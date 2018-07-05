В интернете новый флешмоб: хозяева собак «исчезают» на глазах у питомцев и записывают их реакцию

Совсем недавно в интернете появился новый эксперимент с участием братьев наших меньших. Хозяева домашних животных со всего мира «исчезают» прямо на глазах у своих питомцев, записывая их реакцию. Флешмоб набрал такую популярность, что без отдельной подборки тут никак.

AdMe.ru делится самыми неожиданными результатами, которые только могли получиться.

Не обошлось и без фейлов

Некоторые подошли к созданию этого челленджа даже слишком креативно

А как вам такой эксперимент? Делитесь впечатлениями в комментариях.

Фото на превью yourdogsinsta / instagram

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0 Комментарии
  • 5 июля 2018
  • 2197

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