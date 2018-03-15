11 ошибок, из-за которых кофе не получается по-настоящему вкусным

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Согласно данным Международной организации по кофе (International Coffee Organization), уровень потребления этого напитка стабильно увеличивается на 2 % в год. Но приготовление действительно вкусного и ароматного кофе — это настоящее искусство, которым, однако, не так сложно овладеть, если знать основные правила. Прежде всего, при покупке стоит понюхать кофейные зерна. Запах гари, запах плесени, слишком слабый аромат и наличие любых посторонних запахов — вот главные признаки некачественного кофе.

AdMe.ru собрал для вас 11 самых распространенных ошибок, которые мы совершаем при приготовлении кофе.

11. Экономим на кофе

Цена имеет значение. При покупке качественного кофе сэкономить не получится. Стоит помнить, что цена напитка напрямую зависит от его вкусовых качеств, а значит, хороший кофе не может стоить очень дешево. Совет: лучше обратить внимание на кофе средней ценовой категории в специализированных магазинах. Плюс, в отличие от супермаркета, выбрать хороший кофе вам поможет консультант.

10. Не используем кофемолку

Многие люди предпочитают экономить свое время и покупают молотые зерна. А зря! Молотый кофе может неделями лежать на полке супермаркета, а это напрочь лишает его аромата и искажает вкус. Независимо от того, покупаете ли вы молотый кофе или решили перемолоть зерна сами, обратите внимание на степень помола. Существует 5 степеней помола: грубый, средний, тонкий, для эспрессо и порошкообразный. Грубый идеален для френч-пресса, средний подойдет для стандартной кофемашины, тонкий и порошкообразный варианты хороши для турки.

9. Не обращаем внимание на зерна

Основные сорта кофе — арабика и робуста. Арабику отличает более нежный вкус, робусту — бодрящая горечь и большее количество кофеина. Велика и разница в цене: арабика дороже робусты примерно в 2 раза. Как правило, зерна арабики больше и имеют овальную форму. Зерна робусты более круглые. Поэтому если зерна уж слишком круглые и мелкие, а на упаковке при этом написано «100 % Arabica», то, вероятно, производитель решил на вас сэкономить. Кроме того, кофейные зерна должны быть целыми и на них не должно быть пятен.

8. Неправильно храним кофейные зерна

У кофейных зерен есть 3 самых страшных врага: воздух, свет и тепло. Обратите внимание на упаковку. Подходящая для хранения кофе упаковка должна быть герметичной и состоять из 3-слойной фольги с клапаном, чтобы воздух беспрепятственно выходил, но не поступал внутрь. Упаковка может быть стеклянной или жестяной. В последнем случае важно, чтобы на ней не было ржавчины, иначе кофе будет иметь металлический привкус. Не следует покупать кофе в пластмассовой упаковке — это говорит о том, что перед вами продукт не самого лучшего качества; хранить в подобной таре кофе также нежелательно. Если вы покупаете кофе в бумажной упаковке, стоит пересыпать содержимое в непрозрачный герметичный контейнер, так как в нее беспрепятственно проникают воздух и посторонние запахи.

7. Не соблюдаем правило 1:10

Эксперты советуют запомнить следующее соотношение ингредиентов: 1 г свежемолотого кофе на 10 мл воды. Не стоит пренебрегать данным правилом: слишком большое количество воды способно даже из самого лучшего кофе сделать обычный кофейный напиток.

6. Используем неподходящую посуду

Кофе требует соответствующей посуды. Беспроигрышный вариант — толстостенная чашка объемом 200 мл. Идеально, если внутренность чашки имеет яйцевидную форму: такая форма и толстые стенки дольше сохраняют тепло и аромат напитка. Совет: подогрейте кофейную чашку перед тем, как налить в нее напиток. Вкус кофе от этого станет богаче.

5. Кладем кофейные зерна в холодильник

Существует целый список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике. В этом списке есть и кофе: он относится к категории продуктов, которые легко поглощают посторонние запахи. А теперь представьте, что по соседству с баночкой кофе расположилась палка колбасы. Не стоит класть зерна в холодильник, а тем более в морозильную камеру, даже если вы считаете, что упаковка достаточно герметична. Вкус от этого изменится не в лучшую сторону. Кстати, именно по этой причине не советуем покупать кофе в супермаркете.

4. Пьем остывший кофе

Распространенная ситуация — сварить восхитительный ароматный кофе, налить его в чашечку и... забыть. Свежеприготовленный кофе следует пить сразу: застоявшийся и остывший напиток становится невыносимо горьким и теряет аромат.

3. Добавляем слишком много дополнительных ингредиентов

Кофе — источник антиоксидантов. Последние исследования доказывают, что мы получаем одинаковое количество антиоксидантов как из кофе с молоком, так и из черного кофе. Значит, оба варианта одинаково полезны. Пить кофе с молоком впервые начали во Франции. Бесспорно, это придает напитку особый вкус и немного охлаждает его, тем самым помогая уберечься от рака пищевода. Но излишнее количество молока или сахара способно испортить вкус даже самого свежего и ароматного кофе.

2. Покупаем слишком много кофейных зерен сразу

Любители кофе рекомендуют использовать кофейные зерна в течение 3 недель после обжарки. Приобретение слишком большого количества кофе ведет к несоблюдению этого правила. А значит, лучше купить меньшее количество кофейных зерен и радовать себя свежим кофе. Обратите внимание на этикетку. На ней должно присутствовать максимальное количество информации, в том числе и дата обжарки.

1. Редко чистим кофейное оборудование

Как и любое другое оборудование, кофемашина нуждается в регулярной чистке. Это не только поможет напитку сохранить подлинный кофейный вкус и аромат, но и позволит избежать попадания ненужных бактерий в ваш кофе.

Бонус: для чего нужна эта штука?

Правильная упаковка кофе имеет дегазационный клапан. Он нужен для того, чтобы углекислый газ беспрепятственно выходил из упаковки, а кислород, напротив, не поступал внутрь. В первые несколько дней после обжарки кофе выделяет литры углекислого газа. Некоторые производители используют упаковку без клапана. Значит, нужно произвести дегазацию, то есть попросту на несколько суток оставить кофе лежать на открытом воздухе, но за это время может испариться половина аромата и эфирных масел.

А какой кофе предпочитаете вы?