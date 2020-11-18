«А вдруг скоро все изменится?» Текст о том, что бывает, когда мы проживаем жизнь не с теми

По залитому солнцем лугу бегала Девочка. На ней было белое кружевное платьице, на кудряшках розовые бантики, а в руках она держала сачок, чтобы ловить бабочек. Ей было весело и хорошо. И тут на большом зеленом листе лопуха она увидела огромную жабу, покрытую бородавками. — Какая мерзкая жаба, — с отвращением сказала Девочка.

— Кхе-кхе, — прокашлялась Жаба. — А ты в курсе, что я принц заколдованный?

— Не может быть, — недоверчиво сказала Девочка.

— Правда-правда, — подтвердила Жаба. — Злая ведьма заколдовала меня и мое огромное королевство. Я молод, прекрасен и богат. Если ты расколдуешь меня, я возьму тебя в жены и мы будем жить долго и счастливо. Я буду носить тебя на руках и каждый день дарить цветы.

— А как тебя расколдовать? — спросила Девочка.

— Это непросто, ведь злая ведьма наложила сложное заклятие. Ты должна взять меня домой, чтобы я спал в твоей мягкой постельке, и целовать меня каждый день. Кормить с ложечки и выносить погулять. И тогда все случится. Однажды утром ты увидишь рядом не мерзкую жабу, а красивого принца. А жизнь твоя станет счастливой и безмятежной.

Девочка зачарованно слушала Жабу. Она смотрела на кожу, покрытую бородавками, на огромные навыкате глаза, узкую щель рта, а видела высокого статного мужчину с копной черных волос и лукавым прищуром зеленых глаз. Рядом с ним она видела себя в пышном белом платье в красивом замке, слышала слова любви... Преодолев отвращение, Девочка опустилась на колени, посадила Жабу в подол платья и унесла к себе домой. С того дня жизнь Девочки изменилась. Она больше не бегала на солнечном лугу за бабочками, не пела и не веселилась. Она ухаживала за Жабой. Жаба оказалась очень капризной: она требовала круассанов на завтрак и спагетти с соусом бешамель на ужин, она хотела спать в постели Девочки, а еще она оставляла слизкие следы на полу и на постели, и Девочке приходилось постоянно мыть полы и стирать белье. Она перестала завязывать бантики и надевать красивое кружевное платьице. От стирки руки ее покраснели и очень болели. А Жаба продолжала оставаться большой и мерзкой Жабой и никак не превращалась в того красивого принца. Иногда Девочка смотрела на нее и очень хотела выбросить из своего домика, чтобы жить как прежде, но она боялась ошибиться. А вдруг осталось совсем немного? А вдруг уже завтра она проснется и увидит рядом не мерзкое земноводное, а зеленоглазого брюнета?

Так прошло несколько месяцев. Мало кто узнал бы в этой замученной замарашке некогда веселую и беззаботную Девочку. Теперь всем распоряжалась Жаба. А Девочка только обслуживала ее и делала грязную работу по дому. Однажды Жаба накричала на нее за то, что она слишком долго несла ей обед. Девочка вышла из домика и заплакала. Она сидела на крылечке и горько рыдала. Ее увидела Птичка, что пела на веточке.

— Почему ты плачешь? — спросила ее Птичка.

— В моем доме живет мерзкая Жаба, которая кричит на меня. Целый день я мою, убираю и готовлю ей есть. Я очень устала и не хочу так больше.

— А чей это дом? — спросила Птичка.

— Мой, — ответила Девочка, вытирая слезы.

— А кто принес к тебе домой эту Жабу?

— Я сама, — грустно сказала Девочка.

— Зачем? — удивилась Птичка.

— Она обещала мне, что превратится в принца, если я буду ухаживать за ней. Но прошло уже много месяцев, а ничего не изменилось.

— Почему бы тебе тогда не выбросить Жабу из дома?

— А вдруг это правда? И уже скоро она превратится в принца? И я не дождусь совсем немного? Я так много сил потратила уже. Будет обидно, что я не дождалась совсем чуть-чуть.

— А если ты проведешь всю жизнь, ухаживая за Жабой, которая никогда не превратится в принца? — спросила Птичка.

Девочка задумалась.

— Если бы я знала точно... — проговорила она.

Тут Девочка подняла голову, и ее глаза просияли:

— А не сходить ли мне к старой Ведьме, что живет за лесом? Она стара и мудра, может, она скажет мне, станет Жаба принцем или нет. Девочка обрадовалась и немедленно пошла к Ведьме. Старая Ведьма жила за лесом в покосившейся избушке.

— Мне бы узнать, — рассказывала ей Девочка. — Не упущу ли я возможность выйти замуж за принца. Ведьма взяла куриные потроха, глаза летучих мышей и болотную траву и стала гадать. Она трясла седой головой и смотрела в свой горшочек, над которым поднимался густой вонючий пар. — Это просто жаба, — сказала она наконец. — Не трать свое время. Она никогда не станет принцем. Девочка грустно вышла от колдуньи. Она шла какое-то время, опустив голову, и тут ей пришла в голову идея. — Ведьма может ошибаться. Что знает эта старуха о принцах? Мне нужно сходить к доброй Волшебнице! Она-то скажет мне точно! Добрая Волшебница жила в красивом замке со стрельчатыми окошками и высокими башенками. — Я так устала, — говорила ей девочка. — Но я боюсь, что если прогоню Жабу, то никогда не выйду замуж за принца! Волшебница покачала головой и попросила один день. Она гадала по лунному свету и звездам, выводила сложные формулы из облачных завитков и белых ромашек. И на следующий день она вынесла свой вердикт: — Это просто жаба, — сказала она девочке. — Она никогда не станет принцем. Тебе лучше отнести ее обратно на луг.

Девочка молча выслушала Волшебницу и ушла. Но внутри она кипела от возмущения:

— Они мне завидуют! — воскликнула она, выйдя на улицу. — Конечно, всем хочется выйти замуж за принца. Я лучше их знаю! Я же чувствую, что делаю это ненапрасно. И Девочка вернулась к Жабе. Она выслушала много неприятных слов за то, что ушла надолго и не кормила Жабу это время. Отмыла дом от слизи, приготовила обед и искупала Жабу. Жаба была довольна. Большая, буро-зеленая, в бородавках, она лежала на кружевной подушке в кроватке Девочки. Сама Девочка не могла спать с Жабой и уже давно уступила ей свое место. Она спала на узкой кушетке на кухне. Перед сном она, как обычно, думала о том, как прекрасна станет ее жизнь, когда Жаба превратится в принца. Она придумывала имена своим детям, размышляла, какие цветы будут расти в ее саду. В этих сладких мыслях она и уснула. И приснился ей сон: вот идет она по тропинке к своему домику и видит, что весь он обветшал и обвалился, окна пыльные и темные, а на крылечке у домика сидит Старуха. Страшная и лохматая, похожая на лесную ведьму. Старуха смотрит на нее и манит ее к себе крючковатым пальцем, а Девочка и хочет убежать, да ноги не слушаются. Подходит она к Старухе, а та смотрит на нее своими блеклыми выцветшими глазами и спрашивает:

— Узнаешь меня?

— Нет, — отвечает ей Девочка с испугом. — Я никогда не видела тебя прежде.

— Кхе-кхе, — кашляет Старуха. — Я — это ты. Много лет я ухаживала за Жабой и ждала, что она станет принцем. Мне все говорили, что это просто Жаба, но я никому не верила. Я верила только Жабе. Я очень хотела выйти замуж за принца. И я очень боялась, что если прогоню Жабу, то этого никогда не случится. Так прошло много лет, а вчера Жаба умерла.

Просто умерла от старости. И я долго плакала о том, что никогда уже не произойдет. О своей жизни, которую потратила на то, чтобы ухаживать за ней. Я плакала о том, что стала стара и не могу, как прежде, бегать по лугу и ловить бабочек. И о принце, за которого никогда не выйду замуж.

— Посмотри на меня, посмотри! — стала кричать Старуха. — Я — твое будущее!

— Нет, нет! — закричала Девочка. Она хотела убежать, но ноги не слушались ее, и она только закрывала глаза руками и кричала: — Нет, нет! — Ты мешаешь мне спать, — услышала она скрипучий голос. Открыла глаза и увидела, что спит на кушетке, а Жаба сидит на полу и смотрит на нее. — Отнеси меня в кроватку и веди себя тихо! — велела Жаба.



Девочка смотрела на нее, и в голове ее крутились одна за другой фразы, которые ей говорили Птичка, Ведьма, Волшебница и эта Старуха в ее сне:

— Это просто Жаба!

Она встала с постели, взяла в руки Жабу, подошла к двери и открыла ее.



Жаба почувствовала неладное:

— Эй! Куда ты несешь меня?! — завопила она. Девочка открыла дверь, широко размахнулась и бросила Жабу так далеко, как только могла. — Уходи! — крикнула она. — И не возвращайся. Я больше никогда не буду кормить тебя и класть на свою постельку! Это мой дом, и я буду делать то, что нравится мне. Я снова буду бегать по лугу, ловить бабочек и радоваться жизни! Я не верю твоим обещаниям. Ты просто жаба! Она закрыла дверь и впервые за многие месяцы улыбнулась.