16 татуировок, от которых слезы выступают на глазах. И точно не от счастья
Татуировка, пожалуй, один из самых древних и лучших способов самовыражения. Рисунок на коже, нанесенный опытным мастером, навсегда останется с его носителем. Именно поэтому многие подходят к выбору татуировки с полной серьезностью и ответственностью. Но только не люди из нашей подборки.
AdMe.ru собрал примеры не совсем удачных художественных экспериментов со своим телом, которые вызывают смех и слезы одновременно.
Когда у татуировщика игривое настроение
Король Севера в отпуске. И, кажется, он не впечатлен
Этот парень просто взял и сделал татуировку носков на ногах
Тот случай, когда бездумно скопировал чужую работу... вместе с соском
Кто-то: Вы знаете, я обожаю творчество Эминема и конфеты M&M’s.
Мастер: Ни слова больше!
Хочешь быть ближе к моде? Стань модой!
Когда засомневался, кто тебе нравится больше — Джон Леннон или Гарри Поттер
С этой татуировкой фраза «глаза на затылке» уже не кажется такой странной
Хм, это спор или кто-то явно поторопился с выводами?
Изначальная надпись на английском: «Англия — чемпион мира по футболу 2018».
Надпись на английском после коррекции: «Англия — не чемпион мира по футболу 2018».
Вот как можно украсить ужасный шрам
А это оригинальный способ замаскировать след от ожога
Теоретически, он мог бы даже работать в банке с такой татуировкой
В одном из фитнес-клубов Китая
Мэрилин Монро, ты ли это?
Тот случай, когда мечтал стать пилотом звездолета и нашел способ осуществить свою мечту
Точное расположение будущей татуировки
Смогли бы вы рискнуть и сделать какую-нибудь странную, но прикольную татуировку?