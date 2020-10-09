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16 твитов от людей, которые умеют отвесить звонкую пощечину словами

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Некоторые люди скажут как отрежут. Если вы устали от лишних сантиментов и хотите зарядиться порцией отрезвляющих, как холодный утренний душ, мыслей, самое время посмотреть нашу подборку твитов.

Из этой статьи AdMe.ru вы узнаете о том, какое отношение моцарелла имеет к муми-троллям. А в бонусе увидите, как с юмором можно поставить на место того, кто хочет сесть на шею вам или вашим близким.

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© Wizard_Severus / Twitter

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© Tanya_Koryanova / Twitter

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© bulochkairisa / Twitter

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© _vanswan / Twitter

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© dasha0dreamer / Twitter

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© bulochkairisa / Twitter

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© edgeblend / Twitter, © Depositphotos, © Tanoshii Muumin Ikka / Telescreen

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© AnastasiaFrost / Twitter

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© chern_ov / Twitter

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© luciaMusaeva / Twitter

Бонус

Стою на крыльце магазина и наблюдаю картину. Выходят 2 женщины с 2 детьми лет 10, мальчиком и девочкой. У обоих детей пакеты. Одна из женщин кричит: «Доча, передай свой пакет Андрюше, он ведь мальчик, а ты — принцесса». На что вторая отвечает: «Марин, мы не из вашего царства». © TpybaShatal / Pikabu

Как вы отвечаете людям, которые дают вам непрошеные советы? Есть ли у вас любимое высказывание или фраза, которая спасает вас в трудную минуту или помогает трезво смотреть на вещи?

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