«Что расселась, барыня? Дел по дому мало?» Искренний рассказ о том, как мы выглядим в глазах ребенка

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«Это не делай, сюда не ходи, не шуми, не высовывайся». Каждый родитель старается подсказать своему ребенку то, что, на его взгляд, облегчит чаду жизнь: пытается научить концентрироваться на ошибках, чтобы избежать их потом. А что если все эти строгие замечания и поучения будут главным, что человек запомнит о своем детстве?

Именно эта тема и поднимается в трогательном рассказе «Капля борща». Его автор Лена Лиговская — художник со своим взглядом на искусство. Она учит детей «неправильному» рисованию, а в свободное время пишет мини-рассказы из жизни мамы. Один из них мы всей редакцией AdMe.ru перечитали несколько раз, чтобы навсегда запомнить, что на самом деле ребенок услышит из сказанного ему.

Капля борща

Однажды я ела борщ и капля упала на белую футболку. «Что ж такое...» — подумала я. Но тут же простила сама себя. Себе же надо прощать разные промахи. Однажды еще маленький Макс ел суп и облил чистую рубашку. «Постарайся есть аккуратнее», — вылетело у меня на автомате. Я же очень хотела быть идеальной. И я решила. А попробую-ка в течение дня делать себе замечания. Такие, которые на автомате вылетают у взрослых в сторону промахов ребенка.

Утром я побрела на кухню и увидела в раковине не вымытую с вечера чашку. — Тебе сложно было помыть? — прозвучало в ухе. — Надо приучать себя к дисциплине. А то ничего толкового не выйдет из тебя. — Бррр... — Махнула головой. Толкового. Из меня и не вышло ничего толкового. Толковое — это когда всю жизнь на одном рабочем месте. А я — перекати-поле. Начала обуваться, собираясь по делам. — Задник не загибай! Обувайся аккуратно. И вообще, лопатку для обуви надо использовать. Не знаешь где? Как не знаешь? Вечно у тебя бардак. Ага-ага, пальцем помогай себе обуваться. Самое то, вот потому у тебя маникюра красивого и нет! Настроение начало падать. Едкая штука эти комментарии — прямо как кислота. Шагала по улице. Птички, красота. Пнула яблочко. — Носки собьешь. Не напасешься на тебя обуви. Уже дома, готовя обед, открыла шкафчик над головой, чтобы взять тарелку. Открыла. А закрыть забыла и каааак со всего размаху головой об угол дверцы — хряк! В глазах звездочки. Голова болит. А в ухо изнутри: — А я говорила! Сколько раз тебе повторять — закрывай дверцу! Вооот, расхлебывай. Потом я села и загрустила. А в ухо: — Что расселась, барыня? Дел по дому мало? А потом, потом... До слез стало плохо. Потому что под присмотром такого голоса жить нереально. Именно жить. А когда этот голос — твоя мама?