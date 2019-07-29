В твиттере спорят о том, чей кот самый крутой. Ваш любимец тоже должен поучаствовать

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Пользователь твиттера под ником DonutOperator запустил едва ли не самый милый флешмоб этого лета. Парень опубликовал фото своего котика и написал, что ничей питомец не сравнится с его. Сотни людей приняли вызов храбреца и прислали ему снимки своих хвостатых.

Мы в AdMe.ru с радостью посмотрели на всех этих котиков и выбрали для вас кадры с лучшими.

1. «Мой кот симпатичнее ваших. Докажите обратное!»

2. «Нет, вот мой кот точно выглядит как король»

3. Здесь аж 2 претендента на звание лучшего

4. «У вас нет шансов на победу»

5. «Давайте сражаться!»

6. Этот котик расстроился, что его сразу не признали номером один

7. А этот в шоке

8. «То, что твой кот лучше моего, ложь»

9. «Не говорю, что твой кот не милашка. Но мой все равно особенный»

10. «Познакомьтесь с Ремингтоном»

11. «Мой суперкот»

12. «Мой пес получше всех этих котов»

13. «Джордж не хочет никого видеть»

14. «Не уверена, что твой кот победит»

15. «И что дальше?»

16. «У меня аж 3 претендента»

17. «Коробка для глупенького рыжего кота»

18. «Двойной удар»

19. «К бою готов»

Бонус: знаменитые котики, фотографии которых собирают десятки тысяч лайков, еще не включились в спор, но мы считаем, что они должны поучаствовать