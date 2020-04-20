Девушки примерили 14 вещей, которые помогают выглядеть на 2 размера меньше. И показали свои фото «до и после»

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Все девушки хотят, чтобы одежда подчеркивала их достоинства и скрывала недостатки. Однако это задача не из легких. Здесь магическим образом должно все совпасть: и фасон, и цвет, и крой. Но советы в интернете уверяют нас в обратном: одежда станет союзником вашей фигуры и будет показывать ее только с лучшей стороны, если знать, какие стильные хитрости использовать.

Специально для AdMe.ru девушки решили проверить на себе, как действуют модные уловки, найденные в сети, и сравнили, как они выглядят в похожих нарядах, если использовать тот самый совет. Меняет ли он фигуру в лучшую сторону? Только вам решать, какие лайфхаки работают, а какие — чистой воды надувательство. Поехали.

1. Одежда с V-образным вырезом удлиняет верх силуэта, и фигура выглядит стройнее. Открытая зона декольте привлекает к себе внимание, делая другие части тела менее заметными

2. Платья с контрастными вставками по бокам визуально сжимают фигуру и позволяют выглядеть как минимум на размер меньше. Кроме того, они круто подчеркивают изгибы тела

Тут возможны 2 варианта: темные бока, сужающие фигуру, или темный центр, отвлекающий взгляд от боков.

3. Чтобы выглядеть стройнее, нужно создать образ в одной цветовой гамме. Тогда верх и низ сформируют вертикальную линию, благодаря чему силуэт покажется более изящным

Эффект усиливают темные и нейтральные оттенки: черный, темно-синий, коричневый, бежевый, серый, бордовый.

4. Расстегнутый или небрежно подпоясанный кардиган или плащ до середины голени создаст необходимую вертикаль, вытягивающую фигуру, и сделает вас визуально выше

5. Идеальный силуэт «песочные часы» легко создать с помощью пышной юбки миди и облегающего верха. Юбка спрячет бедра и выделит талию, а обтягивающий топ подчеркнет грудь и шею

6. С вертикальной полоской нужно быть осторожными: широкие линии добавляют фигуре объема и монументальности. Лучше выбрать узкий и мелкий рисунок

7. Платье с запа́хом ложится свободными складками по диагонали и создает асимметрию, что позволяет выглядеть изящнее. Модели с высокой талией скрывают живот и уравновешивают широкие бедра

8. С пиджаком большего, чем нужно, размера можно не беспокоиться о лишнем весе и предательских складках: он все скрывает

Но остальные детали костюма должны быть прямого или приталенного кроя, иначе от переизбытка одежды oversize фигура, наоборот, будет казаться полнее, чем есть на самом деле.

9. Заправленный верх вытягивает силуэт. В то время как рубашка или блуза навыпуск скрадывает рост и нарушает правильные пропорции фигуры

10. Рукава 3/4 привлекают внимание к открытому запястью. А так как это самая тонкая часть руки, вся фигура выглядит более худой

11. Удлиненные пиджаки и жакеты прикрывают бо́льшую часть тела, пряча от глаз несовершенства в области талии и бедер

Этот трюк с легкостью провернут даже невысокие девушки без риска потерять несколько сантиметров роста: надо только надеть под жакет короткую юбку или шорты.

12. Колготки в цвет обуви удлиняют ноги. Это работает с любым оттенком, так как обувь становится как бы продолжением ног

А черные неплотные матовые колготки, растягиваясь по центру, становятся более прозрачными, чем по бокам, и темные линии визуально делают ноги стройнее.

13. За счет высокой посадки брюк или джинсов ноги выглядят длиннее. И неважно, будете вы подчеркивать силуэт или выберете свободный крой

14. Юбка-карандаш с высокой талией, длиной ниже колена, способна скорректировать фигуру – подчеркнуть тонкую часть ноги и заметно спрятать живот