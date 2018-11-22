Ветеринар рассказал, что делают животные в последние моменты жизни. Все хозяева должны прочитать это

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Домашнее животное — это не просто питомец, что бы кто ни говорил. Независимо от размера, привычек и числа необходимых прогулок, он становится членом семьи, и его потеря разрушительна для человека. Но в последние моменты жизни присутствие, поддержка и забота хозяина нужны ему как никогда раньше.

Мы в AdMe.ru мечтаем, чтобы ни одно животное не проводило самый тяжелый период своей жизни в одиночестве, и поэтому хотим, чтобы как можно больше людей прочитали этот текст.

Можно разделить всех хозяев на 2 категории: тех, кто находится вместе с питомцем в последний раз, и тех, кто избегает этого. У каждого свои причины поступить так, а не иначе. Но эта статья написана скорее для тех, кто выбирает не присутствовать в палате, когда животное усыпляют. Опытный ветеринар объяснил, почему не стоит оставлять животных одних. У него твердое мнение на этот счет. Пост, в котором он им поделился, мгновенно стал вирусным.

В своем посте ветеринар напоминает одну простую вещь: когда мы берем питомца, мы должны понимать, что его уход неизбежен. Да, это будет действительно ужасный день, но нет никакой возможности избежать смерти. Это тяжело, но мы должны отвечать за своих животных до конца. Мы не можем просто оставлять их одних, когда они в нас нуждаются. «В последний момент своей жизни они не должны быть окружены незнакомцами, волноваться и выискивать лица хозяев».

Самый простой способ понять, что они чувствуют в этот момент, — поставить себя на их место. Когда вы это сделаете, вы осознаете: «Они не понимают, почему вы их бросили, когда они были больны, напуганы, стары или умирали от рака». В такие моменты они нуждаются в нашей поддержке, и мы должны им ее обеспечить.

По опыту ветеринара, когда животное оставляют умирать в одиночестве, единственное, что оно делает, — ищет хозяина. И разве это не логично и ожидаемо? Каждый делал бы то же самое. Искать самое важное и дорогое существо в моменты боли, горя и страданий — то, что объединяет всех нас: и людей, и животных.

Доктору Эвану Шау пришлось усыпить множество животных за время своей работы ветеринаром. И вот какие выводы он сделал: «У меня было много клиентов. Я заметил, что люди, которые оставляли питомца умирать в одиночестве, спустя некоторое время сильно раскаивались в этом. Я прекрасно понимаю, как тяжело это может быть, но смерть — это часть жизни, и это надо принять, чтобы в конце концов пережить горе».

Прочитав это, мы должны дважды подумать, прежде чем в последний день жизни оставить питомца в непривычном месте, полном незнакомцев. В наших силах сделать его последние мгновения более спокойными и счастливыми.

Не оставляйте животных на попечение врача, который должен завершить их жизнь

Держите их за лапу в последний раз, чтобы облегчить боль и беспокойство

Любите их и заботьтесь о них столько, сколько требуется

Ваша скорбь из-за потери питомца абсолютно нормальна. Кто-то из родственников и друзей может считать это мелочью — это их мнение. Но исследования подтвердили, что для многих людей смерть питомца сравнима с потерей любимого человека. Вам может потребоваться помощь, чтобы пережить это. Поищите статьи и истории людей, которые потеряли домашних любимцев. Иметь животное — большое удовольствие, но и огромная ответственность, так что будьте готовы к разным ситуациям.

У вас был опыт потери четвероногого друга? Пожалуйста, поделитесь своей историей и советом, как с этим справиться, в комментариях.