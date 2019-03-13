В некоторых странах уже есть переходы для животных, и они настолько эффективны, что нужны нам везде

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Неожиданно выскочивший на дорогу олень или лось — одна из худших ситуаций, которые может представить водитель. И бедное животное, которое переходило дорогу, будет напугано не меньше, чем вы. Шум и быстрое приближение транспорта вводят животных в ступор либо приводят к неадекватной защитной реакции. Однако и людей, и зверей можно защитить от подобных ситуаций, если уделять дорожной инфраструктуре чуть больше внимания.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы люди жили в гармонии с природой и защищали ее. Сегодня мы расскажем вам об уникальной инновации, которая соответствует обоим этим пунктам: в некоторых странах уже работают специальные переходы для животных, которые ежегодно спасают сотни, а то и тысячи жизней.

Многие виды млекопитающих мигрируют с одного места на другое в поисках пищи, лучших условий для проживания и размножения. Но в современном мире разные части леса нередко разделяет скоростное шоссе. Громкие звуки и вид проносящегося транспорта пугают многих животных, из-за чего они остаются на ограниченном участке обитания. Нарушение естественной миграции ведет к голоду, скученности и болезням. Если же олень, лось или какой-то мелкий зверек решится перейти дорогу, это может закончиться плачевно.

Как мы можем решить эту проблему?

Чтобы помочь животным свободно перемещаться и защитить их от столкновений с автомобилем, природоохранные организации многих стран нашли отличное решение — специализированные переходы (эстакады и экодуки). Они сделаны специально для диких зверей и помогают им безопасно переходить скоростные трассы.

В Европе больше всего безопасных переходов

Первый подобный мост для животных был построен в 1950 году во Франции. Изначально он был создан, чтобы помогать охотникам направлять оленей. Однако идея быстро распространилась по всей Европе, и сейчас подобные переходы есть во множестве стран. В Нидерландах, Германии, Франции, Швейцарии сегодня существуют наземные и подземные переходы, по которым могут безопасно перейти дорогу не только крупные и мелкие млекопитающие, но даже земноводные, например змеи или ящерицы. В одних только Нидерландах насчитывается более 600 эстакад для диких животных. Здесь же находится и самый протяженный в мире экодук, чья длина составляет целых 800 м.

В США и Канаде одинаково заботятся о больших и маленьких животных

Постепенно европейский опыт переняли и другие страны. А некоторые даже пошли дальше и подумали и о других живых существах: в американских штатах Орегон и Вашингтон под дорогами построили специальные водопропускные трубы. Они наполнены водой, чтобы лососи и другие рыбы могли безопасно и беспрепятственно путешествовать. А в Банфе, старейшем национальном парке Канады, сейчас насчитывается 44 сооружения для животных, включая 6 труб и 38 подземных переходов. Все вместе они дают возможность безопасно пересечь проезжую часть 11 видам крупных зверей, таких как олени, койоты, волки, пумы, черные медведи и медведи гризли.

В Норвегии заботятся даже о пчелах

Жители Осло недавно обеспокоились уменьшением популяции пчел. Они задались целью восстановить ее — для этого было создано специальное «пчелиное шоссе». Взрослые и дети высаживают подсолнухи, бархатцы и другие растения, любимые этими насекомыми, и строят в окрестностях города ульи. Люди стараются обеспечить пчел кровом и едой, потому что понимают, насколько важное значение они имеют для нашей планеты.

Австралийские красные крабы тоже нуждаются в помощи

На острове Рождества в Австралии сезон между октябрем и декабрем известен как сезон дождей. В это время около 50 млн красных крабов покидают свои жилища и отправляются к океану, чтобы отложить яйца. На эти месяцы власти даже закрывают некоторые дороги, потому что многим животным приходится их пересекать. Чтобы помочь как можно большему числу крабов добраться до воды, люди построили 5-метровый пластиковый мост. Он помогает крабам ориентироваться и безопасно пересекать опасные участки.

Даже крошечные саламандры не остались незамеченными

В американском штате Массачусетс весной, когда температура поднимается выше 5 °C, начинается миграция саламандр. Крошечные существа просыпаются и движутся в восточную сторону, но в какой-то момент путь им преграждает проезжая часть. Чтобы маленьких животных не задавили, защитники природы создали крошечные подземные переходы: они сделаны специально для саламандр и других мелких земноводных.

Эффективность доказана

Неважно, большие или совсем крошечные — подобные переходы продемонстрировали высочайшую эффективность. Во многих странах они уже стали привычной частью дорожной инфраструктуры и доказали, что люди и животные могут мирно сосуществовать и даже сотрудничать друг с другом. Статистика разных стран подтверждает их оправданность: например, Департамент транспорта штата Колорадо опубликовал отчет, в котором сообщается, что после возведения 5 подземных переходов и 2 труб между самыми опасными дорогами,Сильверторн и Креммлинг, число столкновений с животными уменьшилось на 87 %.

Строительство переходов для животных становится стандартной плановой работой

Строительство подобных сооружений — сложный и достаточно дорогой процесс, требующий поддержки властей. Поэтому вдвойне приятно узнавать, что во многих странах их становится все больше и совсем скоро переходы для животных могут стать привычным элементом междугородних дорог.

Бонус: крошечные пингвины переходят дорогу по собственному тоннелю

В окрестностях Окленда в Новой Зеландии обитает множество малых пингвинов, популяции которых угрожает человеческая деятельность. Каждый год эти животные мигрируют к морю: там они ловят рыбу и устраивают гнезда. Их путешествие пролегает в том числе и через оживленную трассу. Чтобы защитить пингвинов, люди построили под дорогой небольшой тоннель — теперь по нему птицы могут благополучно добраться до пункта назначения.

А вам встречались подобные сооружения? Поделитесь своим опытом в комментариях!