5 загадок, которые могут завести вас в логический тупик

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Разгадывание головоломок не только развивает логику и наблюдательность, но и помогает расслабиться. Решая вопросы, которые непосредственно не касаются наших проблем, мы получаем определенную дозу удовольствия и чувствуем себя более собранными в жизненных делах. Причем для достижения положительного эффекта неважно, насколько сложной была задача, но только если вы с нею справились.

Редакция AdMe.ru подготовила 5 загадок разной сложности. Сможете не запутаться и решить их все?

1.

Когда Алекс не пьет в свое рабочее время, коллеги сразу понимают, что он бездельничает. Почему они так думают?

2.

Первый стоит, но никуда не может уйти. Второй съедает все, до чего может дотянуться, но при этом он постоянно голоден. Третий всегда уходит от них и никогда не возвращается обратно. О чем эта детская загадка?

3.

На столе 3 коробка спичек. В первом — 11 спичек, во втором — 7, а в третьем — 6. Всего за 3 раза нужно переложить спички так, чтобы в каждом коробке оказалось по 8 спичек. Причем каждый раз в любой коробок можно добавить ровно столько спичек, сколько в нем уже лежит.

4.

Утром жена и муж повздорили и перестали разговаривать друг с другом. Днем она как ни в чем не бывало приготовила обед и оставила мужу 4 записки на холодильнике, микроволновке, стиральной машине и духовке. Затем протянула ему еще один листок, в котором говорилось: «Если хочешь есть — обед на кухне. Но правда только в одной записке. Не угадаешь — останешься голодным». Вот что было в остальных записках: на холодильнике: «Обед или в духовке, или в стиральной машине»;

«Обед или в духовке, или в стиральной машине»; на стиральной машине: «Обед в холодильнике или в микроволновке»;

«Обед в холодильнике или в микроволновке»; на микроволновке: «Здесь обеда нет»;

«Здесь обеда нет»; на духовке: «Обед здесь». Где жена спрятала обед?

5.

Нашли ответы на все загадки? Проверьте себя, заглянув под стрелку.

1.

Алекс — дегустатор вина. Поэтому если он не пьет, все сразу понимают, что он бездельничает.

2.

Первый персонаж этой загадки — печь, второй — огонь, а третий — дым.

3.

Шаг 1: из первого коробка перекладываем во второй 7 спичек, теперь в коробках соответственно 4, 14 и 6 спичек. Шаг 2: теперь из второго коробка перекладываем 6 спичек в третий, получим 4, 8 и 12 спичек. Шаг 3: затем из третьего коробка перекладываем 4 спички в первый и получаем по 8 спичек в каждом.

4.

Обед был спрятан в микроволновке. Если бы обед был в холодильнике, правда была бы написана на стиральной машине и микроволновке. Если бы обед был в стиральной машине, верными бы оказались записки на холодильнике и микроволновке. Если бы обед был в духовке, правда была бы в записках на микроволновке, холодильнике и духовке. Значит, единственная верная записка висит на стиральной машине. А почему бы мужу просто не открыть подряд все дверцы в поисках еды — это уже совсем другой вопрос.

5.

Главная сложность этой загадки — само строение предложения с повторами и смысловыми поворотами. Но если разобрать его по частям, получим совсем простую фразу: если предыдущая загадка была сложнее, чем эта, то была ли предыдущая загадка сложнее, чем эта? Ответ очевиден: да, была.

Какая задача показалась вам самой сложной, а какая самой простой?