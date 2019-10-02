Зоопарки пишут отзывы о животных, будто только что получили их с Amazon

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Создавая очередной твит, работники зоопарка в Орегоне дали волю креативу. Они решили рассказать о своих подопечных так, будто только что купили их на Amazon и теперь пишут отзыв о приобретении. Флешмоб подхватили другие зоопарки, аквариумы и океанариумы, и хештег #rateaspecies («отзывы о животных») разлетелся по всему твиттеру.

После таких отзывов мы в AdMe.ru захотели себе почти каждого из этих 15 животных. Только насчет рыб пока сомневаемся: они точно не сломаны?

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А какой отзыв вы бы оставили о своем любимом животном?

Фото на превью Katie O'Reilly / Twitter

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