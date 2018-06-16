В мире животных тоже бывают совы и жаворонки. И их утро кардинально отличается
Утро для всех разное. Кто-то вскакивает чуть свет, а кто-то раз за разом переводит будильник, чтобы поспать подольше. Братья наши меньшие, как и мы с вами, по-разному встречают новый день.
Мы в AdMe.ru сделали подборку «утренних» домашних питомцев. Они наверняка подарят вам хорошее настроение на грядущий день.
1. Единственный член семьи, который рад пообщаться с тобой в 6 утра
2. Он не знает, как еще намекнуть, что пора на прогулку
3. Этот малыш очень рад оказаться на улице с первыми лучами солнца
4. Но не для всех это утро будет добрым
5. Пожалуй, стоит забыть о разногласиях, чтобы еще немного вздремнуть
6. Кто-то с удовольствием встречает новый день на природе
7. А других не разбудишь даже таким великолепным видом
8. Он не готов сразу расстаться с кроватью
9. А этот малыш вынужден ждать, пока встанет мама
10. Некоторым удается вздремнуть по пути на работу
11. А она уже знает, что лучший способ проснуться — это окунуться в прохладный бассейн
12. Впрочем, кого-то устроит и горячая ванна
13. И, конечно, самое главное с утра — плотный и здоровый завтрак
14. Возможно, вкусняшкой будет проще мотивировать себя подняться с постели
How to properly wake up a pug.— Popular Pugs (@PopularPugs) April 16, 2018
📹: enkeithepug.ft.sanka pic.twitter.com/j1EKE6BoHh
15. Но и это не всегда помогает: иногда все равно засыпаешь прямо на прогулке
Current mood 😴 pic.twitter.com/qVRmuWVYhW— Pets Pic (@DailyPetsPic) April 18, 2018
📹: shibaholmes pic.twitter.com/6Ha6DSTpkP— 🐕 (@zboah) April 27, 2018
А как проходит ваше утро? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью golden.mochi.miso/instagram