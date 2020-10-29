Мы выяснили, что все коты делятся на 2 типа (И вот 18 пушистых доказательств)
Кто из нас не знает, что коты любят сваливать вещи с полок, устраивать забеги в 2 часа ночи и диктовать свои правила хозяевам? Каждый питомец уникален, но иногда кажется, что существует только 2 типа котов, и это полные противоположности друг другу: спокойные и игривые, изящные и чудаковатые, любящие улечься хозяевам на лицо или на ноги.
Мы в AdMe.ru показали, насколько разными фотками любимцев делятся их владельцы, но за этими непохожими, но милыми пушистиками всегда интересно наблюдать.
Кто-то резвится вовсю, а кто-то осуждающе смотрит
Когда твой друг немного рисковый парень
На диване можно лежать по-разному...
...и на ступеньках тоже
Кто-то не дает поработать, а кто-то, наоборот, регулярно помогает
Присесть можно изящно, а можно просто не так, как все
Лежать на котах, оказывается, тоже можно в своем стиле
Когда твой товарищ никак не поймет, что в телевизоре все ненастоящее
Занимать стул можно по-разному
Наш девиз: или узнать, что в чашке, или отправить ее на пол
Пока твои друзья пытаются умоститься на стуле, ты поступаешь умнее всех
Кто-то спит сидя, а кто-то бодрствует лежа
А ведь ты просто хотел спокойно посидеть в своем домике
Иногда котики сносят все подряд...
...а иногда не задевают ничего даже на заставленных полках
У котов тоже бывают разные темпераменты
Обозначить, что хозяин только твой, можно разными способами
Но даже если коты прилегли возле, а не на, они решают разные задачи
Мы нашли далеко не все существующие типы котов, поэтому надеемся, что в комментариях вы покажете нам своих любимцев и немного расскажете про их характер.
Фото на превью Fridaysgame / Reddit