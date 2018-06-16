В мире животных тоже бывают совы и жаворонки. И их утро кардинально отличается

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Утро для всех разное. Кто-то вскакивает чуть свет, а кто-то раз за разом переводит будильник, чтобы поспать подольше. Братья наши меньшие, как и мы с вами, по-разному встречают новый день.

Мы в AdMe.ru сделали подборку «утренних» домашних питомцев. Они наверняка подарят вам хорошее настроение на грядущий день.

1. Единственный член семьи, который рад пообщаться с тобой в 6 утра

2. Он не знает, как еще намекнуть, что пора на прогулку

3. Этот малыш очень рад оказаться на улице с первыми лучами солнца

4. Но не для всех это утро будет добрым

5. Пожалуй, стоит забыть о разногласиях, чтобы еще немного вздремнуть

6. Кто-то с удовольствием встречает новый день на природе

7. А других не разбудишь даже таким великолепным видом

8. Он не готов сразу расстаться с кроватью

9. А этот малыш вынужден ждать, пока встанет мама

10. Некоторым удается вздремнуть по пути на работу

11. А она уже знает, что лучший способ проснуться — это окунуться в прохладный бассейн

12. Впрочем, кого-то устроит и горячая ванна

13. И, конечно, самое главное с утра — плотный и здоровый завтрак

14. Возможно, вкусняшкой будет проще мотивировать себя подняться с постели

How to properly wake up a pug.



📹: enkeithepug.ft.sanka pic.twitter.com/j1EKE6BoHh — Popular Pugs (@PopularPugs) April 16, 2018

15. Но и это не всегда помогает: иногда все равно засыпаешь прямо на прогулке

А как проходит ваше утро? Поделитесь с нами в комментариях.