Удивительный эксперимент на крысах, который наглядно показал, как ведут себя люди

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Поведенческие исследования доказывают: животные похожи на нас. Но знали ли вы, что животные, как и люди, способны оправдывать неудавшийся жизненный опыт обстоятельствами? Изучая крыс, Дидье Дезор, исследователь лаборатории биологического поведения университета Нанси (Франция), в 1989 году сделал уникальное открытие: в обществе крыс существует строгая иерархия, которая заставляет слабых становиться сильными и наоборот. AdMe.ru расскажет, в чем заключался этот необычный эксперимент.

6 крыс поместили в клетку. Из нее был единственный выход — через бассейн, у которого стояла еда.

Общество разделилось: 2 крысы эксплуатировали, 2 им прислуживали, 1 крыса добывала еду себе сама, а отшельник жил за счет крошек.

В клетку поместили новых крыс. Все эксплуататоры.

Ситуация повторилась: 2 крысы эксплуатировали, 2 прислуживали, 1 крыса добывала еду себе сама, отшельник жил за счет крошек.

Если бы крысы могли говорить и их спросили, почему они стали такими, ответом были бы слова:

Удивительно, но независимо от того, кто помещался в клетку — 6 эксплуататоров или 6 автономов, — во всех случаях происходило такое деление.