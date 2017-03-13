Животные отлично понимают, когда с ними поступают несправедливо

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А вы знали, что животные точно так же, как и люди, осознают, что такое неравенство и нечестное к ним отношение? Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами результатами интересного исследования, согласно которому человек — отнюдь не единственное существо на Земле, знакомое с понятием справедливости.

Чтобы узнать, как животные реагируют на проявления справедливости (и реагируют ли в принципе), был разработан тест на «отвращение к неравенству». Впервые его опробовали на коричневых капуцинах. Подопытный зверек должен был подать некий знак, за что ему давали вознаграждение — кусочек огурца, в то время как другому капуцину за то же действие полагалась виноградинка (одно из их любимых угощений). Вскоре разгневанный объект исследований, которому доставался исключительно огурец, запротестовал, закидав экспериментатора невкусным овощем.

Также капуцины переставали «работать», когда осознавали, что другие обезьяны получают вознаграждение просто в качестве подарка, не прилагая (в отличие от них) никаких усилий, чтобы его получить. Аналогичное поведение в подобных тестах показали шимпанзе и длиннохвостые макаки. Помимо приматов к несправедливости оказались неравнодушны два вида высоко социальных млекопитающих — собаки и крысы.

Среди немлекопитающих были исследованы вороны и сороки. Среди двух ворон за выполнение определенной работы (подача знака человеку) одна получала виноград, а другая — кусочек сыра (наиболее желанное лакомство) или вовсе никакого вознаграждения. В итоге ворона, с которой обходились несправедливо, прекращала выполнять задания и как-либо сотрудничать с человеком.

Таким образом, понимание справедливости помогло этим животным эволюционировать социально и увеличить эффективность взаимодействия в группе. Помимо этого, результаты исследований дают людям лишний повод задуматься о том, что братья наши меньшие заслуживают честного и равного отношения. Совсем как мы.