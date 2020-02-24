Ученые выяснили, что кошки воспринимают нас как родителей

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Вопреки распространенному мнению, у кошек, так же как и у других домашних животных, устанавливается тесная связь со своими владельцами. Исследование показало, что кошки обладают социально-когнитивными способностями, и, подобно ребенку, ваша питомица может видеть в вас своего родителя и испытывать огромное чувство привязанности.

Чтобы удовлетворить любопытство всех любителей кошек, редакция AdMe.ru объяснит, как, согласно последним данным, выстраиваются отношения с нашими мурчащими друзьями.

Они социальные животные

У большинства кошек есть социальные потребности. Они могут дружить с другими животными и сотрудничать с ними. Им не чуждо также и чувство утраты. Они стремятся к общению и созданию связи с людьми. Некоторые эксперты полагают, что кошки даже держат нас за других кошек, только более крупных. Они воспринимают себя частью семьи.

Они чувствуют привязанность к нам

Ваша кошка ищет близости с вами. Она на свой манер пытается участвовать в том, что вы делаете, и со временем вырабатывает стабильную привычку к общению. Такое поведение по отношению к владельцу характерно не только для котят, но и для взрослых животных. Это означает, что ваша кошка видит в вас главу семейства.

Они могут испытывать стресс, когда вас нет рядом

Согласно тесту, если хозяин находится в комнате с кошкой и оставляет ее одну в помещении всего на 2 минуты, она начинает чувствовать себя более напряженной и неуверенной. Кошки, испытывавшие стресс, чаще убегали и прятались. Их уровень напряжения снижался, как только хозяин возвращался в комнату.

Вы их зона комфорта

Кошки способны различать степень безопасности относительно людей. Согласно исследованию, высокий процент кошек моментально чувствует себя в зоне комфорта, оказавшись рядом с хозяевами. Большинство кошек выбирают своих владельцев в качестве основного источника безопасности — по аналогии с тем, что можно наблюдать в родительско-детских отношениях.

Они по-настоящему о вас заботятся

Хотя это не так очевидно, но ваша кошка действительно заботится о вас. У нее есть несколько способов выразить свою любовь. Например: мурлыкать, жмуриться, бодать головой, показывать живот и даже вылизывать вас. Когда кошки умывают своих хозяев, они чувствуют себя очень расслабленными и хотят показать, что безоговорочно доверяют вам.

Итак, теперь вы знаете, что кошки видят в вас родителя. Относитесь ли вы к своей кошке как к ребенку?