свои деньги. Но на самом деле для того, чтобы потерять все вложенные деньги, надо постараться. Рынки падают время от времени, бывает, и на 30 %, и на 50 %, но все же большую часть времени рынки растут. А если вы инвестируете свободные деньги, да еще вдолгую, то будет время дождаться восстановления и роста. Индекс S&P 500 в 2020 году, несмотря на мартовский кризис, все же вырос на 14 %.
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Может показаться (показаться!), что инвестиции — способ быстро заработать. Осторожнее. Рынки не только растут, но и падают: в марте прошлого года — на 35 %, в 2008 году — на все 50 %. Да даже 10 % — это очень неприятно. Новые падения, конечно же, еще будут. И не все к ним готовы. В общем, как не надо? Не надо инвестировать, пока вы в долгах. Например, есть долг по кредитной карте. Потому что 30 % по задолженности вы уже гарантированно платите, а в инвестициях не факт, что заработаете. Не надо инвестировать деньги из подушки безопасности. Подушка должна давать уверенность. А вложившись в акции, вместо уверенности вы получаете риски. Есть разница. Не надо инвестировать деньги, которые скоро понадобятся. Обидно копить на квартиру и в момент покупки обнаружить, что очередной кризис обезжирил ваш портфель на треть. Вам рано инвестировать, если нет стабильного дохода, бюджета и свободных денег. Наведите сначала порядок в личных финансах. Вот! Я предупредила.
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