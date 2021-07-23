Я работаю в зоомагазине и поделюсь историями о покупателях, с которыми я бы не хотела больше встречаться

В зоомагазине мы советуемся, делимся проблемами, шутим. Но не все слова покупателей так безобидны. К сожалению, очень многие оставляют тяжелый след. Юлия, которая ведет свой блог «Кот и Ко», напрямую с этим столкнулась и уже успела встретить самых разных посетителей: и тех, кто души не чает в своем любимце, и тех, кто спокойно может обозвать свою собаку. Она как раз та, кто стоит за прилавком в магазине для животных.

AdMe.ru очень хотелось бы, чтобы любящие хозяева ухаживали правильно за своими питомцами. Поэтому с разрешения автора мы публикуем тексты о том, с чем ей приходится сталкиваться каждый день. И вот ее крик души.

От чего продавцу зоомагазина хочется рыдать

Вообще я человек терпеливый. Но есть тема, которая уже просто выводит меня из себя. Это домашние животные. С чего вдруг меня бесит эта тема? Потому что я работаю в зоомагазине и каждый день слышу такое. Люди в большинстве своем мало знают, как нужно содержать домашнее животное. Мало того, они даже не додумываются перед приобретением залезть в интернет и почитать, что нужно подготовить, если приносишь в дом щенка или котенка. «А чем его кормить? А он плачет по ночам! А он ходит в туалет повсюду, что делать?» Бесят заводчики, которые месячных щенков и котят отдают новым хозяевам. Месяц — это рано! Меня просто поражают истории, которые я слышу практически ежедневно. Как можно такого щенка кормить размоченным кормом и вообще отдавать в новые руки? Непривитый маленький пупсик, которому еще нужна мама.

Люди не хотят разбираться, чем кормят питомца

Не понимаю тех, кто кормит кошек собачьим кормом, а собак — кошачьим. Плевать, что они едят, они не в курсе, что им вредно! За это несет ответственность исключительно хозяин.

И тут дело даже не в финансах. Ко мне приходят бабулечки, которые берут корм хотя бы среднего качества и дорогой корм. Просто люди считают, что кот и это съест. Они так и говорят: «А, ничего, сожрет, куда денется». Один мужчина вообще сказал, что кота кормить не надо, пусть мышей ловит. В дешевых кормах ведь нет питательности, а кошкам нужны и белки, и таурин, и много еще чего. Ничего этого нет в дешевых кормах. А вот мука, и даже далеко не костная, есть. В действительности это только иллюзия, что дешевым кормом кормить выгоднее. На самом деле дороже. Корм непитательный, кошка съедает его больше, а соответственно, и заканчивается он быстрее. Да и если человек посидит на лапше быстрого приготовления с приправкой ароматной, будет ли он наедаться?

Бесит, что заводят животное, потому что хочется, потому что престижно

«Хочу сфинкса! И да, денег у меня — только чтобы кормить его отрубями. Зато сфинкс!» Раздражает, когда говорят: «Дайте мне самый дешевый корм», — и так пафосно добавляют: «У нас британец / сфинкс». Покупают сфинкса и кормят его кашей! Кашей! Зачем заводите животное, если не можете обеспечить ему достойное существование?! И так еще удивляются, что, оказывается, дешево его содержать не получится.

А как мучают собак! Зачем тебе хаски, если ты садишь ее на цепь? На днях приходит женщина, покупает дешевый корм, говорит: «У нас хаски». Не знаю, зачем она это мне сказала, похвастаться или что.

— Вы что, хаски кормите этим?! — недоуменно спросила я.

На что женщина ответила:

— Нет, мы ей и кашу варим.

— Вы же понимаете, что ей мясо нужно, хрящи...

— Ну да, ну да... И дело не в том, что беспородную собаку можно кормить некачественно, нет. Все собаки заслуживают хорошего питания. Дело в том, что люди заводят хаски, добермана, боксера — неважно, — просто «шоб был», «Это же так круто! У меня хаски!» У другой страдает ротвейлер. И тут проблема вовсе не в корме. А в том, что собаку держат на цепи. Женщина объяснила, что ребенку купили котенка или кролика (не помню кого), а муж захотел себе собаку. Опять-таки, «шоб было». Это же ротвейлер! С ним заниматься надо, он должен быть рядом с хозяином, ему нужны физические нагрузки. А тут цепь. Ну нет времени на собаку — зачем ты ее покупаешь?! Я так одному мужчине, который пришел покупать ошейник для боксера, и сказала: «Не повезло вашей собаке». Я думала, что он покупает ошейник для прогулок, а он у него на цепи сидит. Потому что он «задолбался», простите, с ним гулять, потому что собака на всех кидается.

Очень часто люди говорят такие вещи, которые просто разрывают мне сердце

Относительно молодая супружеская пара зашла купить собаке таблетку от глистов. Дальше разговор пошел так: «Девушка, мне нужны таблетки от глистов, собака на попе ездит». Достаю таблетки, а в это время с другого конца магазина мужчина: «Ну что, может, купить этой морде ошейник? Принесем, скажем: „На, обалдуй, это тебе на Новый год!“» — все это сопровождалось смехом женщины. Два сапога — пара, что тут скажешь. Как добросовестный продавец и любитель животных, я посчитала своим долгом сказать женщине, что собака может ездить на попе не только из-за глистов. У нее может быть закупорка параанальных желез и геморрой. «Вот еще, да если бы он не ездил на попе, он вообще даже таблетку бы не получил!» — сказала женщина.

Животное не игрушка, и за ним нужен уход

Животное надоело? Оказывается, все не так просто? Выкинуть, и все. Люди, ну станьте ответственными! Кот тоже живой, собака — это не игрушка. Ну что вы делаете, в конце концов? Как-то мы разговорились с мужчиной, который всегда покупает у нас в магазине корм для своей кошки-британки.

— Да кошка уже старая, лет 10 ей, может, меньше немного.

— Ой, так это совсем не старая кошка, она еще столько же проживет. При правильном уходе, питании, лечении, ветеринарных осмотрах.

— Да кто-то разве этим занимается? Да ну, кому это надо.

— Конечно, занимаются!

— Я вообще не представляю кошку в доме, для меня это дикость. Эту просто знакомые отдали, чтобы на улицу не выкидывать. Была у меня одна покупательница. Пришла купить что-то от расстройства желудка у кота: ему плохо, понос и рвота 2 дня уже. Конечно, тут уж лучше хотя бы проконсультироваться у врача. Все мы знаем, чем грозит такое отравление — сильным обезвоживанием организма. Ее следующие слова меня шокировали: «Живет он уже у меня долго. И так выкинула бы, а жалко».

Почему я против того, чтобы дарить животных

Я твердо убеждена, что приобретение животного должно быть осознанным шагом и предприниматься человеком, который хочет это животное. Замечу, что даже этот «осознанный» шаг не дает никаких гарантий, что человек впоследствии не пожалеет о своем приобретении. А что уж говорить о животном как о подарке. Здесь важно обратить внимание на 2 важных фактора:

Действительно ли человек хочет приобрести животное именно сейчас? Не всегда желания совпадают с нашими возможностями, и некоторые вещи приходится откладывать до лучших времен. Я думаю, что это правильно.

Некоторые придерживаются мнения «Если не сейчас, то когда?» По-моему, это убеждение оправданно только в отношении изучения иностранного языка, начала новой жизни, формирования себя. Но его нельзя применять в отношении чужой жизни. Будь то ребенок или котенок. Это другая жизнь, за которую мы будем в ответе.

Готов ли он к этому морально и финансово? Животное требует больших материальных затрат. И мне известны случаи, когда животное просто оказывалось ненужным и жило как придется. Зачем такие подарки? А будет ли у человека время на нового члена семьи? Да-да, именно члена семьи! Мне также известны случаи, когда животное надолго оставалось одно и скучало. Человек в здравом уме не станет заводить собаку, чтобы она сутками сидела в вольере или одна в квартире. А потом они сетуют на погрызенные тапки и ножки стола. Знает ли человек, как обращаться с питомцем? Я общаюсь с людьми, которые, приобретая осознанно щенка или котенка, не знают, что с ним делать. Даже не знают, что месячного щенка рано отдавать в новый дом. Что говорить о тех, кому животное подарили?

К сожалению, подаренные и купленные в эмоциональном порыве животные становятся в тягость. Это очень печально, и мое сердце разрывается, когда я узнаю о подобных случаях.

А еще это касается хорьков, крысок и прочих мохнатых, на которых периодами приходит мода. Что это вообще такое? Ну вот подарили тебе крыску на год Крысы, а она тебе не нужна. Ну пожила она у тебя в праздники, а потом в лучшем случае отдана волонтерам. Зачем? Дарите керамических крысок, но не живых.