«Что расселась, барыня? Дел по дому мало?» Искренний рассказ о том, как мы выглядим в глазах ребенка
«Это не делай, сюда не ходи, не шуми, не высовывайся». Каждый родитель старается подсказать своему ребенку то, что, на его взгляд, облегчит чаду жизнь: пытается научить концентрироваться на ошибках, чтобы избежать их потом. А что если все эти строгие замечания и поучения будут главным, что человек запомнит о своем детстве?
Именно эта тема и поднимается в трогательном рассказе «Капля борща». Его автор Лена Лиговская — художник со своим взглядом на искусство. Она учит детей «неправильному» рисованию, а в свободное время пишет мини-рассказы из жизни мамы. Один из них мы всей редакцией AdMe.ru перечитали несколько раз, чтобы навсегда запомнить, что на самом деле ребенок услышит из сказанного ему.
Капля борща
Однажды я ела борщ и капля упала на белую футболку. «Что ж такое...» — подумала я. Но тут же простила сама себя. Себе же надо прощать разные промахи.
Однажды еще маленький Макс ел суп и облил чистую рубашку. «Постарайся есть аккуратнее», — вылетело у меня на автомате. Я же очень хотела быть идеальной.
И я решила. А попробую-ка в течение дня делать себе замечания. Такие, которые на автомате вылетают у взрослых в сторону промахов ребенка.
Утром я побрела на кухню и увидела в раковине не вымытую с вечера чашку.
— Тебе сложно было помыть? — прозвучало в ухе. — Надо приучать себя к дисциплине. А то ничего толкового не выйдет из тебя.
— Бррр... — Махнула головой. Толкового. Из меня и не вышло ничего толкового. Толковое — это когда всю жизнь на одном рабочем месте. А я — перекати-поле.
Начала обуваться, собираясь по делам.
— Задник не загибай! Обувайся аккуратно. И вообще, лопатку для обуви надо использовать. Не знаешь где? Как не знаешь? Вечно у тебя бардак. Ага-ага, пальцем помогай себе обуваться. Самое то, вот потому у тебя маникюра красивого и нет!
Настроение начало падать. Едкая штука эти комментарии — прямо как кислота.
Шагала по улице. Птички, красота. Пнула яблочко.
— Носки собьешь. Не напасешься на тебя обуви.
Уже дома, готовя обед, открыла шкафчик над головой, чтобы взять тарелку. Открыла. А закрыть забыла и каааак со всего размаху головой об угол дверцы — хряк!
В глазах звездочки. Голова болит. А в ухо изнутри:
— А я говорила! Сколько раз тебе повторять — закрывай дверцу! Вооот, расхлебывай.
Потом я села и загрустила. А в ухо:
— Что расселась, барыня? Дел по дому мало?
А потом, потом... До слез стало плохо. Потому что под присмотром такого голоса жить нереально. Именно жить.
А когда этот голос — твоя мама?
С тех пор мы играем с Максом в футбол упавшими яблоками — летом. А зимой — льдинами. Как-то полветки метро прошагали, пиная льдины большие и маленькие. Мы смеялись. И было плевать на ботинки!
Когда ему грустно, всегда обнимаю. Ведь это лучше слов. Вообще лучше любых слов.
Любите и обнимайте себя и своих детей.
Изживите в себе противного комментатора. Пусть в памяти из детства останутся сбитые носки, пятна от вкусного супа, смех и уверенность: тебя любят и принимают любым.