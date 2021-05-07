Я 11 лет работаю зоопсихологом и расскажу о неожиданных вещах, которые стоит знать каждому кошатнику

Многие владельцы котов жалуются, что животные ведут себя из рук вон плохо: сбрасывают вещи с полок, делают агрессивный «кусь», когда их гладят, воротят нос от дорогих игрушек. Мы злимся на пушистых проказников и часто не понимаем, что своим поведением они хотят нам что-то сказать или просят о помощи.

Меня зовут Татьяна Куликова, я 11 лет работаю зоопсихологом и занимаюсь коррекцией поведения кошек. Я провожу консультации, веду блог и делюсь своим опытом в инстаграме. Сегодня же специально для читателей AdMe.ru расскажу, как находить общий язык с любимыми хвостиками и обеспечить им счастливую жизнь.

1. Почему кошкам нужно жить дома

Часто слышу мнение «А вот когда-то коты жили на улице, ели кильку, к врачам их никто не носил, и ничего, жили до 20 лет! Еще и не гадили по углам и не болели вообще». Давайте разбираться, что изменилось. Раньше кошки были на свободном выгуле, где и удовлетворяли свои основные потребности. Если кот был склонен к меткам, то метил на улице, а не дома. Он охотился на мышей и птиц, поэтому борщик с молочком и килечка в томате, которые ему давали раз в день, не особо влияли на рацион. Он лазил по деревьям, общался, спаривался, дрался. Долгое время звери мало контактировали с людьми, и мы пребывали в неведении. Как сейчас помню: моя первая кошка нарожала котят, и все они жили у нас до 7 месяцев. На кухне стояло 2 маленьких лотка с решеткой, и еще 1 в туалете. Приходя домой из школы, я вытирала огромные лужи возле лотков. И никого это не удивляло. Была уверенность, что некоторые кошки просто ходят мимо. Но потом, когда мы пристроили 2 котят, волшебным образом лужи исчезли. Разумеется, мы сделали вывод, что удачно избавились от зассанцев. Но насыпь мы в лоток наполнитель и увеличь количество лотков, эффект был бы тот же. Животные обитают в квартирах и не могут сами удовлетворить все свои потребности. Они испытывают стресс из-за скученного содержания, дефицита активности и неправильных методов воспитания.

Также нередко слышу, что усатым лучше жить на улице, а в квартире они мучаются. Но генетически современная мурка — это уже не дикий лесной кот, который проживет и в тайге. Уже 9 000 лет человек одомашнивает кошку, а последние 200 лет активно выводит породы, которые хорошо чувствуют себя в помещении, но в окружающей среде выжить не могут. Усатые счастливы дома и знать ничего не хотят об улице и ее опасностях.

2. Как не вырастить истеричную кошку

Часто хозяева сами подогревают истерики, реагируя на них быстрее и ярче, чем на конструктивное поведение. Если кошка тихо мяукает у двери, они еще готовы потерпеть и не выпускать ее в метель. Но если она падает на спину, закатывает глаза и верещит не своим голосом, сердце хозяина не выдерживает и он выпускает ее на улицу. Мурка быстро просекает, какое поведение работает, и начинает истерить по любому поводу. Так мы получаем кошку-истеричку, у которой «стресс» от всего на свете. Установите простые правила и сами их соблюдайте. Например, «не выпускать на улицу ни при каких условиях». Стоит пару недель следовать этому правилу, игнорировать истерики, и вы увидите, что любимцу становится все легче. Ну не умирают коты от того, что их не пустили погулять или не разрешили зайти в комнату.

3. Нужно ли коту имя

Коты узнают свои имена, даже если их игнорируют. Когда в доме несколько хвостиков, их зовут одинаково или у одного нет имени, животное не может понять, что вы обращаетесь именно к нему. Это мешает формированию нормальной эмоциональной связи с человеком. Если кошка живет одна, ситуация не столь критична. Но я часто замечаю отсутствие связи между кошкой, у которой нет имени, и ее владельцем. Выбор имени — это всегда свидетельство того, что человек интересуется животным. Если хозяину все равно, как зовут домашнего питомца, то и его уникальный характер ему неинтересен. Идеальное имя состоит из 1–2 слогов и содержит шипящие звуки: Шура, Мушка, Тиша и т. д. Я слышала, что в длинных именах усатые запоминают только первые 2 слога. Если кота зовут Мефистофель, он будет откликаться на Мефи, Леопольд — на Лео. Проверите на своем любимце? Часто люди берут котенка, неправильно определяют пол, и потом живет на свете котик Оксана или кошка Петр. Меня постоянно спрашивают, не будет ли у животного психологической травмы, если дать ему новое имя. Не будет. Но лучше, если оно будет созвучно с предыдущим: Дуня — Дункан, Барсик — Барса, Тоша — Таша.

4. Что делать, если кот кусает от любви

Порой кот залезает на колени, пристраивается под руку, лижет пальцы, а через некоторое время входит в раж и начинает кусаться. Это значит, что животное перевозбудилось от ласк. Причины бывают разные: половые гормоны, нерастраченная энергия, ваша невнимательность. Если вы гладите кошку и она начинает все яростнее, вплоть до ударов лбом, о вас тереться, махать хвостом и готовиться к укусу, немедленно прекратите ласки. Чего делать точно не стоит, так это хлопать усатую по морде. Она воспримет это как приглашение к игре-драке. Чтобы решить проблему, нужно найти и устранить причину. Если животное не кастрировано — кастрировать. Если вы мало с ним играете — начать играть хотя бы по полчаса в день или купить интерактивные игрушки.

5. Почему эти наглые морды игнорируют удочки и головоломки

Удочка должна внешне напоминать добычу, издавать привлекательные звуки (писк, шуршание, стрекот) и двигаться в сторону от кошки. Никакая добыча не запрыгивает хищнику в рот самостоятельно. Перемещайте удочку так, будто она убегает от кошки. Даже если мурка просто наблюдает за игрушкой, это тоже считается игрой. Дикие звери не бегают за добычей как сумасшедшие, они могут часами сидеть в засаде и потом сделать один точный прыжок.

Чтобы любимец играл с головоломкой, в которую вы положили еду, ему нужна мотивация. Он должен быть голодным и хотеть добыть пищу. При постоянном доступе к корму игрушка может «прокатить» в 2 случаях: вы кладете в нее вообще весь корм или только самые лакомые кусочки. Смысл головоломки в том, чтобы вызвать самоподкрепляющееся поведение. Кошка прилагает усилие (достает пищу) и за это получает награду (ест вкусный кусочек). Если поначалу у нее не получается достать лакомство, помогите ей.

Играть с питомцем нужно регулярно. С котятами — минимум 2 часа в день, с животными от 1 года до 7 лет — 1,5 часа, от 7 до 12 лет — хотя бы полчаса. Учитывайте активность питомца и особенности породы. Например, корниш рекс в возрасте 3 лет способен играть 3 часа в день, и ему будет мало. А полуторагодовому персу может хватить и 30 минут.

6. Правда ли, что лазерная указка вызывает депрессию

Кошка, которая не может поймать добычу, будет сильно разочарована. А красную точку попробуй поймай! Это может снизить самооценку кошки и вызвать сомнение в безопасности окружающей среды, а там и до депрессии или агрессии недалеко. Но этого можно избежать, если указка не будет единственным развлечением питомца. Включите игру с указкой в стандартную получасовую сессию с удочкой. Я рекомендую сначала поиграть немного с удочкой, потом с указкой, снова с удочкой и так постепенно закончить игру. Многие кошки во время и после игры с указкой ведут себя, мягко говоря, неадекватно. Тяжело дышат, вертятся на месте, долго не могут успокоиться, бегают по дому с широко открытыми глазами, пытаясь найти пропавшую красную точку. Если ваш питомец так себя ведет, вы либо очень мало с ним играете (и чаще всего только с указкой), либо у него слабая нервная система. А может, и то и то сразу. В таких случаях нужно навсегда перестать играть с указкой и осваивать исключительно осязаемые игрушки, например удочку.

7. Как подружить котов

Кошки — территориальные животные. Инстинкт говорит им, что они должны единолично владеть территорией, особенно такой маленькой, как квартира или частный дом. В новом питомце они видят конкурента за ресурсы или врага. Поэтому могут проявлять агрессию или страх. Первая реакция много значит для дальнейших отношений между животными, поэтому я не рекомендую знакомить их с порога. Лучше делать это постепенно, по схеме «одно чувство — один шаг». Разместите питомцев по разным комнатам, чтобы они лишь слышали друг друга. Затем погладьте каждое животное платочком и познакомьте их с запахами друг друга: старожилу принесите платок с феромонами новенького, и наоборот. Третьим шагом будет «поменять» котов комнатами, чтобы они изучили «вражескую» территорию. Нередко вижу желание хозяев завести коту друга лишь потому, что тот хорошо ладит с людьми и любит компанию. Они думают, что порадуют питомца, дадут ему товарища по играм. Но кошачья любовь к людям не связана с любовью к животным. Да и пушистик, любящий внимание, не захочет делить с кем-то своего хозяина. Прежде чем заводить коту товарища, поинтересуйтесь, как он относится к другим животным. Может, его лучший и единственный желанный друг — это вы?

Наша веселая тусовка ждунов. Ждут, когда хозяйка закончит работать.

Не следует очеловечивать кошек и считать, что они наделены теплыми чувствами по отношению к мамам-папам и сестрам-братьям. Нет там никаких теплых чувств. Как только наступило половое созревание, котенок становится конкурентом за ресурсы. Если явной конкуренции не случилось, это лишь везение, а не влияние родственных уз.

8. Тоскуют ли коты по ушедшим собратьям

Кошки тоскуют по ушедшим товарищам, но не так, как мы. Животное, потерявшее члена группы, испытывает стресс от внезапно изменившихся условий жизни. Территория другого кота вдруг стала доступной, и непонятно, можно ли ее пересекать. Часы, которые раньше были заняты играми, теперь пустые и тоскливые. Если вы принесете в дом нового кота, это тоже будет стресс. Играйте с питомцем в те часы, что он раньше проводил за забавами с товарищем. Ведите себя как обычно, не меняйте устоявшийся распорядок и сдерживайте при коте эмоции, ведь он чувствует и ваше горе. Постепенно он успокоится и сформирует новые ритуалы, вот тогда и можно будет думать о втором хвостике. Но не для развлечения первого, а если вы действительно захотите еще одного питомца для себя.

9. Как понять, что коту чего-то не хватает

Мои клиенты часто жалуются, что кошка лезет на полки и все там роняет, карабкается на микроволновку или пытается усесться на тонком телевизоре. Ее прогоняют и ругают, но ничего не меняется. Нередко основным поводом для вызова в такие дома становится конфликт между кошками, и это неспроста. Мурка показывает, что ей нужна вертикальная территория — там она чувствует себя в безопасности. Хозяева могли бы просто выполнить ее просьбу, установив несколько полочек. Когда я вижу, что кошка, как собака, несет хозяину игрушку или бумажку, то не удивляюсь и не восторгаюсь, а сразу делаю вывод: животному не хватает внимания, у него нет режима игр. Питомцам, с которыми регулярно играют, не нужно бегать за хозяином с игрушкой в зубах. Или оставлять игрушки на видном месте, лишь бы человек на них наткнулся и вспомнил про игру.

10. Чем отличаются разные переноски

У меня была переноска-сумка с сетчатой дверцей на молнии. Зашивала ее 2 раза, а потом это дело бросила, уж больно легко коты разрывали сетку. Один вообще открывал ее мордой, найдя собачку и надавив на дверку изнутри. Летом в такой переноске жарче, чем на улице, вентиляции там нет. Модный рюкзачок, в котором кот выглядит как космонавт в ракете, покорил покупателей. Его удобно носить, у кота есть окошко, что еще надо для счастья? Как оказалось, иметь возможность менять положение тела и нормально дышать. Когда-то я сама мечтала о таком рюкзаке, но теперь говорю «нет». Самые опасные переноски те, которые открываются сверху. Животное может выбить даже надежную крышку, а уж хлипкую конструкцию и подавно. Дверца-решетка должна быть сбоку.

Идеальная переноска имеет металлическую дверцу, широкие клипсы по бокам, замок с 2 кнопками и хорошую вентиляцию. Модель на фото ниже рекомендует большинство специалистов, такие изделия сертифицированы для авиаперелетов и автоперевозок. Единственный минус — в руках носить тяжело.

11. Вопрос тысячелетия: ревнуют ли нас коты?

Собаки способны воспринимать людей как другой вид, про кошек такое еще не доказано. Как правило, они ведут себя с нами так же, как с другими кошками. А те друг друга не ревнуют. Это одиночные животные, которые в природе не образуют постоянных пар и ведут беспорядочные половые связи. В одном помете у кошки могут быть котята от разных отцов. Такой инструмент, как ревность, им не нужен для выживания. А вот защита ресурсов очень важна. Кошки воспринимают нас как ресурс или ценный источник ресурсов. Потому-то вам и кажется, что мурка ревнует, когда вы гладите другую котейку или приносите в дом нового питомца. Часто владельцы подкрепляют поведение по защите ресурсов у животных, выделяя любимчиков. Тогда поведение хвостатых кажется им еще больше похожим на ревность, ведь они и сами знают, что Ваську любят больше, чем Маньку. Когда они погладили Ваську, а Манька подбежала и начала Ваську бить, они просто уверяются в том, что это ревность. На самом деле это может быть связано не с лаской, а с затяжным конфликтом между животными. Сидение Васьки на коленях хозяина — это лишь последняя капля в этом конфликте (Васька отнял все, а теперь и хозяина тоже). Если распределить ресурсы правильно, Маньке будет все равно, что колени хозяина заняты, она на них и сидеть-то не любит.

Животные общаются с нами при помощи сигналов тела, запахов, звуков, и мы не всегда способны правильно расшифровать их послания. Но мы, люди, со своим абстрактным мышлением и другими крутыми примочками в мозгу можем хотя бы попытаться понять другие виды. Не отказывайте себе в этом удовольствии, не очеловечивайте братьев наших меньших, просто учите их язык.