Честный монолог о том, почему важно слушать маму, но жить самостоятельно
«Слушай маму, она плохого не посоветует» — эта установка прочно засела в наших головах с раннего детства. С одной стороны, все верно: у родителей больше жизненного опыта и они желают своим детям самого лучшего. Однако если вдуматься, то правила, которые были актуальны для наших родителей, для нас могут оказаться устаревшими, а то и вовсе вредными.
AdMe.ru публикует с разрешения автора, практикующего психолога Анастасии Долгановой ее статью, где подробно разбирается вопрос о том, почему каждому человеку важно выстраивать свою личную систему ценностей.
В каком-то смысле каждая семья — это маленькая чопорная Англия со своими традициями. Они могут касаться отношений, досуга, ведения быта. Опробованные поколениями, такие правила упрощают жизнь. Если только мы не забываем смотреть на традиции сквозь призму современности.
Моя мама всегда говорила, что мясо нужно солить в конце приготовления, окна мыть два раза в год, а мужа не оставлять наедине с лучшей подругой. Она научила меня резать кружочки колбасы на две части перед тем, как их поджарить, обязательно есть на обед супы, а главное — выполнять свои обещания.
До сих пор я, не самая послушная дочь на свете, выполняю эти заветы, воспринимаю их частью себя. Я вообще не допускаю отказа от всех этих супов, окон и обещаний. Ведь это то, что делает меня цельной, а наши отношения с мамой — прочными. Это традиции. С их помощью мама передала мне то, что придало ее собственной жизни больше удобства и безопасности. И она сделала это из любви ко мне.
Ее мама так же передавала ей традиции: прядения шерсти, заботы о муже-алкоголике и манипулирования окружающими с помощью своих болезней. Учитывая, что шерсть для вязания мама покупает, а с ее социальными навыками и с моим папой все в порядке, этими традициями она не пользуется. Ей приходится самостоятельно создавать навыки поведения, более полезные в ее реальной ситуации, чем опыт предков.
То же самое приходится делать и мне. Например, я создаю традиции самостоятельной литературной деятельности или найма специалистов по ремонту. Этого моя родительская семья не умеет. Да и не должны они научить меня всему, что может когда-то пригодиться, потому что иначе моя жизнь была бы точной копией их жизни, а это невозможно.
Вот это создание копий и является смыслом любой традиции: действуй так же, как действовали твои предки, и не ошибешься. Позитивное в своей сути, направленное на выживание обучение не всегда оправдывается в реальности. Потому что реальность меняется — и старые навыки могут оказаться ненужными, бесполезными, а то и откровенно вредными.
Так что традиции бывают функциональными и дисфункциональными. Первые выполняют свою прямую функцию: приспособление грядущих поколений к жизни, их выживание наилучшим образом. В сельских районах это могут быть традиции, связанные с уходом за домашней скотиной, работой в поле и соединением семьи в одно большое сообщество рабочих рук. Это функционально, ведь чем больше в семье людей, тем больше работы они выполнят, тем лучше будет их жизнь, зависящая от результатов этого труда.
В городе эти навыки оказываются уже дисфункциональными: большая семья в маленькой квартире будет не эффективным рабочим подрядом, а превратится скорее в свору не испытывающих друг к другу большой симпатии людей. В реальности большого города эффективна обособленность.
Так дело обстоит с любой другой традицией. Созданная в определенных условиях, направленная на лучшее приспособление к окружающей среде, в другой обстановке традиция перестает работать.
Так, например, сегодня отчетливо прослеживаются дисфункциональные традиции, оставшиеся со времен дефицита. Продуктовые запасы, которые никто никогда не съест. Накопительство по типу «не выбрасывай, а вдруг когда-нибудь пригодится, хорошая же вещь». Мы держимся за плохого врача, как будто других нет, храним верность определенной марке товара (по той же причине), ходим в плохой спортклуб (по вообще непонятным соображениям).
Этот выбор мы делаем не задумываясь — просто потому, что так нас научили, такие традиции передали, да и мама всегда говорила.
Благодаря семейным традициям, наша жизнь может стать и лучше, и хуже. Для того чтобы оценить переданные нам навыки и понять, стоит ли оставлять их в собственной жизни в том же виде, нужен процесс, который называется «осознание интроекций». Интроекция — это то, что сообщается маленьким нам как истина, и то, что маленькие мы как истину и воспринимаем.
Трава зеленая, небо голубое, а в этой жизни нужно держаться настороже и никому не верить: все эти утверждения, звучащие из любимых родительских уст, становятся абсолютной правдой. Так мы и начинаем жить — до тех пор, пока не понимаем, что фразы «Земля вращается вокруг Солнца» и «если ты не будешь чистить унитаз дважды в день, то твой муж тебя бросит» обладают в нашей голове одинаковой ценностью.
Для того чтобы заметить эти неэффективные убеждения, нужна так называемая монада, то есть опыт жизни вне семьи. Это самостоятельный быт, в котором у нас есть возможность понять: действительно ли необходимо готовить ежедневно обеды из 3 блюд? Нравится ли мне никому не верить? Согласен ли я прожить всю свою жизнь в окружении 2 собак и 3 кошек или в действительности меня эти хлопоты тяготят?
Это и называется осознанием интроекций. Переоценить правила и традиции, усвоенные из родительской семьи, необходимо для коррекции ненужных установок. В конце концов каждый из нас в свою очередь несет ответственность за то, чтобы создать новые, более полезные модели поведения и передать их своим детям в виде традиций — и с помощью них же создать свою собственную, крепкую и счастливую семью.
Так что слушайте маму. Но живите отдельно.