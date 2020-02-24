Ученые считают, что наши собаки действительно понимают, что им говорят

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«В конечном счете собаки хотят порадовать своих владельцев», — заявляет Грегори Бернс (Gregory Berns), невролог из Университета Эмори в Атланте. Ваша собака понимает вас и пытается по-своему ответить, чтобы сделать вас счастливым. Итак, если вы постоянно разговариваете со своим питомцем и считаете себя скорее его родителем, чем владельцем, с вами все в порядке. И раз уж это научно подтверждено, то не стоит отказывать себе в таком удовольствии.

AdMe.ru подозревает, что вам хотелось бы больше узнать об этом исследовании. Поэтому вот основные моменты, которые полезно будет изучить для будущих бесед с мохнатыми друзьями.

Собаки могут различать эмоции на лицах людей

Наши собаки действительно понимают нас во время беседы. Ну, не каждое слово в отдельности, конечно, но по крайней мере некоторые слова, которые мы используем. Более того, как показали исследования, все зависит от нашего выражения лица. Собаки внимательно следят за тем, как мы выражаем эмоции через улыбку, плач и т. д.

Собака может научиться различать счастливое и злое лицо

Это происходит во время ежедневного взаимодействия собаки с человеком. Наши четвероногие спутники способны понять, как мы себя чувствуем, и поэтому они всегда готовы поддержать нас в грустную минуту. Исследование показало, что способность собаки непосредственно понимать эмоции связана с количеством взаимодействия с людьми.

Собаки запоминают, как мы выглядим, когда мы счастливы, сердиты и грустны

Если вам интересно, как они вообще это делают, то в действительности все просто. Животные полагаются на свою память. В ходе исследования собакам показали 15 пар изображений человеческих лиц. Ученые пришли к выводу, что собаки, вероятно, запоминают эмоциональные лица реальных людей, с которыми они взаимодействовали. Это помогает им определиться с реакцией на ту или иную эмоцию.

Они склонны видеть счастье вокруг нас!

Еще одно открытие заключалось в том, что им было труднее различить грустное и злое лицо, но зато собаки сразу же реагировали на счастливые лица, которые они распознавали на порядок легче. Наши любимцы приходят в восторг при виде нашего счастья, теперь это официальный факт! И этому находится все больше подтверждений.

Дополнительные исследования выявили, что цель песелей — порадовать нас

Другое исследование показало, что собаки понимают и реагируют на некоторые общие слова, которые мы используем, не только потому, что их так приучили. Они чувствуют удовольствие владельца от правильно выполненной команды, поэтому пытаются сделать нам приятное. Собаки по-настоящему хотят порадовать своих хозяев и, возможно, также рассчитывают получить лакомство, говорит невролог Грегори Бернс.