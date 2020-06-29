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Ученые выявили 5 типов характера у кошек. Оказалось, что не все они самовлюбленные эгоисты

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По статистике, в мире существует от 200 до 600 млн кошек — точное количество определить практически невозможно, так как многие из них живут сами по себе. И только представьте, что у каждой из них, как и у нас, есть свой темперамент. Такой вывод сделали ученые Университета Южной Австралии.

Нам в AdMe.ru исследование зоопсихологов показалось интересным, и мы поспешили прочитать его от корки до корки. Ну и поделиться с вами, конечно.

1. Невротики

Ученые выявили 5 типов характера у кошек. Оказалось, что не все они самовлюбленные эгоисты
© Noboycows / Reddit

Это кошки, которые любят прятаться, залезать в дальние углы, шкафы, когда приходят незнакомые им люди. Порой невротики избегают общения с хозяевами. Некоторые ученые полагают, что кошки могут зеркалить поведение своих владельцев.

  • Для комфортной жизни таких котиков у них всегда должны быть места, где они могут спрятаться. Это может быть любой кошачий домик, туннель или даже простая коробка.

2. Экстраверты

Ученые выявили 5 типов характера у кошек. Оказалось, что не все они самовлюбленные эгоисты
© Wesley_mccreary / Reddit

От природы такие питомцы очень активны. Они готовы поиграть с кем угодно и будут только рады компании. Таким котам нужно постоянно находиться в контакте и исследовать все новое, а иначе не стоит удивляться тому, что ваш питомец решил покачаться на шторах или проверить ваши шкафы.

  • Этих энерджайзеров нужно обеспечить игрушками и проводить с ними время каждый день, играть, чтобы они не заскучали и не накуролесили.

3. Доминантные

Ученые выявили 5 типов характера у кошек. Оказалось, что не все они самовлюбленные эгоисты
© Skypiehi26 / Reddit

Кот с таким характером должен быть единственным любимцем в семье. В противном случае, если вы решите завести еще одного, животным наверняка придется делить территорию. Они вряд ли будут радоваться компании друг друга.

  • У такого котейки в доме обязательно должно быть место, где он будет чувствовать себя хозяином.

4. Импульсивные

Ученые выявили 5 типов характера у кошек. Оказалось, что не все они самовлюбленные эгоисты
© Lonewolfing / Reddit

Реакция таких кошек может разниться: в один день они будут радостно приветствовать вас после работы, а в другой подарят вам злобный «кусь». Первое время может казаться, что ваш питомец реагирует на все непредсказуемо и может играючи разгромить все вокруг. Но нужно просто набраться терпения и выстроить режим.

  • Таких котов и кошек не стоит ругать, это только ухудшит ситуацию. Животному нужно дать время на то, чтобы в его голове выстроился порядок, и он станет спокойнее, если все в его жизни будет происходить в одной и той же последовательности изо дня в день.

5. Дружелюбные

Ученые выявили 5 типов характера у кошек. Оказалось, что не все они самовлюбленные эгоисты
© Ndapan / Reddit

Такой кот не доставляет особых забот своим хозяевам. От него не нужно долго ждать ласки, котик сам с радостью вам ее подарит и дружески мяукнет, когда вы его погладите. Не будет агрессивным, когда к вам придут друзья или с ним захотят поиграть дети.

  • Но недостаток есть и у этого милахи: он трудно переносит разлуку, поэтому не стоит оставлять его в одиночестве надолго.

Под какое описание больше всего подходит ваш питомец? Оставляйте фото ваших любимцев в комментариях, мы с радостью на них полюбуемся.

Фото на превью Wesley_mccreary / Reddit, Noboycows / Reddit
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