17 смелых девушек показали себя до и после того, как с ними поработал визажист

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Визажист Катерина Мухина выступает для своих моделей в роли феи-крестной и точно знает, как из любой девушки сделать принцессу. Грамотный макияж способен подчеркнуть достоинства, при этом скрыв недостатки, и работы Катерины — яркое тому подтверждение.

Мы в AdMe.ru пришли в дикий восторг, увидев фотографии 17 девушек, которые решились на крутые преображения.

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А вы любите эффектный и яркий макияж? Или предпочитаете обходиться без косметики?

Фото на превью muhina_makeup / Instagram

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