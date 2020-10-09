16 твитов от людей, которые умеют отвесить звонкую пощечину словами

Некоторые люди скажут как отрежут. Если вы устали от лишних сантиментов и хотите зарядиться порцией отрезвляющих, как холодный утренний душ, мыслей, самое время посмотреть нашу подборку твитов.

Из этой статьи AdMe.ru вы узнаете о том, какое отношение моцарелла имеет к муми-троллям. А в бонусе увидите, как с юмором можно поставить на место того, кто хочет сесть на шею вам или вашим близким.

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Бонус

Стою на крыльце магазина и наблюдаю картину. Выходят 2 женщины с 2 детьми лет 10, мальчиком и девочкой. У обоих детей пакеты. Одна из женщин кричит: «Доча, передай свой пакет Андрюше, он ведь мальчик, а ты — принцесса». На что вторая отвечает: «Марин, мы не из вашего царства». © TpybaShatal / Pikabu