В конце зимы отмечается День полярного медведя. Мы подготовили 20+ любопытных фактов про этих белых гигантов

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27 февраля в мире отмечают Международный день полярного, или белого, медведя. Главная цель этого события — привлечение внимания общества к проблеме защиты животных, а также таяния льдов в Арктике. День полярного медведя особенно актуален для 5 стран, на территории которых водятся эти белые гиганты: Россия, Норвегия, Канада, Гренландия и США. Сегодня таяние льдов и браконьерская охота сильно сократили популяцию этих животных, и эксперты прогнозируют, что к 2050 году численность полярных медведей может сократиться на две трети, если не предпринять никаких мер.

Мы в AdMe.ru решили по-своему отметить этот день и обнаружили немало любопытных фактов об этих животных. А также выяснили, что, несмотря на внушительные размеры и довольно грозный вид, белые мишки могут быть невероятно милыми и очаровательными.

1. Белые медведи — самые крупные сухопутные хищники в мире. Самцы весят от 500 кг до 1 тонны

2. Несмотря на такие огромные размеры, медвежата рождаются совсем крошечными — меньше 1 кг

3. Обычно у медведиц рождаются 2–3 детеныша

4. Малыши остаются с матерью довольно долго, пока не научатся охотиться и выживать в суровых условиях

5. Мех у полярных медведей на самом деле прозрачный, а вот кожа черная — как нос

6. А еще у них синий язык

7. Эти звери обладают невероятным обонянием — они могут учуять добычу на расстоянии до 16 км

8. Белые медведи очень хитрые. Например, во время охоты они делают дырки во льду и ждут, пока тюлень оттуда вынырнет, чтобы вдохнуть воздух

9. А еще они отличные пловцы. Однажды медведица проплыла 687 км за 9 дней без единой передышки

10. В целом белые медведи проводят больше времени в воде, чем на суше

11. Полярные медведи тоже роют берлоги, только в снегу. Причем обычно в них несколько «комнат»

12. А вот в зимнюю спячку впадают только беременные самки, а остальные просто предпочитают спать зимой чуть подольше

13. Обычно медведи ведут одиночный образ жизни, но иногда они могут играть с сородичами и даже спать в обнимку

14. Молодые медведи часто дерутся друг с другом — так они тренируются перед конкурентной борьбой во время брачного сезона

15. Вообще, ни одно живое существо на Земле, кроме вооруженного человека, не рискнет напасть на полярного медведя

16. Многие белые медведи в зоопарках — это медвежата, которые по разным причинам остались без матери и вышли к людям. В природе они бы просто не выжили

17. Зоопарки выращивают таких медвежат по специальной программе, чтобы потом их потомство выпускать обратно в природу и восстанавливать популяцию

18. В идеале те медведи, которые живут в неволе, должны иметь бассейн с живой рыбой. Это нужно для того, чтобы они не забывали навык рыбной ловли и передавали его детенышам

19. Белые и бурые медведи могут скрещиваться. Такой гибрид называется пиззли — сокращенно от «полярный» и «гризли»

20. Белые мишки любят играть. Причем их любимой игрушкой часто становятся оградительные конусы для дорожных работ

21. Эти звери не водятся в Антарктиде, их ареал обитания — Арктика. Кстати, слово arktos переводится с древнегреческого как «медведь». То есть Арктика — это «медведь», а Антарктика — «не медведь»