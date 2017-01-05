Встречайте Яну — кошку, на мордочку которой у природы не хватило краски
Обычно «двуликий» — это негативное определение, но не в случае с этой очаровательной кошечкой. Дело в том, что Яна — химерная красотка, редкая генетическая особенность которой придала ее мордочке причудливый окрас. Яна живет в Беларуси, любит фотографироваться и уже успела стать звездой инстаграма.
AdMe.ru восхищен этой симпатягой: кажется, у природы закончилась черная краска, и она добавила оранжевой, чтобы сделать Яну неповторимой.
Фото на превью yanatwofacecat / instagram.com
По материалам boredpanda