12 советов от опытного косметолога, которые помогут сберечь молодость и деньги

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Евгения Драгунская - врач-дермакосметолог с 25-летним стажем и автор книги "Честный разговор с косметологом". Можно сказать, что она работает реставратором человеческих лиц, стирая отпечатки, наложенные временем. Сейчас она ведет блог в Instagram, где отвечает на самые каверзные вопросы и делится секретами молодости и красоты.

Нам кажется, среди читателей AdMe.ru найдутся те, кому будет интересно получить советы об осознанном отношении к здоровью своей кожи от опытного косметолога.

Большинство проблем с кожей возникает из-за питания

Зачастую проблемы с кожей связаны с неправильным питанием: дефицитом одних веществ и избытком других. Сухость кожи может быть вызвана дефицитом цинка, селена, витаминов E и D или состоянием гипотиреоза - недостатком гормонов щитовидной железы.

Раннее старение может вызвать низкий уровень холестерина, высокий уровень ферритина, дефицит триглицеридов. Триглицериды - это жиры, которые служат основным источником энергии для организма.

Демодекоз (пероральный дерматит) - следствие частого употребления сахара и глютена. Розацеа - реакция тонкого кишечника и поджелудочной железы на молочную продукцию, алкоголь и глютен. Себорея - сочетание недостатка воды с избытком углеводов. Все эти заболевания характеризуются покраснением лица.

Мелкие высыпания на лбу - результат переедания сахара.

Угревая сыпь, высыпания на щеках и подбородке - сигнал о нарушении желчеотделения, обычно из-за чрезмерного потребления молочной продукции.

Почему возникает тяга к определенным продуктам

Евгения часто слышит от пациентов: "Я не могу без шоколада, сыра, мяса". Причиной этого может быть дефицит некоторых веществ. Например: Тяга к шоколаду - нехватка магния.

Желание солененького или острого - дефицит серотонина, низкое давление.

Извращение вкуса, когда возникает желание съесть известку или другие "непродукты", - дефицит железа и цинка.

Если пациент рассказывает, что жить не может без колбасы или сыра, это может быть эмоциональным якорем, и с такой проблемой нужно обратиться к психологу. Для назначения правильного лечения косметологу нужно знать, в каком состоянии находится организм, поэтому обязательно нужно сдать анализы и первым делом скорректировать питание.

Что делать с отеками под глазами

Отеки под глазами - это жировые пакеты, которые любят воду и плохо снабжаются кровью. Если они у вас появились, следует: Использовать крем для век с венотониками (экстракт конского каштана, красных листьев винограда, донника, лещины и кофеин) не позже чем за 3 часа до сна. Лучше всего пользоваться таким кремом с утра: нанести толстым слоем и через 10 минут убрать излишки салфеткой.

Не есть белковые и соленые продукты на ночь. Лучше вообще не есть за 4 часа до сна.

Если жить с отеками некомфортно, их можно удалить. Проконсультируйтесь с пластическим хирургом. Компрессы из огурцов и картофеля не только не помогут, но еще и изрядно высушат кожу под глазами. Салонные процедуры оказывают незначительный эффект, который быстро исчезает.

Что действительно стоит удалять

Некоторые образования на лице и теле нужно удалять, ведь они снижают иммунитет и могут спровоцировать различные заболевания. К таким образованиям относятся: кондиломы - вирусные образования на слизистой человека;

бородавки - вирусные поражения ладонной или подошвенной кожи;

ксантомы - отложения холестерина в коже, которые выглядят как желтые шероховатые бляшки и чаще всего встречаются на веке;

кератомы - так называемые "старческие пятна". Если их постоянно травмировать, кератомы могут стать злокачественными;

красные точки - чаще всего это вирус папилломы, который еще не подрос и не запигментировался;

папилломы - вирусные образования на теле человека. Папилломы не стоит путать с родинками. Родинка - плоское пигментное пятно, которое не возвышается над кожей и которое лучше не травмировать. Все остальное - это папилломы. Они могут возникать на фоне стресса, беременности, вирусных инфекций. Самостоятельно отрывать папиллому не следует: "корень" проблемы останется и образование снова разрастется.

Причины преждевременного увядания

Одним из "гормонов молодости" является белок ферритин. Ферритин - это молекула, которая запасает железо для организма. Нормальный уровень ферритина - 60–80 мкг/л. Когда он падает ниже 50 мкг/л, в организме начинаются проблемы: болит голова, возникает ощущение слабости и усталости, выпадают волосы, ломаются ногти, страдает состояние кожи. Основные причины снижения уровня ферритина - это гастрит, любые патологии желудочно-кишечного тракта, язвы. Молочные продукты также не дают железу усваиваться. Женщинам во время критических дней следует принимать препараты железа, поскольку ферритин теряется при обильных кровопотерях. Стоит помнить, что повышенное содержание ферритина также может стать причиной активного старения, а бесконтрольный прием препаратов с железом ведет к заболеваниям.

Причины целлюлита

Косметологи считают, что целлюлит возникает из-за задержки жидкости в жировой ткани. Целлюлит никогда не бывает сразу видим невооруженным глазом. Этой стадии всегда предшествуют долгие годы отечной формы. Основные причины целлюлита: Грудное поверхностное дыхание. Большинство мужчин дышит диафрагмой, поэтому у них нет целлюлита даже при варикозе и лишнем весе. Если правильно дышать животом, то присасывающая сила диафрагмы откачает больше лимфы, чем ваш массажист за неделю.

Быстрые углеводы и молочные продукты. Бутерброд с сыром на ночь - гарантия задержки 2–3 литров воды в организме.

Обезвоживание. При нарушении питьевого режима организм теряет жидкость и формирует межклеточный отек - главный активатор превращения целлюлита в видимый.

Малоподвижный образ жизни. Быстрая ходьба в течение 45 минут хотя бы 3 раза в неделю поможет разогнать лимфатическую систему и улучшить микроциркуляцию. Самое главное, ходить нужно не менее 30 минут за раз.

Эффективные методы борьбы с целлюлитом

В борьбе с целлюлитом хорошо помогают дренажные процедуры: дермотония - вакуумно-роликовый массаж;

озоновые процедуры;

кавитация - разрушение клеток, образующих жировую ткань, под воздействием низкочастотных ультразвуковых волн;

обертывание;

прессотерапия - аппаратный массаж с использованием сжатого воздуха;

миостимуляция - электрическая стимуляция мышц;

массаж. Стоит понимать, что эффект от таких процедур будет временным. Мочегонные препараты не помогут избавиться от целлюлита, а только усугубят ситуацию.

Стоит ли тратиться на микронидлинг в салоне

Микронидлинг - косметическая процедура, во время которой по лицу катается ролик с множеством тонких иголочек. К ней часто прибегают, чтобы избавиться от морщин. Но если это так просто, почему мы все тогда не ходим с гладкими молодыми лицами? Морщина - рубцовое изменение в коже. Если кожу в области морщины травмировать иглой, химическим пилингом, лазером, возникнет воспаление. Это стимулирует выработку нового коллагена, необходимого для гладкости лица. Иглотерапия хороша еще и тем, что с помощью иглы можно ввести в верхние слои кожи лекарство. Такая процедура называется мезотерапией. Но если мезотерапию делает медицинский персонал, то микронидлинг совсем необязательно делать в салоне, достаточно купить роллер с иголочками. Это процедура домашняя, уходово-развлекательная. Сильного эффекта от нее не будет, но она позволит улучшить микроциркуляцию и усилить проникновение препаратов, которые вы нанесете на кожу. Главное, не занести инфекцию: тщательно обработать лицо и роллер с иголочками хлоргексидином.

Правда о плазмолифтинге

Плазмолифтинг - это инъекции плазмы собственной крови пациента. Процедура повышает эластичность кожи, улучшает ее цвет, уменьшает пигментные пятна и воспаления, разглаживает морщины. Тем не менее в пробирках для крови находится консервант - гепарин. Он оказывает местное противовоспалительное действие, улучшает микроциркуляцию и активирует тканевый обмен, благодаря чему уменьшается отечность. Сам гепарин действует так же, как вся процедура плазмолифтинга, так что проще колоть его. А лучше всего пить витамины, сократить количество сахара, алкоголя, глютена и молочных продуктов.

Как часто нужно делать салонную чистку лица

Кожа - самоочищающийся орган, который при отсутствии заболеваний не нуждается в нашей помощи. Речь идет не об угревой сыпи, где чистка - фактически лечебная процедура по вскрытию гнойников, а об обычной коже. Нам регулярно хочется с ней что-то сделать, чтобы рисунок пор стал менее заметен. По сути, знаменитая ультразвуковая чистка - это вибромассаж лопаткой-манипулой. Эффект она дает такой же, как хороший скраб. Если мастер пытается лопаткой выковыривать комедоны - это самоучка. Берегитесь ожогов. То же самое касается вакуумной чистки. Это хороший способ доставить себе удовольствие, но не нужно считать эти процедуры необходимостью. Темные точки прекрасно адсорбируются любой глиняной маской. Давить их бессмысленно - на следующий день все в полном объеме снова будет на месте.

Неровность рельефа невозможно убрать чисткой, только пилингом. Летом можно использовать специальные всесезонные пилинги или маски с кислотами. Евгения предпочитает гоммаж и пилинг кислотами хотя бы раз в месяц.

Снимаем стресс без таблеток

Задача спа-процедур - помочь расслабиться, улучшить кровоснабжение в коже и подкожно-жировой клетчатке. Это помогает улучшить кожный рельеф, убрать целлюлит, в целом оздоровить и укрепить организм. Тем, кто не хочет ходить в салон, можно сделать дома процедуру промасливания. Перед душем нанести на себя любое масло, надеть халат, который не жалко испачкать, и 20–40 минут отдыхать. Ополоснуться с гелем. Все дело в том, что в масле содержится витамин А. Во время эмоциональной нагрузки в печени скапливается ретинол, а на периферии возникает его дефицит. Когда на периферии улавливается витамин А, организм считает, что стресса больше нет, и расслабляется. А вот прием витамина А в виде таблеток для эмоциональной разгрузки не имеет смысла. Так можно только повысить его концентрацию в печени до токсической.

Принимаем скипидарные ванны

Дома можно устроить себе физиотерапевтическую процедуру - бальнеотерапию. Для этого в аптеке нужно купить скипидарные ванны (пузырек с эмульсией). При низком давлении стоит брать только белую, при повышенном - желтую. Белая очищает организм, восстанавливает подвижность и тормозит процессы старения; желтая корректирует фигуру, стимулирует обменные процессы и восстанавливает упругость кожи. Наберите вечером ванну температурой 38–40 °С и растворите в ней 20 мл эмульсии. Залезайте в ванну и ждите первой испарины на лбу. Обычно она появляется через 6–15 минут. Если через 15 минут ничего не произошло, выходите и на следующий день добавьте 40 мл эмульсии. Обычно при приеме скипидарной ванны появляется чувство легкого жжения в области сгибов рук и ног и внутренней поверхности бедер. Не ополаскиваясь, выйдите из ванны, завернитесь в халат и ложитесь под одеяло. Можно засыпать, а если не получается, через час принять душ и надеть сухое белье.

А какие вопросы вам хотелось бы задать косметологу?