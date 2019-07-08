Я работаю в зоопарке и готова откровенно рассказать о том, что происходит за закрытыми дверями
Вы когда-нибудь задумывались, куда полиция отправит конфискованного крокодила, с которым фотографировались отдыхающие на каком-нибудь пляже в Сочи, или что будет с медвежонком, чью маму застрелили охотники? Такие звери уже неспособны выжить в природе, поэтому заботу о них берет на себя зоопарк или резерват. За прошедшие десятилетия многое изменилось: теперь это центры, где человек создает охраняемые природные зоны и биосистемы, выхаживая больных и пострадавших животных, увеличивая популяцию редких и исчезающих видов.
Я автор AdMe.ru и в свободное время тружусь волонтером в разных зоопарках мира. Узнав, как все устроено изнутри и поговорив с сотрудниками, хочу поделиться с вами некоторыми фактами и историями о том, почему нам стоит пересмотреть свое отношение к таким местам.
Что такое современный зоопарк?
- Хороший зоопарк — это место, где у каждого животного есть просторная территория для активной жизни и укромные места для уединения, индивидуальный уход, специальное питание, развлечения, а также возможность общаться с другими видами и медицинская помощь. Практикуется минимальный контакт с животным с максимальным уходом.
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Заповедники не гарантируют хорошей жизни животным. Там нет ветеринаров, обитателей не подкармливают в «голодные» периоды, нет защиты от пожаров и наводнений, а детеныши, оставшиеся без родителей, или раненые животные обречены на смерть. Туда могут проникать охотники.
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Задача современных зоопарков — спасать, сохранять и приумножать число редких и исчезающих видов, а также учить людей жить в гармонии с природой.
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Биосферные резерваты, где животные находятся под защитой всю жизнь, часто финансируются самими зоопарками или являются их частью, вместе с ними участвуют в программах по реабилитации и размножению животных. Это не зверинцы, цирки или зоопарки, созданные исключительно для развлечения публики и получения прибыли, где никого не заботит здоровье и комфорт животных.
Как устроена жизнь обитателей зоопарка?
- За каждым обитателем зоопарка приглядывает специальный человек — кипер. Он кормит животное и ухаживает за ним. Для кипера его подопечный — это близкий друг, с которым устанавливаются особые отношения. В чем секрет? Никаких физических наказаний, только любовь, терпение и уважение, и тогда со временем другое существо примет тебя, несмотря на любые различия между вами.
- При необходимости кипер может устанавливать физический контакт, например гладить животное. Но стандартная практика — это невмешательство. Животных нельзя приручать.
- Иногда зоопаркам приходится буквально «спорить с инстинктами». Например, у самки тасманийского дьявола рождается 20–30 детенышей. В естественных условиях выживут только четверо, ведь ровно столько у самки сосков, а значит, столько малышей она способна выкормить. В зоопарке остальных детенышей будут растить киперы, кого-то могут даже затем отправить жить в естественную среду. Такой подход помогает восстанавливать популяцию редких и исчезающих видов в природе.
- И в природе, и в зоопарке у животного может не проявиться материнский инстинкт. Например, самка орангутана может родить четыре раза, но только в пятый раз заинтересуется детенышем, выкормит и вырастит его, а в шестой раз снова проявит безразличие. В природе ее дети просто погибли бы, в зоопарках их также растят киперы. Кстати, потом эти обезьяны могут жить вместе с матерью и даже наладить дружеские отношения.
- При выборе партнера животные и птицы тоже оценивают внешний вид, способ ухаживания и особенно гармонию в общении. Если «характеры не сходятся», то инстинкт к размножению вряд ли проявится.
- Многие остаются верными одному партнеру всю жизнь, потому что высоко ценят «работу в команде», ведь это дает обоим партнерам преимущества при выживании. В зоопарке пары тоже складываются. Бывает и наоборот, когда каждому животному приходится делать свой вольер, потому что они не сошлись характерами или между ними возник непреодолимый конфликт.
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Потеряв партнера, животные тоже чувствуют тоску и боль и проявляют это по-своему: отказываются от еды, воют, меняют поведение. Помочь им может только время, иногда общение с кипером или другим обитателем зоопарка.
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У каждого свой режим дня: кто-то спит в дневное время, а кто-то — каждые 2–3 часа. Но, если вы хотите увидеть почти всех, приходите утром, с 8:00 до 12:00, когда активны 90 % обитателей зоопарка, а посетителей почти нет.
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Находясь в зоопарке, не шумите и не стучите по стеклу и вольерам, не подбрасывайте еду — этим вы можете только навредить животным.
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Зоопарки сами готовят пищу для своих обитателей. Есть кухня, иногда даже собственная ферма, а также повара, которые вместе с ветеринарами разрабатывают рацион питания. Но посетители подкармливают животных, ведь те «просят». Одни животные так манипулируют людьми для собственной радости, другие, например лошади, просто не чувствуют насыщения и едят, пока им не станет плохо.
- Бывает, что посетители бросают обезьянам бананы, хотя большинству приматов есть такой корм категорически нельзя. В том числе не рекомендуется давать бананы в качестве лакомства, поэтому в зоопарках эти плоды заменяют чем-то другим. Например, игрунки с удовольствием едят свежий фарш, лемуры — лук-порей, а гориллы обожают зелень.
- Всем хищникам устраивают «разгрузочные дни». В природе они много двигаются и часто голодают, а в зоопарках и резерватах не чувствуют недостатка в еде, и это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому раз в неделю они едят только низкокалорийные овощи и фрукты, а сотрудники постоянно придумывают для них новые развлечения. Например, в бассейн к медведям запускают живого карпа, чтобы научить хищников плавать и охотиться под водой, как это делают их сородичи в природе.
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Лебеди и утки умирают, если кормить их хлебом, сухарями или печеньем. Они съедят все с аппетитом, но вы уйдете домой и не увидите, как на следующий день кто-то из этих птиц погибнет. И если это произойдет на глазах посетителей, те посчитают, что все дело в том, что птиц «плохо кормили или мучили сотрудники зоопарка».
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Если вам кажется, что животное ужасно выглядит, возможно, все дело в сезоне. Перед спячкой еноты сильно набирают вес, во время линьки верблюд или волк выглядят облезлыми и худыми, а у тигра шерсть превращается в настоящие дреды. За всем внимательно наблюдают ветеринары: если животное «не справляется» самостоятельно, его стригут. Но это крайняя мера, поскольку такая процедура требует анестезии, а это всегда стресс для животного.
- Иногда же «нефотогеничный» вид животного — это просто признак старости. Ведь и человек не может выглядеть в 80 лет так, словно недавно отметил совершеннолетие.
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В хороших зоопарках у животных продолжительность жизни дольше, чем в естественных условиях, потому что там гарантирован круглогодичный доступ к сбалансированному питанию и постоянный уход. Всегда есть возможность вылечить животное еще до того, как заболевание примет хроническую форму или начнет представлять серьезную опасность. В дикой природе даже такая мелочь, как воспаление десны, может стоить молодому зверю жизни.
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Чтобы животные были счастливыми, физически развитыми и умными, для них придумывают специальные тренинги. Пока большинство школ для людей все еще использует систему оценок и даже наказаний, в зоопарках обучение превращают в развлечения для обитателей.
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Например, лакомства для енотов закапывают или прячут в дупла. У кошек в вольерах сажают деревья, чтобы хищники стачивали о них когти и жевали зелень. Обезьянам, воронам, волкам и медведям собирают сложные игрушки-головоломки с чем-то вкусным внутри. Кустарниковых собачек учат плавать, оставляя дополнительные угощения в воде. В форме игры и без насилия, по собственному желанию любое живое существо быстро учится чему-то новому и, соответственно, развивается. В некоторых случаях тренинг — это полноценные занятия с кипером — например игры и плавание с морскими котиками, которые позволяют лучше осмотреть их зубы и ласты.
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Многие животные учатся новому через наблюдение. Например, пандам и обезьянам включают видео, где показано, как размножаются их сородичи. Существуют специальные люди, которые проводят обучающие тренинги в дополнение к видео. Например, подвешивают яблоко как лакомство на нити, чтобы медведь-самец поднялся на задние лапы и достал его. Это укрепляет тазобедренные мышцы и готовит организм животного к серьезной физической нагрузке ради продолжения рода.
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В дикой природе отсутствие примеров для подражания может привести к тому, что животное не будет размножаться.
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Людям нравится представлять, что другие существа живут похоже. Но в природе у всех разные модели поведения. Например, слон-самец всегда гуляет сам по себе, а слониха живет со своими детьми одна, и если у нее рождается слоненок, то по истечении 8–9 лет она тоже выпроваживает его из семьи навстречу самостоятельной жизни. А панды живут поодиночке и только раз в год на пару месяцев готовы терпеть друг друга на общей территории, при условии что есть симпатия, потому что просто инстинкта к размножению недостаточно.
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Даже образ жизни горилл не так уж близок к человеческому. Обычная семья у этих приматов — это самец и группа самок с детенышами. Самцы любят «танцевать», показывая свою силу, бьют себя в грудь и кричат, но до последнего избегают конфликта, даже если на кону судьба всего «гарема». А при нападении ограничиваются укусом. Ссоры в стае почти всегда возникают только между самками, которые что-то не поделили.
- В любом зоопарке действует карантин. Когда привозят нового обитателя, в течение месяца он живет в закрытом вольере отдельно от других животных. Животное привыкает к новому месту и запахам, ветеринары тем временем наблюдают за его здоровьем. Нельзя просто так принести и «сдать» сюда кого-то.
- На территории зоопарков запрещается курить. Для животных и птиц табачный дым куда опаснее, чем для человека. Если вы курите дома, то попросту отравляете своего питомца.
- Животные с удовольствием изучают блага человеческой цивилизации: кто-то обожает спать в плетеных корзинах, обезьяны всегда радуются коврам и любым тряпочкам, медведи в восторге от резиновых дорожных конусов, а кошки, шакалы и даже панды могут часами играть с коробками.
Почему современные зоопарки нельзя закрывать?
- Экспансия человека привела к тому, что сейчас в зоопарках по всему миру живет больше редких и исчезающих животных, чем на воле. Для многих из них это последняя надежда — место, где у тебя есть шанс выжить и дать потомство.
Детеныш малой панды. Этот вид классифицирован как вымирающий, поскольку в мире осталось менее 2 500 подобных зверьков.
- Есть виды животных, которых практически не осталось в природе. Например, карликовые бегемоты хорошо размножаются в зоопарках, но у себя на родине с 1993 года находятся под угрозой исчезновения. Охотники убивают их, браконьеры уничтожают места обитания, ситуацию ухудшают постоянные гражданские войны.
- В зоопарках реализуют значимые проекты для восстановления биологического разнообразия на планете. Например, в 2018 году из-за тяжелой болезни был усыплен последний на Земле самец северного белого носорога, и спасти этот вид от полного вымирания может искусственное оплодотворение самок южного белого носорога, которые живут в зоопарках и на территории охраняемых заповедников.
- Зоопаркам помогают экологи, биологи, школьники и волонтеры. К примеру, собирают сухие сосновые шишки, прячут туда орешки и сбрызгивают водой, чтобы шишка «закрылась». Такую шишку с лакомством потом получат обезьяны, для которых это и награда, и нечто вроде развивающей головоломки. Подобную игрушку можно сделать и для домашнего кота или попугая.
- Заходить к животным, трогать их и даже убирать за ними навоз любому человеку, не работающему в зоопарке, запрещено: любой контакт с животным исключен, потому что действует карантин. Это распространяется и на посетителей: не нужно гладить лошадей в зоопарках, ведь для них вы можете стать источником болезни. Как и они для вас.
- Почти в каждом зоопарке есть волонтерские программы для детей и взрослых. Это хорошая возможность узнать, как все выглядит изнутри, помочь не словом, а делом местным обитателям и даже подглядеть несколько хитростей, которые пригодятся, если у вас есть домашние питомцы. Кто приходит часто, кто-то раз в год — все индивидуально. Как и возможности помочь, будь то сбор коробок, из которых делают игрушки для зверей, или участие в организации мероприятий и научных наблюдениях.
Иногда можно делать что-то полезное и вне зоопарка, например подкармливать птиц зимой или высаживать во дворе цветы, которые привлекают пчел. Расскажите, а как лично вы помогаете природе?
Фото на превью Зоологическа градина София / Sofia Zoo / Facebook