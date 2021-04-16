Девушка написала пост в поддержку молодых мам. Ее чуткие слова запали в душу всему интернету

Материнство — это суровое испытание. И школа молодого бойца, в виде ухода за новорожденным, может существенно сказаться на физическом и эмоциональном состоянии молодых мам. Именно для них и написала свой пронзительный тред девушка с ником Eva Johannen, которая сама прошла через все эти трудности.

AdMe.ru надеется, что слова Евы помогут родительницам не опускать руки в трудную минуту. Да и те, кто уже преодолел эти сложности или только готовится к ним, тоже найдут в треде что-то свое.