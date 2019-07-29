В твиттере спорят о том, чей кот самый крутой. Ваш любимец тоже должен поучаствовать
Пользователь твиттера под ником DonutOperator запустил едва ли не самый милый флешмоб этого лета. Парень опубликовал фото своего котика и написал, что ничей питомец не сравнится с его. Сотни людей приняли вызов храбреца и прислали ему снимки своих хвостатых.
Мы в AdMe.ru с радостью посмотрели на всех этих котиков и выбрали для вас кадры с лучшими.
1. «Мой кот симпатичнее ваших. Докажите обратное!»
2. «Нет, вот мой кот точно выглядит как король»
3. Здесь аж 2 претендента на звание лучшего
4. «У вас нет шансов на победу»
5. «Давайте сражаться!»
6. Этот котик расстроился, что его сразу не признали номером один
7. А этот в шоке
8. «То, что твой кот лучше моего, ложь»
9. «Не говорю, что твой кот не милашка. Но мой все равно особенный»
10. «Познакомьтесь с Ремингтоном»
11. «Мой суперкот»
12. «Мой пес получше всех этих котов»
13. «Джордж не хочет никого видеть»
14. «Не уверена, что твой кот победит»
15. «И что дальше?»
16. «У меня аж 3 претендента»
17. «Коробка для глупенького рыжего кота»
18. «Двойной удар»
19. «К бою готов»
Бонус: знаменитые котики, фотографии которых собирают десятки тысяч лайков, еще не включились в спор, но мы считаем, что они должны поучаствовать
Ваши любимцы тоже могут посоревноваться за звание самого милого кота. Показывайте их фото в комментариях и голосуйте своими лайками за понравившиеся снимки других пользователей.