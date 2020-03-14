Душевная история о том, что настоящее счастье принадлежит тем, кто умеет видеть его в мелочах

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Счастье у каждого свое. Главное, в суете жизни не забывать замечать его в мелочах. История писательницы Ольги Савельевой, как и все ее рассказы, напомнит о простых и важных вещах, которыми наполнены семейные будни.

Нам в AdMe.ru кажется, что этот текст стоит прочитать каждому, чтобы вспомнить, из чего же действительно состоит счастье.

Пока я в командировке, дети на папе. Мы с мужем называем это «тариф с детским креслом». С папой разговор короткий. Если кто капризничает, идет на лишение прав. Прав на мультики. Дети это знают и ведут себя как киски. Это с мамой можно включать нехочух, немогух и неумеюх. Если я приготовила ужин и кричу «Идите есть!», то все неторопливо доделывают свои дела и ме-е-е-едленно стягиваются к столу. Потом еще могут ковыряться в тарелке и морщить носы. Как-то раз сын вспахивал вилкой рагу и ничего не ел. В том рагу я экспериментировала с овощами, и цветная капуста, вероятно, была лишняя.

— Что не ешь? — спрашиваю я.

— Ну как сказать, чтоб тебя не обидеть... Вот если б мы играли в игру «Съедобное — несъедобное», где надо ловить мяч, когда называют съедобную еду, я бы на это рагу мяч не поймал. Ишь, юморист. Я засмеялась и сделала сыну бутерброд.

А с папой не забалуешь. Если папа разогрел макароны или кашу, то все уже по сигналу микроволновки сидят с ложками и открытыми клювиками.

— Пап, макароны, кажется, чуть-чуть недоварены. — Даня пытается отбить «несъедобный» мяч.

— Это альденте. Даня не знает, что такое «альденте». Для него отныне вся папина готовка со сбежавшим молоком для овсянки, переваренной картошкой и пересоленой гречкой — это «альденте». Сын думает, что «альденте» — это «ну извини, не совсем то, что было задумано, получилось, но все равно съедобно». Муж прилежно и регулярно докладывает мне обстановку. Поехали они вчера на реабилитацию с Катюней, папа вел «прямую трансляцию» процесса.

— Идем к логопеду. Выжмем из него все что можно [это он имеет в виду, что основные рекомендации бдительно записывает под диктовку, а дидактику фоткает, чтобы домой тоже такое купить], а на музыку придется забить, она на сон выпадает. Прямо представляю выжатого логопеда и забитую музыку.