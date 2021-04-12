Финансовый консультант рассказала, как человеку даже с небольшим доходом стать богаче

Как начать инвестировать? Сначала я думала над текстом вроде «Все очень просто. Открыли брокерский счет, перевели деньги, купили бумаг». Но потом я вспомнила свои первые шаги. Это было совсем не просто. Как все устроено? Где мои деньги? Как работают ценные бумаги? Что делать, если цена падает? Растерянность — это нормально. Поэтому первый шаг: приготовьтесь, что будет непонятно, что будет страшно, что будут ошибки. Шаг за шагом станет проще. Берите подругу и начинайте.

Сначала про технику. Для торговли ценными бумагами нужен брокерский счет. Это такой отдельный «кошелек», что ли, или «конверт». На нем будут лежать и бумаги, и валюта, и рубли — все вместе.

Сначала вы счет пополняете, потом на эти деньги покупаете бумаги. Брокерский счет открывают у брокера — это компания, которая даст доступ на биржу. Звучит страшновато, но, по сути, у вас будет мобильное приложение, в нем список бумаг, как в интернет-магазине, и кнопки «купить» и «продать». Сам счет бесплатный, ни к чему вас не обязывает. Можно перевести пару тысяч рублей и на них попробовать торговать. Брокер работает за комиссию — берет себе небольшой процент с каждой покупки-продажи. Счет можно открыть онлайн.

Итак, первый этап: выбрать брокера, открыть счет и положить тестовые деньги.