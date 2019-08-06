Честный монолог о том, почему важно слушать маму, но жить самостоятельно

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«Слушай маму, она плохого не посоветует» — эта установка прочно засела в наших головах с раннего детства. С одной стороны, все верно: у родителей больше жизненного опыта и они желают своим детям самого лучшего. Однако если вдуматься, то правила, которые были актуальны для наших родителей, для нас могут оказаться устаревшими, а то и вовсе вредными.

AdMe.ru публикует с разрешения автора, практикующего психолога Анастасии Долгановой ее статью, где подробно разбирается вопрос о том, почему каждому человеку важно выстраивать свою личную систему ценностей.

В каком-то смысле каждая семья — это маленькая чопорная Англия со своими традициями. Они могут касаться отношений, досуга, ведения быта. Опробованные поколениями, такие правила упрощают жизнь. Если только мы не забываем смотреть на традиции сквозь призму современности. Моя мама всегда говорила, что мясо нужно солить в конце приготовления, окна мыть два раза в год, а мужа не оставлять наедине с лучшей подругой. Она научила меня резать кружочки колбасы на две части перед тем, как их поджарить, обязательно есть на обед супы, а главное — выполнять свои обещания. До сих пор я, не самая послушная дочь на свете, выполняю эти заветы, воспринимаю их частью себя. Я вообще не допускаю отказа от всех этих супов, окон и обещаний. Ведь это то, что делает меня цельной, а наши отношения с мамой — прочными. Это традиции. С их помощью мама передала мне то, что придало ее собственной жизни больше удобства и безопасности. И она сделала это из любви ко мне. Ее мама так же передавала ей традиции: прядения шерсти, заботы о муже-алкоголике и манипулирования окружающими с помощью своих болезней. Учитывая, что шерсть для вязания мама покупает, а с ее социальными навыками и с моим папой все в порядке, этими традициями она не пользуется. Ей приходится самостоятельно создавать навыки поведения, более полезные в ее реальной ситуации, чем опыт предков.

То же самое приходится делать и мне. Например, я создаю традиции самостоятельной литературной деятельности или найма специалистов по ремонту. Этого моя родительская семья не умеет. Да и не должны они научить меня всему, что может когда-то пригодиться, потому что иначе моя жизнь была бы точной копией их жизни, а это невозможно. Вот это создание копий и является смыслом любой традиции: действуй так же, как действовали твои предки, и не ошибешься. Позитивное в своей сути, направленное на выживание обучение не всегда оправдывается в реальности. Потому что реальность меняется — и старые навыки могут оказаться ненужными, бесполезными, а то и откровенно вредными. Так что традиции бывают функциональными и дисфункциональными. Первые выполняют свою прямую функцию: приспособление грядущих поколений к жизни, их выживание наилучшим образом. В сельских районах это могут быть традиции, связанные с уходом за домашней скотиной, работой в поле и соединением семьи в одно большое сообщество рабочих рук. Это функционально, ведь чем больше в семье людей, тем больше работы они выполнят, тем лучше будет их жизнь, зависящая от результатов этого труда. В городе эти навыки оказываются уже дисфункциональными: большая семья в маленькой квартире будет не эффективным рабочим подрядом, а превратится скорее в свору не испытывающих друг к другу большой симпатии людей. В реальности большого города эффективна обособленность.