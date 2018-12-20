9 неприятных существ, которые живут с нами бок о бок (О некоторых мы и не догадывались)

11

15

16.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кошка — самое популярное домашнее животное. На втором месте собака. Питомцы стали неотъемлемой частью нашей жизни и полноправными членами семьи. Но, к сожалению, не все соседствующие с людьми животные дарят счастье и радость. Всевозможные мелкие насекомые, мухи и муравьи находятся рядом с вами. Даже если вы их не видите.

Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого из нас есть маленький зоопарк, но не все об этом догадываются.

Демодекс

Если вы долгое время ведете неравный бой с прыщами и акне, ограничиваете себя в питании, перепробовали кучу мазей, а результата нет, то, возможно, у вас гости. А если быть точнее, клещ демодекс. Он проникает в глубинные слои кожи, а по вечерам выходит на поверхность. Предположительно носителями клеща выступают треть молодых людей и две трети пожилых. Определить наличие демодекса можно только под микроскопом.

Хеликобактер пилори

Хеликобактер — это маленькая, но очень коварная бактерия. Она является причиной возникновения язвы желудка, гастрита и дуоденита. Передается через слюну при поцелуях, пользовании общей посудой, столовыми приборами и зубной щеткой. Две трети населения планеты инфицированы этой бактерией. Но, к счастью, 70 % случаев заражения проходят бессимптомно и никак не влияют на самочувствие.

Хейлетиелла

Еще одной причиной проблем с кожей являются клещи хейлетиеллы. Люди, пораженные ими, жалуются на зудящие высыпания в области рук, ног, груди и живота. Ими можно заразиться от больного животного. На людях они живут недолго, но приносят массу неприятностей.

Жук-кожеед

Маленькие черные или коричневые жучки, вопреки своему названию, едят не только кожу. Они питаются крупами, обивкой мебели, книгами, кожей и коврами. Жучки настолько мелкие, что пролезут в любую щель. Кожееды любят селиться в мягкой мебели и под плинтусами. Там им сухо и тепло. Если вы не видели самих кожеедов, то наверняка видели их личинки, похожие на волосатых космических пришельцев. Кстати, именно личинки кожееда в основном наносят вред, поедая все, что встретится на их пути. Вывести кожеедов сложно, но можно. Для начала проведите влажную генеральную уборку, а под плинтуса, мягкую мебель и ковры засыпьте борную кислоту или инсектициды на ее основе.

Чешуйница

Маленьких серебристых насекомых, живущих в ванной и туалете, принимают за мокриц. Но на самом деле это чешуйница. Она питается мукой, бумагой, сахаром, обойным клеем и безвредна для человека и животных. Избавиться от насекомого можно с помощью медного купороса, специальных средств или при содействии дезинсекционных служб.

Пылевой клещ

Один из самых распространенных паразитов. Пылевой клещ — источник астмы, некоторых видов аллергии, конъюнктивита и ринита. Живут клещи в коврах, подушках, матрацах и мягких игрушках. Питаются омертвевшими частичками нашей кожи, из которых состоит домашняя пыль. Если у вас все же появился неприятный сосед, то первым делом нужно выбросить пуховые подушки и одеяла, ковры и мягкие игрушки, перестирать при высоких температурах постельное белье и вызвать дезинсекторов.

Блоха

Вопреки расхожему мнению, блохи живут не на животных. Питомцы лишь служат переносчиками блох. Селиться они могут под плинтусами, в щелях в полу и дверных косяках. И даже если у вас нет питомцев, блох можно принести на обуви из подъезда или они могут сами прийти от нечистоплотных соседей. Эти насекомые переносят различные заболевания и кусают как людей, так и животных. Поэтому одной обработкой домашнего любимца тут не обойтись. Для уничтожения блох в квартире есть специальные средства, которые можно купить в ветеринарной аптеке. Их разводят с водой и обрабатывают полы, плинтусы, проем входной двери и лежанки животных.

Уховертка

Страшных длинных насекомых можно обнаружить весной и летом. Они выползают по ночам в поисках еды, а питаются уховертки в основном личинками других насекомых, тлей и фруктами. Существует поверье, по которому уховертки забираются в ухо к человеку, прогрызают барабанную перепонку и поселяются в голове, однако это не так. Днем насекомые прячутся в вентиляции, под водопроводными трубами, в дровах и листьях. Для человека уховертки не опасны. Избавиться от них можно с помощью инсектицидов, которые продаются в хозяйственных магазинах.

Ложноскорпион

Видов ложноскорпионов множество. Но не все живут в домах человека. А вот книжный ложноскорпион охотно селится среди книг, старого тряпья и гербариев. Для человека он безопасен и даже полезен. Дело в том, что пищей ложноскорпиона являются пылевые клещи, личинки мелких жучков, постельные клопы и другая мелкая живность. Они не кусаются и не выделяют токсичные отходы — экскременты, потенциально опасные для человека. Но когда ложноскорпионов становится слишком много, они могут раздражать своим присутствием.