Автор книги о русском языке рассказала, какие нелепые ошибки мы совершаем каждый день

32 6 126 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Привет, друзья! Меня зовут Полина Масалыгина, и я изо всех стараюсь сделать этот мир грамотнее. Специально для этого я веду блог, в котором разбираю всевозможные трудности в написании и произношении слов. Мой интернет-проект перерос уже в 3 книги о великом и могучем русском языке.

Конечно, в небольшой статье на AdMe.ru не перечислишь всех ошибок, которые мы ежедневно умудряемся делать в разговорной и письменной речи. Пришлось выбрать для вас наиболее интересные случаи. А еще у этой статьи будет целых 2 бонуса: я расскажу, откуда взялось выражение «екарный бабай», и поделюсь секретами, которые помогут повысить грамотность ребенка.

Как мгновенно вспомнить правильное произношение

Бывает, что правильное ударение или нужная форма слова так и вертится на языке. Но вдруг возникают сомнения: может быть, нужно говорить по-другому? И вот тут вам пригодятся запоминалки для сложных случаев. Тот, кто в 7 утра сверл и́ т, вряд ли что-то объясн и́ т.

т, вряд ли что-то объясн т. Моше нн ик у труже н ика украл одну букву «н».

ик у труже ика украл одну букву «н». У бухг á лтеров аврал: близится к концу кварт á л.

лтеров аврал: близится к концу кварт л. В аэропорт у нашлось потерянное паспарту.

нашлось потерянное паспарту. Малыш, почему ты не звон и́ шь? У тебя новый фет и́ ш?

шь? У тебя новый фет ш? В трудном слове «рассчитать» нужно нам две «с» писать.

Пара слов о трудностях с числительными

Собирательное числительное «оба» относится к мужскому роду, «обе» — к женскому. Правильно: нет обоих мужчин, но нет обеих женщин. Если речь идет и о мужчине, и о женщине, употребляем числительное «оба». ⠀⠀⠀⠀⠀



Числительные от 200 до 900 в родительном падеже оканчиваются только на -сот: двухсот, пятисот, девятисот. При склонении составных порядковых числительных (например, 2018 год) склоняется только последнее слово: две тысячи восемнадцатый год, две тысячи восемнадцатого года.

⠀⠀⠀⠀⠀

У числительного 1,5 две формы именительного падежа — «полтора» (в мужском и среднем роде) и «полторы» (в женском роде): полтора литра, полтора землекопа, полторы жизни. Форма всех косвенных падежей (кроме винительного) — «полутора». Правильно: о полутора днях, в течение полутора суток.

Ошибки, которые мы часто допускаем при переписке

Неправильно: Поличка, Юличка, Машь, Наташь, Сашь. Правильно: Полечка, Юлечка, Маш, Наташ, Саш. Пишем суффикс -ичк-, если имя существительное образовано от слова с суффиксом -иц-: водичка (водица), пуговичка (пуговица), лестничка (лестница). Во всех остальных случаях пишется -ечк-: Ванечка, нянечка, мамулечка и т. д.

⠀⠀⠀

Неправильно: на выходных. Правильно: в выходные. Сравните с буднями — ни у кого же не возникнет желания сказать «на буднях».

⠀⠀

Неправильно: соскучилась за тобой (за вами). Правильно: соскучилась по тебе (по вам). «За вами» — это просторечная форма, которая появилась в русском языке из-за украинского варианта «сумую за тобою» (скучаю по тебе).



Неправильно: мой День рождение. Правильно: мой день рождения. Прекрасный праздник, но не стоит украшать его название прописными буквами. А слово «рождение» полагается использовать в родительном падеже — «рождения».

Слова, которые нужно запомнить, прежде чем идти в магазин

Собрались за продуктами? Не забудьте купить свёклу и 5 килограммов помидоров. Увидели компот из шелкови́цы? Берем! Как раз нальем дома в пиалу́. Можно присмотреть для себя платье цвета электри́к и джинсóвый костюм. На осень пригодятся кóжанка, пальто из альпакá (напомню, что это слово не склоняется), а еще яркие шáрфы и митéнки — модные перчатки без отделений для пальцев.

Говорят, что нормы русского языка и ремонт несовместимы. Но в строительном отделе вы можете попросить как шпаклевку, так и шпатлевку. Вариант с буквой «к» — общеупотребительное слово. «Шпатлевка» — профессиональное, используемое в ГОСТах. Оба слова восходят к немецкому глаголу spachteln (заполнить), у которого растут ноги от существительного spatel (лопатка). Откуда взялась буква «к»? В эту историю вмешалась звуковая аналогия со словом «пакля». Раньше с помощью этого грубого льняного волокна заделывали щели в стенах домов. Сейчас технология изменилась, а слово «шпаклевать» осталось.

Глаголы, которые мы постоянно пишем с ошибками

Неправильно: вы так хорошо пишите. Правильно: вы так хорошо пишете.

⠀

Надо запомнить простое правило: «пиши́те» — форма повелительного наклонения: пиши́те грамотно. «Пи́шете» — форма изъявительного наклонения: вы пи́шете с ошибками.



Неправильно: садить. Правильно: сажать.

⠀

Даже если вы используете этот глагол в контексте посевных дел или сомневаетесь, пришло ли время опустить ребенка на горшок, в любом значении норма одна — «сажать». А «садить» — это просторечный вариант.

⠀

Неправильно: повешать, повешай. Правильно: повесить, повесь.

⠀

Здесь мы имеем дело с путаницей: глагол совершенного вида «повесить» часто объединяется с глаголом несовершенного — «вешать». Что имеем в итоге? Стилистически корявый вариант «повешать», употребление которого наносит урон вашей грамотной карме. Чтобы не запутаться, запоминайте: «повешать» — это то же самое, что и «покласть». И то и другое звучит, мягко говоря, не очень.

Глаголы в разговорной речи: как правильно

Слово «кушать» можно употреблять только в 3 случаях: когда вы вежливо приглашаете гостей к столу, когда вы обращаетесь к детям или женщинам или если вы, будучи ребенком или женщиной, говорите о себе. А вообще филологи считают, что такое употребление придает речи манерность и слащавость. Все потому, что раньше приглашали к столу (равно как и жеманно употребляли «кушать» и «откушать») чаще всего слуги. «Пойдем», «пойдемте», «идем» — стилистически нейтральные, грамотные варианты. «Пошли» — разговорный вариант, который может употребляться только в непринужденной устной речи. Зато форма «пошлите» в значении «пойдемте» однозначно неправильная, избегайте ее. Подстричься или постричься? Это синонимы. Если заглянуть в любой толковый словарь, мы увидим, что «постричь» имеет кроме основного ритуальное значение (например, «постричь в монахи»). А у «подстричь» значение только одно — «придать опрятный вид или необходимую форму». Школу и университет оканчивают. Как и любые другие образовательные учреждения и программы. Как запомнить норму? Всем нам выдается документ об окончании — пусть это будет маленькой, но верной подсказкой.

Формы слов, которых на самом деле не существует

Товарищи фотографы! Пожалуйста, не предлагайте своим моделям сниматься «в анфас». Так вы выставите себя не в лучшем свете. «Анфас» — это не существительное мужского рода, а наречие, которое произошло от французского en face («в лицо»). В русском языке оно значит «лицом к смотрящему» и используется без предлога. Таким образом, правильно: фотографироваться анфас (прямо, лицом к смотрящему). В словарях нет слова мужского рода «плацкарт» как названия вагона. Потому что неправильно это. В отличие от «плацкарты», то есть существительного женского рода. Плацкарта (от немецкого platz — место, karte — билет) — билет на нумерованное место в вагоне поезда дальнего следования. Хороший бариста, как и кофе, не склоняется и должен быть только мужского рода. Запоминайте, как правильно употреблять это слово: в нашем кафе нет бариста, я откликнулся на вакансию бариста, все бариста взяли отпуск.

Слова, в которых мы неверно ставим ударение

Как правильно — мáркетинг или маркéтинг? В слове «мáркéтинг» — ударение вариативно, у авторов словарей нет единого мнения. То же самое и со словами «обеспéчéние» и «фóрзáц». А вот «фети́ш» — слово французского происхождения, где ударение всегда падает на последний слог. Фиксированное ударение и у глаголов «клáла», «вралá», «совралá», «ржáла». Мы нередко допускаем ошибки, даже когда покупаем путевки на популярные заграничные курорты. Запомните: правильно говорить только Бáли и Гóa. Ударение на другой слог просто недопустимо.

Как правильно называть модные сладости

Рассказываю, чем макарон отличается от макаруна. Это две разные сладости. Конечно, оба названия образованы от итальянского глагола ammaccare (смять, сдавить), да и предок кулинарный общий — простое миндальное печенье. Макарон (macaron, в идеале это слово не склоняется) — десерт французский. Легкое печенье безе с мягкой начинкой и хрустящей корочкой. Оно круглой формы и состоит из двух половинок, соединенных кремом. Этот десерт готовится из миндальной муки, яичных белков, сахарного сиропа — рецептов множество. Макарун (macaroon, во множественном числе прижилось как «макаруны») — традиционный американский десерт. Это плотное печенье, в состав которого входят яичные белки и сахар, а также кокосовая стружка и иногда тертые орехи.

Слова, с которыми пока еще не все понятно

Ютьюб, дирéкт. Если на письме еще можно схитрить, написав эти слова латиницей, то как их произносить? По идее, как в языке-источнике. «Грамота.ру» рекомендует говорить «Ютьюб», больше опираться не на что, ведь в словарях пока нет названия этой социальной сети.

⠀⠀⠀⠀

А что делать с дайректом, ди́ректом или дирéктом? Тут ситуация аналогичная, но имейте в виду, что есть «Яндекс. Дирéкт» и маркетинговый термин «дирéкт-мейл» (почтовая рассылка). Хотя тут кто во что горазд — бывает, что ударение на «и» ставят. Неоднозначная тема, в общем.

Бонус 1: как произошли привычные нам слова и выражения

Почему в общественном транспорте мы видим «запа́сный выход» , хотя никогда так не говорим? А дело тут вот в чем: «запа́сный» — это устаревшее слово, которое сейчас может употребляться только в сочетании с существительными «выход», «полк» и «путь». Почему же тогда до сих пор так пишут? Видимо, по традиции.

, хотя никогда так не говорим? А дело тут вот в чем: «запа́сный» — это устаревшее слово, которое сейчас может употребляться только в сочетании с существительными «выход», «полк» и «путь». Почему же тогда до сих пор так пишут? Видимо, по традиции. Слово «мама» образовано путем неосознанного повторения слога «ма», выделяемого в потоке детского лепета. Именно так появляются все типичные «первые» слова: мама, папа, баба, дядя. Звуковой облик таких слов лишен мотивированности, поэтому они по-своему интерпретируются носителями разных языков. Так, например, в грузинском языке мама — это «папа», а «мама» — дэда, в тюркских языках отец, дед — "бабай«.⠀⠀⠀

образовано путем неосознанного повторения слога «ма», выделяемого в потоке детского лепета. Именно так появляются все типичные «первые» слова: мама, папа, баба, дядя. Звуковой облик таких слов лишен мотивированности, поэтому они по-своему интерпретируются носителями разных языков. Так, например, в грузинском языке мама — это «папа», а «мама» — дэда, в тюркских языках отец, дед — "бабай«.⠀⠀⠀ «Заморить червячка» — это калька французского оборота tuer le ver, что буквально значит «убить червя». А в переносном смысле — «выпить натощак рюмку водки». Раньше считали, что так можно было избавиться от глистов (надеюсь, в процессе чтения поста никто не ест). Представляете, насколько русский язык смягчил это выражение? Теперь оно значит всего лишь «слегка утолить голод, перекусить».

— это калька французского оборота tuer le ver, что буквально значит «убить червя». А в переносном смысле — «выпить натощак рюмку водки». Раньше считали, что так можно было избавиться от глистов (надеюсь, в процессе чтения поста никто не ест). Представляете, насколько русский язык смягчил это выражение? Теперь оно значит всего лишь «слегка утолить голод, перекусить». «Екарный бабай!» Знакомо вам это выражение? Есть две версии его происхождения. Согласно первой, это искаженное «якорный бабай». Так в старину называли работников, занимавшихся установкой и регулировкой якорных бакенов на Волге. Обычно на эту должность брали отставных матросов (бабаев). Бабай — это по-татарски «дедушка». Вторая версия гласит, что это выражение не что иное, как тюркское «ё ханэ, бабай»: «тебе конец, дедушка».

Бонус 2: как повысить грамотность ребенка

Практикуйте орфографическое чтение. Это значит, что вы должны читать четко, проговаривая каждую букву: не м[а]л[а]ко, а м[о]л[о]ко, не з[а]л[а]то[ва], а з[о]л[о]то[го] и т. д. Читайте по слогам, медленно, правильно расставляя интонационные ударения на месте знаков препинания.

Заведите словарик сложных слов. И выписывайте туда все, в чем ребенок допускает ошибки. Из таких слов полезно составлять целые предложения и обязательно записывать их, тренируя моторику.

Коротайте время ожидания, играя в слова. Сидите в очереди в поликлинике? Стоите в пробке? Играйте в города, соревнуйтесь, кто больше всего придумает слов на букву «о» или любую другую.

Используйте мнемонические приемы. Рифмуйте слова с труднозапоминаемым ударением (в огороде Фекла вырастила свеклу) или придумывайте яркие образы (в слове «звонишь» не должно быть вони).