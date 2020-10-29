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Мы выяснили, что все коты делятся на 2 типа (И вот 18 пушистых доказательств)

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Кто из нас не знает, что коты любят сваливать вещи с полок, устраивать забеги в 2 часа ночи и диктовать свои правила хозяевам? Каждый питомец уникален, но иногда кажется, что существует только 2 типа котов, и это полные противоположности друг другу: спокойные и игривые, изящные и чудаковатые, любящие улечься хозяевам на лицо или на ноги.

Мы в AdMe.ru показали, насколько разными фотками любимцев делятся их владельцы, но за этими непохожими, но милыми пушистиками всегда интересно наблюдать.

Кто-то резвится вовсю, а кто-то осуждающе смотрит

© sakata_77 / Twitter

Когда твой друг немного рисковый парень

© fuji_ayako / Twitter

На диване можно лежать по-разному...

© Fridaysgame / Reddit

...и на ступеньках тоже

© NEKOBEYA88 / Twitter, © mtimetraveller / Reddit

Кто-то не дает поработать, а кто-то, наоборот, регулярно помогает

© GemGem657 / Reddit, © omoti194 / Twitter

Присесть можно изящно, а можно просто не так, как все

© kvetagris / Reddit, © abigailfrillywho / Reddit

Лежать на котах, оказывается, тоже можно в своем стиле

© LarryIsAFatCat / Reddit, © hijabibabi / Reddit

Когда твой товарищ никак не поймет, что в телевизоре все ненастоящее

© fuji_ayako / Twitter

Занимать стул можно по-разному

© shirochan_cl / Twitter, © daddjokes / Reddit

Наш девиз: или узнать, что в чашке, или отправить ее на пол

© Pedrica1 / Reddit, © DRAGONofFIRE575 / Reddit

Пока твои друзья пытаются умоститься на стуле, ты поступаешь умнее всех

© nasu_chourakuji / Twitter

Кто-то спит сидя, а кто-то бодрствует лежа

© cat_56chan / Twitter, © noaandran / Twitter

А ведь ты просто хотел спокойно посидеть в своем домике

© junpeach / Reddit

Иногда котики сносят все подряд...

© bordermash / Twitter

...а иногда не задевают ничего даже на заставленных полках

© NEKOBEYA88 / Twitter

У котов тоже бывают разные темпераменты

© tanjiBTSro / Twitter

Обозначить, что хозяин только твой, можно разными способами

© ErWenn / Reddit, © hikakin / Twitter

Но даже если коты прилегли возле, а не на, они решают разные задачи

© SomerJ / Reddit

Мы нашли далеко не все существующие типы котов, поэтому надеемся, что в комментариях вы покажете нам своих любимцев и немного расскажете про их характер.

Фото на превью Fridaysgame / Reddit
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