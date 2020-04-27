17 смелых девушек показали себя до и после того, как с ними поработал визажист
Визажист Катерина Мухина выступает для своих моделей в роли феи-крестной и точно знает, как из любой девушки сделать принцессу. Грамотный макияж способен подчеркнуть достоинства, при этом скрыв недостатки, и работы Катерины — яркое тому подтверждение.
Мы в AdMe.ru пришли в дикий восторг, увидев фотографии 17 девушек, которые решились на крутые преображения.
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А вы любите эффектный и яркий макияж? Или предпочитаете обходиться без косметики?
Фото на превью muhina_makeup / Instagram