Ученые выявили 5 типов характера у кошек. Оказалось, что не все они самовлюбленные эгоисты

По статистике, в мире существует от 200 до 600 млн кошек — точное количество определить практически невозможно, так как многие из них живут сами по себе. И только представьте, что у каждой из них, как и у нас, есть свой темперамент. Такой вывод сделали ученые Университета Южной Австралии.

Нам в AdMe.ru исследование зоопсихологов показалось интересным, и мы поспешили прочитать его от корки до корки. Ну и поделиться с вами, конечно.

1. Невротики

Это кошки, которые любят прятаться, залезать в дальние углы, шкафы, когда приходят незнакомые им люди. Порой невротики избегают общения с хозяевами. Некоторые ученые полагают, что кошки могут зеркалить поведение своих владельцев. Для комфортной жизни таких котиков у них всегда должны быть места, где они могут спрятаться. Это может быть любой кошачий домик, туннель или даже простая коробка.

2. Экстраверты

От природы такие питомцы очень активны. Они готовы поиграть с кем угодно и будут только рады компании. Таким котам нужно постоянно находиться в контакте и исследовать все новое, а иначе не стоит удивляться тому, что ваш питомец решил покачаться на шторах или проверить ваши шкафы. Этих энерджайзеров нужно обеспечить игрушками и проводить с ними время каждый день, играть, чтобы они не заскучали и не накуролесили.

3. Доминантные

Кот с таким характером должен быть единственным любимцем в семье. В противном случае, если вы решите завести еще одного, животным наверняка придется делить территорию. Они вряд ли будут радоваться компании друг друга. У такого котейки в доме обязательно должно быть место, где он будет чувствовать себя хозяином.

4. Импульсивные

Реакция таких кошек может разниться: в один день они будут радостно приветствовать вас после работы, а в другой подарят вам злобный «кусь». Первое время может казаться, что ваш питомец реагирует на все непредсказуемо и может играючи разгромить все вокруг. Но нужно просто набраться терпения и выстроить режим. Таких котов и кошек не стоит ругать, это только ухудшит ситуацию. Животному нужно дать время на то, чтобы в его голове выстроился порядок, и он станет спокойнее, если все в его жизни будет происходить в одной и той же последовательности изо дня в день.

5. Дружелюбные

Такой кот не доставляет особых забот своим хозяевам. От него не нужно долго ждать ласки, котик сам с радостью вам ее подарит и дружески мяукнет, когда вы его погладите. Не будет агрессивным, когда к вам придут друзья или с ним захотят поиграть дети. Но недостаток есть и у этого милахи: он трудно переносит разлуку, поэтому не стоит оставлять его в одиночестве надолго.