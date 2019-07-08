Я работаю в зоопарке и готова откровенно рассказать о том, что происходит за закрытыми дверями

Людям нравится представлять, что другие существа живут похоже. Но в природе у всех разные модели поведения. Например, слон-самец всегда гуляет сам по себе, а слониха живет со своими детьми одна, и если у нее рождается слоненок, то по истечении 8–9 лет она тоже выпроваживает его из семьи навстречу самостоятельной жизни. А панды живут поодиночке и только раз в год на пару месяцев готовы терпеть друг друга на общей территории, при условии что есть симпатия, потому что просто инстинкта к размножению недостаточно.