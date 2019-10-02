Зоопарки пишут отзывы о животных, будто только что получили их с Amazon

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Создавая очередной твит, работники зоопарка в Орегоне дали волю креативу. Они решили рассказать о своих подопечных так, будто только что купили их на Amazon и теперь пишут отзыв о приобретении. Флешмоб подхватили другие зоопарки, аквариумы и океанариумы, и хештег #rateaspecies («отзывы о животных») разлетелся по всему твиттеру.