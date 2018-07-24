16 татуировок, от которых слезы выступают на глазах. И точно не от счастья

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Татуировка, пожалуй, один из самых древних и лучших способов самовыражения. Рисунок на коже, нанесенный опытным мастером, навсегда останется с его носителем. Именно поэтому многие подходят к выбору татуировки с полной серьезностью и ответственностью. Но только не люди из нашей подборки. AdMe.ru собрал примеры не совсем удачных художественных экспериментов со своим телом, которые вызывают смех и слезы одновременно.

Когда у татуировщика игривое настроение

Король Севера в отпуске. И, кажется, он не впечатлен

Этот парень просто взял и сделал татуировку носков на ногах

Тот случай, когда бездумно скопировал чужую работу... вместе с соском

Кто-то: Вы знаете, я обожаю творчество Эминема и конфеты M&M’s. Мастер: Ни слова больше!

Хочешь быть ближе к моде? Стань модой!

Когда засомневался, кто тебе нравится больше — Джон Леннон или Гарри Поттер

С этой татуировкой фраза «глаза на затылке» уже не кажется такой странной

Хм, это спор или кто-то явно поторопился с выводами?

Изначальная надпись на английском: «Англия — чемпион мира по футболу 2018». Надпись на английском после коррекции: «Англия — не чемпион мира по футболу 2018».

Вот как можно украсить ужасный шрам

А это оригинальный способ замаскировать след от ожога

Теоретически, он мог бы даже работать в банке с такой татуировкой

В одном из фитнес-клубов Китая

Мэрилин Монро, ты ли это?

Тот случай, когда мечтал стать пилотом звездолета и нашел способ осуществить свою мечту

Точное расположение будущей татуировки