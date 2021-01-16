16 вещей, которые никогда не купит женщина, которая ценит свое время, деньги и здоровье

То, что мы едим, на чем спим и что носим, либо улучшает, либо ухудшает качество нашей жизни. Но если о пользе ортопедического матраса, сбалансированного питания и правильно подобранной обуви знает даже школьник, то про некоторые не самые очевидные вещи многие забывают.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо такой любопытной темы и составили подборку вещей, которые не стоят потраченных денег, времени и здоровья.

Диван вместо кровати

Специалисты считают, что диван не может обеспечить комфортный и правильный сон, что со временем приводит к хроническому недосыпу и проблемам со здоровьем. Чтобы избежать плохого самочувствия, нервозности и повышенной утомляемости, спать рекомендуется на полноценной кровати, причем лучше с ортопедическим матрасом. У меня одна комната в квартире, обычных размеров, и в ней стоит кровать. Гости прекрасно себя чувствуют на диване на кухне. Собственное здоровье важнее! © Pechkin / AdMe

Шампунь «2 в 1» или средство «3 в 1»

Шампунь и кондиционер в одном флаконе — это не более чем очередной маркетинговый ход. Функции шампуня и бальзама кардинально различаются: первый очищает, а второй делает волосяные чешуйки менее статичными за счет компонентов, которые обладают положительным зарядом. По отдельности они работают отлично, а вот используя средство «2 в 1», о должном и правильном уходе за волосами можно забыть. Поэтому такие продукты подойдут лишь для экстренных случаев.

Чайные пакетики

Многие наверняка не задумываются о том, насколько они могут быть вредны. Если раньше чайные пакетики изготавливались в основном из бумаги, то сейчас производители планомерно переходят на пластиковые сеточки или добавляют к бумажному волокну термопластик для большей прочности. Ученые доказали, что благодаря нагреванию из чайных пакетиков в организм человека попадает огромное количество микропластика и токсичных веществ. А о том, что страдает окружающая среда, и говорить не приходится. Я люблю свежезаваренный чай! Особенно утром. Это, так сказать, ритуал начала хорошего дня. Никакой пакетик не сравнится с ароматом хорошего чая из заварника. © fgh9021 / Pikabu

Выбирайте листовой чай. И для себя, и для экологии полезнее, да и вкуснее. © W2E.RU / Pikabu

Дешевая бижутерия

Безобидные на вид сережки, браслеты и колечки из недрагоценных металлов или пластика могут сыграть с вами злую шутку, утверждают аллергологи-дерматологи. Конечно, бывают случаи, когда аллергию вызывает любой металл, даже золото, но встречается такое крайне редко, и для большинства людей эти украшения безопасны. Поэтому лучше немного переплатить и приобрести себе один добротный аксессуар, чем несколько дешевых и сомнительного качества. К тому же, судя по отзывам, в большинстве случае бюджетные украшения смотрятся довольно безвкусно. Раньше презирала барышень, которые тащатся от бриллиантов, дорогих автомобилей. Мол, пустые понты, а бижутерия не хуже бриллиантов, а ездить можно и на старой Honda. Но потом поняла, что самый маленький бриллиант эстетически прекраснее любой бижутерии, а ехать в хорошей машине комфортнее и безопаснее. © «Подслушано» / Ideer

Бюджетные капроновые колготки сомнительного качества

Дешевые колготы доставляют один дискомфорт: то сползают, то, наоборот, впиваются в кожу каждым необработанным швом. На них моментально появляются зацепки, а неправильно подобранный оттенок (неестественный коричневый или синюшный) делает образ нелепым. Их некомфортно и неприятно носить. После них все чешется. И рвутся чуть ли не от каждого чиха. Сатанинское изделие! © Katezaurus / Pikabu

Некачественный маникюр

Ухоженные руки — визитная карточка любой женщины. Безупречный маникюр радует глаз и дарит дополнительную уверенность в себе, а его отсутствие может сдать с потрохами ту, что недостаточно внимания уделяет себе. Если салоны не вызывают у вас доверия, то можно научиться делать маникюр самостоятельно. Самое главное, чтобы ногти были чистые и аккуратно подстрижены. Для блеска и устранения неровностей можно покрыть их бесцветным лаком. Я думаю, что даже если бы я осталась на земле одна, я бы все равно ухаживала за собой. Потому что чувствую себя ужасно, когда не нравлюсь себе внешне. Как будто диссонанс моего внутреннего мира с внешностью. © gayfrom**** / Pikabu

Уличная еда сомнительного качества

Сбалансированное питание — залог хорошего самочувствия, красоты и молодости. В ежедневном рационе любой женщины должны присутствовать жиры, белки, углеводы, минералы и натуральные витамины, ведь с возрастом кожа начинает сохнуть, появляются морщины и пигментные пятна. Причина кроется в нарушении обменных процессов и гормональной перестройке организма. Врачи в голос рекомендуют сократить потребление фастфуда, полуфабрикатов низкого качества и уличной «одноразовой» еды. Приятельница обвинила меня в колдовстве. Причина? Хорошо выгляжу, модно одеваюсь, мужчины обращают внимание, муж подарил новый автомобиль. Но когда я ей рассказываю про правильное питание, уход за собой и жизненную позицию «никогда не стоять на месте, лучше новая шишка, чем отсутствие опыта», то крутит у виска, мол, делать мне нечего. И скидывает новую фотографию тортика собственного приготовления. К слову, сидит дома в старом халате, ест пироги и весит с центнер. Тут хоть колдуй — не поможет. © «Подслушано» / Ideer

Подделки брендовых вещей

Мода на поддельную брендовую одежду, обувь и аксессуары давно прошла. В тренде качество, комфорт и натуральные материалы. Фейковые вещи быстро изнашиваются, теряют свой товарный вид и уж точно не прибавляют уверенности в себе. Ведь ощущение, что носишь не эксклюзивную вещь, а всего лишь копию, не будет покидать вас ни на минуту. Лично я просто не понимаю желания покупать подделки. Большинство фейковых сумок, ремней или обуви не выглядит как оригинал, поэтому если у вас есть цель произвести впечатление на людей, то это не сработает. Также я видела подделки якобы высокого качества, но они продаются по очень высокой цене. В этот момент я задаюсь вопросом: почему бы не взять и не купить на эти деньги «безымянную» одежду достойного качества? Я бы лучше потратила $ 50 на хороший кошелек от неизвестного дизайнера, чем притворялась, что у меня есть кошелек Gucci, фиктивность которого сразу определит знаток бренда. © therealyulie / Reddit

Косметика из неспециализированного магазина

Приобретая помаду в специализированном дорогом магазине, мы в первую очередь делаем приятное сами себе. Вежливые консультанты, широкий выбор продукции, располагающая музыка в зале — все это создает особую атмосферу покупки, поднимает настроение и самооценку. Всякий раз, взяв помаду в руки, нас не будет покидать ощущение праздника. В отличие от ситуации, когда крем или туалетная вода куплены в переходе метро, ларьке или на рынке, ведь о какой праздничной атмосфере может идти речь, если на соседнем прилавке лежит палка колбасы. Поэтому, если есть такая возможность, лучше обходить стороной неспециализированные магазины, а закупаться в тех, где вам будет комфортно и приятно. Черт, люблю достаточно дорогие товары, магазины, кафе, салоны из-за того, что если ты и платишь, то получаешь нормальное обслуживание и качество. © just_ship_this / Twitter

Люблю дорогие магазины за приятный запах духов в помещении, отличную музыку и красивые примерочные. © Veretennikova_m / Twitter

Вредная посуда из некачественных материалов

Уделяя пристальное внимание своему рациону, многие забывают о том, что порой безобидная на первый взгляд кастрюля может принести вред здоровью. Поэтому важно следить не только за качеством продуктов, но и за тем, в чем вы их собираетесь готовить. Поврежденная керамическая посуда выделяет кадмий и свинец, меламиновая — формальдегид (при неправильном использовании), а алюминиевая — непосредственно сам алюминий. Впрочем, опасность несет и обыкновенная стеклянная кружка с нанесенным поверх нее красочным рисунком. Частицы дешевой низкокачественной краски попадают в организм, постепенно накапливаясь в нем.

Синтетическое парео

Даже на пляже хочется выглядеть на сто баллов. Обернувшись в синтетическое парео устаревшего кроя и повязав его вокруг шеи, есть риск превратиться в женщину неопределенного возраста. Накидки природных оттенков из натуральных материалов, легкие платья, туники и летние рубашки мужского покроя гораздо приятнее к телу и симпатичнее на вид. Как по мне, так оно некрасивое. Никогда мне не нравилось. По-моему, парео придумали, чтобы скрывать недостатки фигуры, но это лично мое мнение. © Александра Павлова / Vk

Дешевая туалетная вода

Обратить на себя внимание можно не только с помощью одежды, обуви и аксессуаров, но и с помощью духов. Увы, фальшивая туалетная вода никогда не произведет нужного впечатления, впрочем, как и любая подделка. Аромат такого парфюма в корне отличается от оригинального, а состав может быть опасен для здоровья. Как же отличить настоящий аромат от поддельного? Простые, но эффективные советы вы найдете здесь. На поддельный парфюм может быть аллергия. Как у меня один раз было: брызнулась у подружки, оказалось, подделка. В итоге вся красная была и чуть не задохнулась от отека слизистых носа и горла. © bengala / Pikabu

Проживание в хостеле все время отпуска

Хостел хостелу рознь. Главный совет: не гнаться за дешевизной. Бюджетное койко-место может преподнести отдыхающему немало сюрпризов, начиная от антисанитарии и заканчивая шумными или непорядочными соседями. Все эти неприятные моменты лишь омрачат долгожданный отпуск, поэтому, наверное, есть смысл переплатить за свой комфорт и качественный сервис. Был такой период в жизни, когда я забила на себя. Довольствовалась малым и во всем себе отказывала. На маникюр не ходила, одежду не покупала, а донашивала старую, снимала комнату с клопами, зато по дешевке, питалась продуктами по акции, у которых срок годности должен был вот-вот закончиться. Однажды наскребла по сусекам на отпуск, но жить надо было в грязном хостеле с чужими и не самыми чистоплотными людьми. Когда ночью по стене рядом с моей койкой пробежал жирнющий рыжий таракан, я поняла, как мне все это осточертело. И я в корне поменяла свое мышление, занялась собой, изменила образ жизни и стала много работать. Это перевернуло мою жизнь с ног на голову.

Дешевые синтетические тапочки

Этот важный элемент домашнего образа многие незаслуженно обделяют вниманием. Мол, дома и самые дешевые сойдут, все равно никто не видит. Помимо того что в тапочках тепло, удобно и уютно, они защищают ноги от грибковых инфекций, грязи и повреждений (порезов, ушибов). При покупке обращайте внимание на материал, из которого они изготовлены, ведь в синтетических тапках ноги потеют, а неприятный запах въедается в ткань.

Услуги нелегального такси

Пользоваться услугами так называемых «бомбил» не только противозаконно, но и попросту опасно. Они не несут никакой ответственности за свое поведение на дорогах и за отношение к пассажирам. Вызвать проверенного перевозчика через приложение или по телефону — дело пары минут. Не стоит рисковать и садиться в «левое» такси, даже если вы торопитесь. Поймала такси. Смотрю, везет куда-то не туда, а уже ночь, страшно. Как оказалось, чувак про меня забыл и поехал домой. © nikkoletta2 / Twitter

Дешевое нижнее белье

Если в шкафу всего один красивый комплект «на выход», а остальное белье — разношерстное, цветастое и заношенное, то самое время бить тревогу. Увы, но многие женщины придерживаются позиции, что незачем тратиться на этот деликатный элемент гардероба, ведь его все равно не видно под одеждой. Однако такая «бережливость» в корне неверна. Дорогие бюстгальтеры и трусики хорошего качества отлично сидят, незаметны глазу и напрямую влияют на самооценку. Вот у меня 3-й размер груди, а при лишнем весе и весь 4-й. До недавних пор была уверена, что «удержать» мою грудь сможет только бюстгальтер с плотным поролоном и косточками. Но, как оказалось, это общее заблуждение женщин, которые носят дешевые лифчики. Сестра отвела меня в магазин дорогого белья, я примерила модель вообще без поролона и косточек и ошалела от того, насколько это удобно и круто!