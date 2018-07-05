В интернете новый флешмоб: хозяева собак «исчезают» на глазах у питомцев и записывают их реакцию

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Совсем недавно в интернете появился новый эксперимент с участием братьев наших меньших. Хозяева домашних животных со всего мира «исчезают» прямо на глазах у своих питомцев, записывая их реакцию. Флешмоб набрал такую популярность, что без отдельной подборки тут никак.

AdMe.ru делится самыми неожиданными результатами, которые только могли получиться.

it took him a WHILE, he’s looking all over the place lmaaoo #WhatTheFluff #WhatTheFluffChallenge pic.twitter.com/FPGXql9X1H — nicole (@FifthJauregui_) June 25, 2018

Не обошлось и без фейлов

I tried the #WhatTheFluffChallenge... This was the outcome😂 Sorry Comet pic.twitter.com/BRxJdPsCmv — Haley kenney (@hiaaimhaley) June 22, 2018

Некоторые подошли к созданию этого челленджа даже слишком креативно

А как вам такой эксперимент? Делитесь впечатлениями в комментариях.