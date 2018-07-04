20+ фото животных, которые помогут вам дотянуть до конца рабочего дня

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Наши питомцы — это антидепрессанты в чистом виде. Когда день не задался, мы мечтаем о том, как вернемся домой и получим от пушистиков порцию «лекарства» в виде положительных эмоций. А пока вы еще не добрались до своего любимца, предлагаем посмотреть нашу подборку с чудесными зверушками, способными спасти даже самый плохой день.

AdMe.ru собрал животных, чьи проделки и эмоции вызывают желание схватить и потискать этих ребят.

1. Настоящая дружба

2. Особенный момент

3. Одиночный пикет

4. Когда очень любишь стричься

5. Помогите!

6. Обезоруживающий аргумент в любом споре

7. Солист

8. Кот Ромка, который вырос на конюшне, умеет бегать рысью

9. «Моя девушка встретила этого парня на вечеринке, куда я решил не идти»

10. Кошачья жизнь здорово утомляет

11. Маленький насос

12. Всегда знал

13. Черная дыра по кличке Бен

14. Ежедневный туалет

15. Первый поцелуй

16. Кукусики!

17. Когда ты прекрасен и знаешь об этом

18. Когда пытаешься отругать хаски

19. «Пришла в приют — служба безопасности тщательно проверила сумку»

20. «Кажется, я забрел в чужой район»

21. Здесь кто-то произнес слово «еда»?

22. Мадам, можно вашу ручку?

23. А вы любите кого-нибудь так, что хочется его съесть?

24. Улыбайтесь!

Поделитесь в комментариях снимками вашего пушистого антидепрессанта — пусть больше людей узнают о нем!