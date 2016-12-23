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Эту очаровательную собаку породы «боксер» зовут Клубника (или Szamóca по-венгерски). Ее хозяин, фотограф из Будапешта Тамаш Сзарка (Tamás Szarka) обожает делать снимки своей питомицы, ведь она позирует не хуже профессиональной модели.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на Клубнику и убедиться, что собаки способны переживать все те же эмоции, что и мы.