Мы выяснили, что все коты делятся на 2 типа (И вот 18 пушистых доказательств)

Кто из нас не знает, что коты любят сваливать вещи с полок, устраивать забеги в 2 часа ночи и диктовать свои правила хозяевам? Каждый питомец уникален, но иногда кажется, что существует только 2 типа котов, и это полные противоположности друг другу: спокойные и игривые, изящные и чудаковатые, любящие улечься хозяевам на лицо или на ноги.

Мы в AdMe.ru показали, насколько разными фотками любимцев делятся их владельцы, но за этими непохожими, но милыми пушистиками всегда интересно наблюдать.

Кто-то резвится вовсю, а кто-то осуждающе смотрит

Когда твой друг немного рисковый парень

На диване можно лежать по-разному...

...и на ступеньках тоже

Кто-то не дает поработать, а кто-то, наоборот, регулярно помогает

Присесть можно изящно, а можно просто не так, как все

Лежать на котах, оказывается, тоже можно в своем стиле

Когда твой товарищ никак не поймет, что в телевизоре все ненастоящее

Занимать стул можно по-разному

Наш девиз: или узнать, что в чашке, или отправить ее на пол

Пока твои друзья пытаются умоститься на стуле, ты поступаешь умнее всех

Кто-то спит сидя, а кто-то бодрствует лежа

А ведь ты просто хотел спокойно посидеть в своем домике

Иногда котики сносят все подряд...

...а иногда не задевают ничего даже на заставленных полках

У котов тоже бывают разные темпераменты

Обозначить, что хозяин только твой, можно разными способами

Но даже если коты прилегли возле, а не на, они решают разные задачи