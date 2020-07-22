В Китае появился гиперреалистичный робот-дельфин. Надеемся, это будущее всех зверинцев

Специалисты новозеландской компании Edge Innovations при поддержке китайских бизнесменов создали робота-дельфина, которого практически невозможно отличить от настоящего. С помощью такого изобретения ученые хотят сохранить развлекательную и образовательную цели морских парков, не причиняя при этом вред окружающей среде. В скором времени таких дельфинов планируют доставить в китайские аквариумы.

Мы в AdMe.ru также считаем, что животные не должны жить в неволе, поэтому делимся с вами подробностями нового изобретения.

Роботизированный дельфин весит 270 кг, держит заряд 10 часов и может «жить» в соленой воде целых 10 лет. Мышцы и скелет сделаны так, что такое животное может двигаться в воде как настоящее. Единственным минусом этого робота является его неавтономность: изобретение управляется специальным оператором.

Цена одного робота-дельфина сейчас в несколько раз выше стоимости живого, однако свои функции он будет выполнять на несколько лет дольше. Именно на этом делает акцент один из разработчиков. Плюс к этому роботы-дельфины менее прихотливы и не требуют калибровки температуры воды.

Зоозащитники позитивно отреагировали на такую инновацию. Директор по вопросам этического обращения с животными высказала надежду, что морские парки по всему миру смогут со временем отказаться от содержания настоящих дельфинов, заменив их роботизированными копиями.

Технология изготовления подобных роботов называется «аниматроника». Создается механизм, способный имитировать движения живого существа. Пример с роботизированным дельфином доказывает, что скоро зверинцы могут стать абсолютно безопасными местами. Разработчики наверняка попробуют воссоздать не только морских обитателей, но и их наземных братьев. Вы только представьте, как здорово будет приходить вместе с детьми в развлекательные центры и смотреть на прототипы животных, изучать их повадки. При этом ребенок начнет осознавать, как важно заботиться об окружающей среде.