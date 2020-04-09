11 заметок от репетитора по английскому, у которого ни один день не проходит без приключений

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Знаний, которые мы получаем в школе, не всегда бывает достаточно для поступления в институт или, к примеру, для свободного общения с иностранцами. И тогда на сцену выходят репетиторы. Их работа не так проста, как кажется на первый взгляд, да и с учениками часто приходится повозиться. Именно об этом и рассказывает репетитор по английскому языку, которая ведет блог под псевдонимом Апокалипсия Армагеддоновна.

Мы в AdMe.ru выяснили, что героиня этой статьи посвятила своей профессии целых 27 лет, а еще она продолжает династию репетиторов: английский язык преподают ее отец и двоюродная сестра. Дочь пока еще учится в школе, но тоже готовится подхватить семейную эстафету.

Все ли могут учить иностранному языку

Ко мне дети часто приходят от других репетиторов. В итоге я поняла, что чаще всего мои коллеги берутся за дошкольников или началку. Да, бывает, что человеку комфортнее работать только с малышами. Но тут собака зарыта гораздо глубже. Обычно это люди, которые: жили какое-то время за границей, а теперь вернулись и решили, что вполне могут учить языку;

окончили двух- или трехмесячные курсы языка;

учились или учатся в вузе не на инязе, но у них «очень сильный английский и по нему пятерка». Одна девочка рассказала, что предыдущий репетитор давала ей задание и сидела в телефоне, пока та его выполняла. Потом проверяла, подчеркивала ошибки и велела исправлять. Другую сажали за компьютер и ставили обучающую программу. Репетитор в это время на кухне готовила ужин. А вывод простой. Есть люди, которые решили, что работать репетитором легко и никаких особых знаний не надо. И то, что вы платите деньги, не означает, что вы получите качественную услугу. Поэтому, уважаемые граждане, будьте бдительны.

Оправдан ли пиетет перед носителями языка

Оговорюсь сразу: я не против уроков с иностранцами, я очень даже за. Но иногда мне претит восторженное придыхание: «У них носитель языка преподает». Приходит ко мне как-то девочка на урок. И ноет, что в школе на английском скучно и задания дурацкие: «Училка показала какую-то дебильную презентацию о Букингемском дворце, а на дом задала рассказ о нем: хотела бы я там жить или нет и почему». Кстати, прекрасное задание. Но девочка была ужасно недовольна. Через неделю она пришла в полном восторге: «Знаете, у нас в городе есть такие-то курсы? Туда приезжал настоящий англичанин! Он нам показал презентацию о Тауэре. А потом дал задание: рассказать, смогли бы мы жить там с учетом того, что это когда-то была тюрьма». Я начала неприлично хрюкать, в смысле смеяться. Вы видите принципиальную разницу между школьным уроком и уроком у иностранца? Я — нет. Но в школе ровно то же самое совершенно бесплатно и, видимо, поэтому «дебильно». А здесь — иностранец, «вот прямо англичанин».

Как у меня училась семейная группа

Занимались у меня две мамы и их дочери. Девочки готовились ко вступительным экзаменам и ЕГЭ, а мамы хотели подтянуть английский. Понятно, что дети родителям 100 очков вперед давали. Пару раз даже мамы у них перед уроком быстренько домашку списывали. Я задаю вопрос одной из мам. Та тормозит. Дочь ей страдальческим голосом: «Тебе же только что объяснили!» Мама в ответ: «Ой, как это я не сообразила! Конечно, у вас мозги быстрые, и вы еще в школе английский учите». Через пару минут эта же мама дочери: «Ты как сидишь? Чего согнулась? Сколиоз хочешь заработать?» И от души так — хрясь по спине. Я (про себя): «Реванш, однако, со стороны взрослого поколения». Вот так, в теплой и дружественной обстановке, проходили наши уроки. И дети, и мамы с удовольствием занимались год. Обе девушки окончили школу с золотой медалью, поступили на бюджет. Применили ли как-нибудь мамы свой английский — не знаю. Надеюсь, он им тоже пригодился. Что касается меня, то это был очень интересный опыт работы.

Будет ли востребована профессия репетитора по английскому

Да, онлайн-переводчики популярны. Но они не смогут научить разговаривать, подготовить к сдаче экзамена или помочь сделать домашку. Ко мне на занятия приходит много взрослых людей, которые хотят общаться сами, хотя у них есть и навороченные телефоны, и переводчики. С человеческими мозгами никакой компьютер не сравнится. Ибо железки все-таки плохо справляются с многозначностью и сочетаемостью. Так что уверенно заявляю: репетиторы будут востребованы. Долго. Очень долго. Возможно, всегда.

Так ли уж плох пожилой преподаватель

Одна группа раз в неделю занимается со мной, а второй раз — с пожилым репетитором (моим отцом). Причем родители не хотели видеть его в роли человека, обучающего их детей. Но выбора не было: не смогли другого времени в расписании подобрать. Мне группа показалась шумной и крикливой. Пищат, визжат, слушать не желают, ручки на пол роняют. В общем, за урок у отца я начала переживать. Думаю, начнут орать, а у него сердце больное, нервничать лишний раз будет. Дает он им урок, а я в соседней комнате прислушиваюсь. Вроде шумят, но умеренно. Захожу за распечаткой, смотрю, они парты в кружок сдвинули, отец сидит посередине и что-то вещает. И тут мальчик зачем-то залез под парту и пытается схватить за ногу девочку. А репетитор ему говорит: «Петя, я категорически запрещаю тебе хватать Дашу за левую ногу. Можно только за правую». Петя застеснялся, вылез и даже отсел от этой девочки. А потом пришла делегация мам, смущенно переминающихся с ноги на ногу. Просили о занятиях у пожилого репетитора: «Дети в восторге, и вообще они все на уроке понимают». Вывод: иногда возрастные педагоги гораздо круче нас, личностей помоложе.

Почему меня не устраивают ученики, которые приходят до начала урока

Особенно это касается началки, точнее, родителей. Ведь это они привозят-увозят. В итоге ребенок минут 20–30 сидит на стульчике в прихожей или гуляет перед домом (если позволяют погода и время суток). При этом, заметьте, у меня нет возможности следить за его безопасностью, я урок веду. А некоторые родители умудряются привезти ребенка минут за 40 до начала моего первого занятия. То есть в это время я могу быть не в квартире. Начинаются нервные звонки: «А мы уже тут, мы вас ждем». Ответ, конечно, простой: «Ждите. Урок начинается в 15:00. Сейчас 14:20. К 3 часам я буду». Второй вариант — ребенок оставляется у меня под дверью. Причем второклассники-то толком ничего не понимают и нередко мне с возмущением заявляют: «Я вас тут целый час жду!» Ладно бы разик так привезли, выяснили, что раньше 3 часов все равно не начнем, и стали бы приезжать ближе к этому времени. Так нет же! Одну девочку мне через раз привозят на 30–40 минут раньше.

Почему мотивированным детям требуется репетитор

У меня занимается много умных детей. Причем они обычно ходят не только ко мне, но и к репетиторам по другим предметам. Чаще всего это русский и математика. Я одно время никак не могла сообразить: как можно не усвоить эти предметы на школьном уровне? А потом мне одна девочка говорит: «Я в эти каникулы буду заниматься с репетитором по математике». Я спрашиваю: «Почему именно математика в приоритете? Вы ее плохо понимаете?» Она объясняет: «Понимаете, у нас в классе проблемы с дисциплиной. А математичка стоит у доски и что-то объясняет себе под нос. Хотите — слушайте, не хотите — ваши проблемы. Я хочу, но мне просто толком не слышно, потому что все орут». Потом еще несколько детей мне сказали примерно то же самое. Или, как вариант: учительница долго успокаивала класс, не успела новую тему объяснить, сказала дома читать учебник, а на следующем уроке устроила проверочную. Вот и вынуждены родители платить репетиторам.

О суевериях и испытании моей брезгливости

Есть у меня деревенская группа. И один из последних уроков с ними как-то не задался. Девочка швыряет тетрадь, падает головой на стол и плачет: «Знаете, что Колька сделал? Он глаза нарисовал на моей обережке». Я ничего не пойму. А все девочки вдруг впадают в какой-то мистический ужас. И буквально хором: «Что делать-то теперь?» Начинаю аккуратно выяснять. Оказывается, они делали какие-то куклы-обереги. И Коля на кукле сестры нарисовал глаза. Казалось бы, что такого? Но вы бы видели, с каким выражением лица мне его сестра сказала: «Нельзя так. В обережку может вселиться нечистая сила». А недавно Коля поверг меня в глубочайшее уныние. В процессе занятия он залез пальцем в нос, извлек оттуда (простите) огромную соплю и попытался вмазать ее в парту. Фу-у-у. Я патологически брезглива, поэтому меня просто скрючило и затрясло. «Не смей!» — завопила я. А он к девочкам подскочил и начал делать вид, будто хочет о них руку вытереть. Я его выгнала в туалет руки мыть. Когда вернулся, я начала объяснять, что людям неприятно, что так нельзя. Он посмотрел пустым взглядом и сказал: «Я же не думал, что такая большая сопля будет».

Почему меня иногда неприятно удивляют студенты

Приходит ко мне на днях девушка — студентка иняза. Местная, приехала домой на праздники. Надо срочно-срочно просмотреть видеофайл на английском и оформить его в письменном виде. Как можно быстрее, как вы понимаете. Интересуюсь длительностью видео. 3 часа. Вы представляете, сколько возиться? На следующий день является еще одна девушка. Надо срочно сдать практическую часть курсовой работы. А то ей очень некогда. Мне и деньги предлагали весьма неплохие. И очень активно уговаривали. И даже всплакнуть пытались и воззвать к моей совести. Но, как вы понимаете, я отказалась. Я понимаю, если студент иняза заказывает работу, допустим, по истории. А вот когда ты по своей специальности толком ничего сделать не можешь — может, это сигнал, что ты не ту профессию выбрал? Я, наверное, сейчас жестко выскажусь, но мне такие будущие «специалисты» неприятны.

Как я не провела ни одного занятия, а клиента потеряла, или отсутствие чувства времени — это семейное

Звонит мне как-то мама будущей ученицы. С пафосом заявляет: «Хотим заниматься как можно чаще, все лето, экзамены — это серьезно». Хорошо, приходит девочка. Выясняется, что язык ей нужен «на всякий случай, для себя». Тут-то мне бы и насторожиться: такая рассогласованность в показаниях мамы и дочери — дурной знак. Девочка позанималась раза 3, а потом несколько раз не явилась без предупреждения. И мы ее отчислили. Летом к нам пришел заниматься брат девочки. Вроде все нормально, проблем не было. После летних каникул снова договорились о времени. Являюсь на первое занятие — нет ученика. Пишу и звоню маме — ноль реакции. И только ближе к вечеру мне приходит сообщение.

Да-да. В другом городе интернета ведь нет. И позвонить оттуда или по дороге невозможно. И СМС нельзя вовремя написать или голосовое сообщение прислать. Или так срочно все уехали, что аж телефон дома оставили. Отказалась я от дальнейшего сотрудничества. Причем не только с данным мальчиком, но и с прочими членами этой семьи. Потому что, похоже, несоблюдение расписания и нестойкость желаний — это семейная черта.

Как родители учеников поздравили меня с Новым годом и Рождеством

Сижу я как-то дома. Вдруг звонок по телефону: «Апокалипсия Армагеддоновна, вы никуда не уходите? Отлично, мы приедем, вы не волнуйтесь, буквально на 5 минут». Главное, не представились: кто приедет, зачем приедет. Пока я озадаченно чесала репу, раздался звонок в дверь. Открываю, а там на пороге — шкафообразный мужик. Вежливо меня отодвигает и пакеты заволакивает: «Доброе утро, показывайте, хозяйка, куда можно кроликов прибрать». Что вообще происходит? Тут за ним женщина заскакивает: «Да что же ты не представился! Здравствуйте, это папа Коли и Маши. Мы вам гостинец решили завезти. Все свое, домашнее». А тут еще как набегут — две мамы и один папа. Тоже родители моей деревенской группы. И давай мне пакеты затаскивать: «Тут огурчики с огорода. А еще маслице». Я начала активно благодарить и слабо пытаться отпинываться. Но меня быстро закидали банками и пакетами. Нет, мне всякие подарки вручали, но чтобы столько всего... И слегка неловко теперь. Думаю, может, мне со своей стороны какие-то английские книжки детям подарить?