В интернете новый флешмоб: хозяева собак «исчезают» на глазах у питомцев и записывают их реакцию
Совсем недавно в интернете появился новый эксперимент с участием братьев наших меньших. Хозяева домашних животных со всего мира «исчезают» прямо на глазах у своих питомцев, записывая их реакцию. Флешмоб набрал такую популярность, что без отдельной подборки тут никак.
AdMe.ru делится самыми неожиданными результатами, которые только могли получиться.
it took him a WHILE, he’s looking all over the place lmaaoo #WhatTheFluff #WhatTheFluffChallenge pic.twitter.com/FPGXql9X1H— nicole (@FifthJauregui_) June 25, 2018
#WhatTheFluffChallenge pic.twitter.com/9hZrGARzBZ— Dakota Williams (@Dakota_DK) June 22, 2018
Не обошлось и без фейлов
I tried the #WhatTheFluffChallenge... This was the outcome😂 Sorry Comet pic.twitter.com/BRxJdPsCmv— Haley kenney (@hiaaimhaley) June 22, 2018
Некоторые подошли к созданию этого челленджа даже слишком креативно
А как вам такой эксперимент? Делитесь впечатлениями в комментариях.
Фото на превью yourdogsinsta / instagram